10 мая на стадионе «Трактор» пройдет матч 8-го тура чемпионата Беларуси, где сойдутся «Минск» и «Арсенал Дзержинск». Хозяева стараются закрепиться в первой пятерке, тогда как гости борются за выход из зоны вылета и пытаются прервать серию неудач.

«Минск»

«Минск» стартовал уверенно и после 7 туров имеет в активе 13 очков, что позволяет занимать 5-е место. Команда стабильно забивает – серия из 7 матчей с голами подряд это подтверждает. Александр Макась – ключевая фигура в атаке, у него 3 гола в 6 встречах. В последних 5 матчах клуб забил 8 голов и пропустил столько же. Основной плюс «Минска» – мощная атака дома, но при этом оборона не всегда справляется с давлением соперника, что видно по частым пропущенным мячам.

«Арсенал Дзержинск»

«Арсенал Дзержинск» переживает тяжелый отрезок: всего 4 очка за 7 туров и 14-е место в таблице. Команда не выигрывает уже 7 матчей подряд и пропускает в каждой игре. Юрий Ловец – лучший бомбардир с 3 голами в 9 матчах, но в атаке команда в целом выглядит неубедительно – всего 3 гола за 5 последних туров. Оборона остается проблемной зоной – 8 пропущенных мячей за те же 5 игр говорят об уязвимости.

Факты о командах:

«Минск»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 7 последних матчах

В среднем: 1.60 гола за игру в атаке и 1.60 гола пропускает (последние 5 матчей)

«Арсенал Дзержинск»

Не выигрывает в 7 матчах подряд

Пропускает в 7 последних матчах

В среднем: 0.60 гола за игру в атаке и 1.60 гола пропускает (последние 5 матчей)

Личные встречи 20% (1) 60% (3) 20% (1) 5 Забитых мячей 4 1 В среднем за матч 0.8 2:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 8 тур Минск 2 : 2 Арсенал Беларусь. Высшая лига, 28 тур Арсенал 0 : 0 Минск Беларусь. Высшая лига, 13 тур Минск 1 : 2 Арсенал Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Арсенал 0 : 0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Минск 2 : 0 Арсенал

Прогноз на матч «Минск» – «Арсенал Дзержинск»

На бумаге фаворитом выглядит «Минск» благодаря стабильной атаке и уверенной домашней серии. «Арсенал Дзержинск» пока не может найти ключи к победам и регулярно допускает ошибки в защите. Однако гости способны создать момент на стандартах, поэтому ожидается матч с шансами с обеих сторон. Оптимальный сценарий – уверенная победа хозяев с минимальной разницей.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Минска».

Рекомендованные ставки: