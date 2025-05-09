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Прогноз на точный счет матча «Минск» – «Арсенал Дзержинск»: Беларусь Высшая лига, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:45
Минск - Арсенал
10 мая 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
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6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Минска»
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10 мая на стадионе «Трактор» пройдет матч 8-го тура чемпионата Беларуси, где сойдутся «Минск» и «Арсенал Дзержинск». Хозяева стараются закрепиться в первой пятерке, тогда как гости борются за выход из зоны вылета и пытаются прервать серию неудач.

«Минск»

«Минск» стартовал уверенно и после 7 туров имеет в активе 13 очков, что позволяет занимать 5-е место. Команда стабильно забивает – серия из 7 матчей с голами подряд это подтверждает. Александр Макась – ключевая фигура в атаке, у него 3 гола в 6 встречах. В последних 5 матчах клуб забил 8 голов и пропустил столько же. Основной плюс «Минска» – мощная атака дома, но при этом оборона не всегда справляется с давлением соперника, что видно по частым пропущенным мячам.

«Арсенал Дзержинск»

«Арсенал Дзержинск» переживает тяжелый отрезок: всего 4 очка за 7 туров и 14-е место в таблице. Команда не выигрывает уже 7 матчей подряд и пропускает в каждой игре. Юрий Ловец – лучший бомбардир с 3 голами в 9 матчах, но в атаке команда в целом выглядит неубедительно – всего 3 гола за 5 последних туров. Оборона остается проблемной зоной – 8 пропущенных мячей за те же 5 игр говорят об уязвимости.

Факты о командах:

«Минск»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.60 гола за игру в атаке и 1.60 гола пропускает (последние 5 матчей)

«Арсенал Дзержинск»

  • Не выигрывает в 7 матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • В среднем: 0.60 гола за игру в атаке и 1.60 гола пропускает (последние 5 матчей)

Личные встречи
20% (1)
60% (3)
20% (1)
5
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
0.8
2:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
2 : 2
10.05.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Арсенал
0 : 0
09.11.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
1 : 2
22.06.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
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Прогноз на матч «Минск» – «Арсенал Дзержинск»

На бумаге фаворитом выглядит «Минск» благодаря стабильной атаке и уверенной домашней серии. «Арсенал Дзержинск» пока не может найти ключи к победам и регулярно допускает ошибки в защите. Однако гости способны создать момент на стандартах, поэтому ожидается матч с шансами с обеих сторон. Оптимальный сценарий – уверенная победа хозяев с минимальной разницей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Минска».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Минска» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.5
Точный счёт 2:1 в пользу «Минска»
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Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Арсенал Минск
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