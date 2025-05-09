Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Комо» – «Кальяри»: Серия А, 10 мая 2025

09 мая 2025 9:19
Комо - Кальяри
10 мая 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 36 тур
Перейти в онлайн матча
5.7
Точный счёт 2:0 в пользу «Комо»
Сделать ставку

10 мая на стадионе «Джузеппе Синигаллия» состоится матч 36-го тура Серии А между «Комо» и «Кальяри». «Комо» продолжает удивлять своей стабильной формой и борется за попадание в верхнюю часть таблицы, тогда как «Кальяри» сохраняет шансы на выживание, но сдает позиции. Важная встреча для обеих команд, которая может сильно повлиять на их турнирное положение. Ожидается вязкая игра с хорошей организацией защиты от хозяев и попытками гостей найти брешь.

«Комо»

Команда показывает впечатляющие результаты: победа в 5 последних матчах и серия из 12 игр с забитыми мячами. В последних 5 турах «Комо» забил 9 голов (1.8 в среднем за матч) и пропустил всего один мяч (0.2 в среднем), демонстрируя крепкую оборону. Ассане Диао продолжает вести команду вперед, несмотря на относительно небольшое количество сыгранных матчей. На своем поле «Комо» особенно уверенно контролирует ход игры и редко позволяет соперникам создавать опасные моменты.

«Кальяри»

Гости набрали 33 очка и находятся в нижней части таблицы. В последних 5 матчах «Кальяри» забил 5 голов (1.0 в среднем) и пропустил 7 (1.4 за игру). Команда демонстрирует неплохую результативность: забивает в 4 последних турах подряд, однако оборона продолжает допускать ошибки. Роберто Пикколи остаeтся ключевой фигурой атаки и забил 11 голов в сезоне. В гостевых матчах «Кальяри» нестабилен и часто теряет концентрацию во втором тайме.

Факты о командах

«Комо»

  • 45 очков после 35 туров.
  • Победа в 5 последних матчах.
  • Забивает в 12 матчах подряд.
  • В последних 5 играх – 9 забитых и 1 пропущенный.

«Кальяри»

  • 33 очка после 35 туров.
  • Забивает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 играх – 5 забитых и 7 пропущенных.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
2
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 36 тур
Комо
3 : 1
10.05.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 1
26.08.2024
Комо

Прогноз на матч «Комо» – «Кальяри»

«Комо» демонстрирует впечатляющий баланс атаки и обороны и вряд ли позволит «Кальяри» увезти очки. Несмотря на то что гости стабильно забивают в последних матчах, крепкая защита хозяев может стать решающим фактором. Ожидается осторожная игра с небольшим количеством голов. Ставим на победу «Комо» с минимальным преимуществом и сухой исход.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Комо».

Рекомендованные ставки

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Комо» – коэффициент 5.70
  • Победа «Комо» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Комо» больше 1.5 – коэффициент 2.10

5.7
Точный счёт 2:0 в пользу «Комо»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Кальяри Комо
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 