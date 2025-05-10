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Прогноз на точный счет матча «Ленинградец» – «Волгарь»: Вторая лига А, 11 мая 2025

10 мая 2025 10:55
Ленинградец - Волгарь
11 мая 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
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5.8
Точный счет 2:1 в пользу «Ленинградца»
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11 мая на стадионе в Ленинградской области пройдет матч 12-го тура Второй лиги А между местным «Ленинградцем» и «Волгарем». Обе команды входят в верхнюю часть таблицы, борясь за попадание в лидирующую группу. Хозяева стремятся укрепить позиции в топ-3, тогда как гости идут пятыми и постараются сократить отставание до минимума. Ожидается упорная борьба с обилием моментов.

«Ленинградец»

Команда проводит стабильный сезон и после 11 туров занимает третье место с 18 очками. Клуб показывает уверенную игру на домашнем стадионе и редко проигрывает – лишь одно поражение в последних пяти матчах. Несмотря на сухую ничью с «Торпедо Миасс» (0:0), «Ленинградец» забивал в четырех из пяти предыдущих игр, набрав 6 голов за этот отрезок. Главная сила коллектива – сбалансированная оборона, которая пропускает всего по 0.8 мяча в среднем за матч в последних турах.

«Волгарь»

Гости идут пятыми с 16 очками и выглядят менее стабильно. После победы над «Велесом» команда уступила «Машуку-КМВ» (1:2) и снова столкнулась с проблемами в обороне. Волгоградцы пропускают 1.4 мяча за игру в последних турах и часто ошибаются на выезде. Однако атакующая линия исправно работает – команда забивает минимум один гол в трех последних турах подряд и стабильно находит моменты против любых соперников. Лидером атаки остаeтся коллективная работа, но высокая результативность пока не помогает одерживать победы регулярно.

Факты о командах:

«Ленинградец»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру (5 последних матчей).

  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (5 последних матчей).

«Волгарь»

  • Забивает в 3 последних матчах подряд.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (5 последних матчей).
  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру (5 последних матчей).

Личные встречи
33% (2)
50% (3)
17% (1)
6
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
0.83
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
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Прогноз на матч «Ленинградец» – «Волгарь»

Игра обещает быть упорной: хозяева показывают стабильную оборону и уверенно выступают дома, но «Волгарь» умеет цепляться за моменты, особенно против сильных соперников. «Ленинградец» обязан использовать свое преимущество поля и высокий уровень организации игры, чтобы добыть минимальную победу. Однако гости способны отличиться благодаря хорошей форме атаки в последних матчах.

Прогноз на точный счет: 2:1 в пользу «Ленинградца».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 2:1 в пользу «Ленинградца» – коэффициент 5.80
  • Победа «Ленинградца» и тотал больше 1.5 – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05

5.8
Точный счет 2:1 в пользу «Ленинградца»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Волгарь Ленинградец
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