10 мая на стадионе «Трактор» пройдет матч 8-го тура чемпионата Беларуси, где сойдутся «Минск» и «Арсенал Дзержинск». Хозяева стараются закрепиться в первой пятерке, тогда как гости борются за выход из зоны вылета и пытаются прервать серию неудач.
«Минск»
«Минск» стартовал уверенно и после 7 туров имеет в активе 13 очков, что позволяет занимать 5-е место. Команда стабильно забивает – серия из 7 матчей с голами подряд это подтверждает. Александр Макась – ключевая фигура в атаке, у него 3 гола в 6 встречах. В последних 5 матчах клуб забил 8 голов и пропустил столько же. Основной плюс «Минска» – мощная атака дома, но при этом оборона не всегда справляется с давлением соперника, что видно по частым пропущенным мячам.
«Арсенал Дзержинск»
«Арсенал Дзержинск» переживает тяжелый отрезок: всего 4 очка за 7 туров и 14-е место в таблице. Команда не выигрывает уже 7 матчей подряд и пропускает в каждой игре. Юрий Ловец – лучший бомбардир с 3 голами в 9 матчах, но в атаке команда в целом выглядит неубедительно – всего 3 гола за 5 последних туров. Оборона остается проблемной зоной – 8 пропущенных мячей за те же 5 игр говорят об уязвимости.
Факты о командах:
«Минск»
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Забивает в 7 последних матчах
- В среднем: 1.60 гола за игру в атаке и 1.60 гола пропускает (последние 5 матчей)
«Арсенал Дзержинск»
- Не выигрывает в 7 матчах подряд
- Пропускает в 7 последних матчах
- В среднем: 0.60 гола за игру в атаке и 1.60 гола пропускает (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Минск» – «Арсенал Дзержинск»
На бумаге фаворитом выглядит «Минск» благодаря стабильной атаке и уверенной домашней серии. «Арсенал Дзержинск» пока не может найти ключи к победам и регулярно допускает ошибки в защите. Однако гости способны создать момент на стандартах, поэтому ожидается матч с шансами с обеих сторон. Оптимальный сценарий – уверенная победа хозяев с минимальной разницей.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Минска».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Минска» – коэффициент 6.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5 – коэффициент 1.85