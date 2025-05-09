10 мая на стадионе «Джузеппе Синигаллия» состоится матч 36-го тура Серии А между «Комо» и «Кальяри». «Комо» продолжает удивлять своей стабильной формой и борется за попадание в верхнюю часть таблицы, тогда как «Кальяри» сохраняет шансы на выживание, но сдает позиции. Важная встреча для обеих команд, которая может сильно повлиять на их турнирное положение. Ожидается вязкая игра с хорошей организацией защиты от хозяев и попытками гостей найти брешь.

«Комо»

Команда показывает впечатляющие результаты: победа в 5 последних матчах и серия из 12 игр с забитыми мячами. В последних 5 турах «Комо» забил 9 голов (1.8 в среднем за матч) и пропустил всего один мяч (0.2 в среднем), демонстрируя крепкую оборону. Ассане Диао продолжает вести команду вперед, несмотря на относительно небольшое количество сыгранных матчей. На своем поле «Комо» особенно уверенно контролирует ход игры и редко позволяет соперникам создавать опасные моменты.

«Кальяри»

Гости набрали 33 очка и находятся в нижней части таблицы. В последних 5 матчах «Кальяри» забил 5 голов (1.0 в среднем) и пропустил 7 (1.4 за игру). Команда демонстрирует неплохую результативность: забивает в 4 последних турах подряд, однако оборона продолжает допускать ошибки. Роберто Пикколи остаeтся ключевой фигурой атаки и забил 11 голов в сезоне. В гостевых матчах «Кальяри» нестабилен и часто теряет концентрацию во втором тайме.

Факты о командах

«Комо»

45 очков после 35 туров.

Победа в 5 последних матчах.

Забивает в 12 матчах подряд.

В последних 5 играх – 9 забитых и 1 пропущенный.

«Кальяри»

33 очка после 35 туров.

Забивает в 4 последних матчах.

В последних 5 играх – 5 забитых и 7 пропущенных.

Личные встречи 50% (1) 50% (1) 0% (0) 4 Забитых мячей 2 2 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 36 тур Комо 3 : 1 Кальяри Италия. Серия А, 2 тур Кальяри 1 : 1 Комо

Прогноз на матч «Комо» – «Кальяри»

«Комо» демонстрирует впечатляющий баланс атаки и обороны и вряд ли позволит «Кальяри» увезти очки. Несмотря на то что гости стабильно забивают в последних матчах, крепкая защита хозяев может стать решающим фактором. Ожидается осторожная игра с небольшим количеством голов. Ставим на победу «Комо» с минимальным преимуществом и сухой исход.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Комо».

Рекомендованные ставки