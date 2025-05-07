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Прогноз на точный счёт матча «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: Лига Европы, 8 мая 2025

07 мая 2025 9:27
Буде-Глимт - Тоттенхэм
08 мая 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/2 финала
Перейти в онлайн матча
7.0
Точный счёт 2:2
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8 мая на стадионе «Аспмюра» пройдeт ответный полуфинальный матч Лиги Европы между норвежским «Буде-Глимт» и английским «Тоттенхэмом». Первая игра в Лондоне завершилась победой «шпор» со счeтом 3:1, что даeт англичанам комфортное преимущество перед выездом. Однако «Буде-Глимт» известен своей боевой формой дома и постарается создать сенсацию. Матч обещает быть результативным и напряжeнным, так как хозяевам нужно отыгрывать два мяча.

«Буде-Глимт»

Норвежская команда стабильно демонстрирует мощную атаку: 12 голов за последние 5 матчей и серия из 17 матчей подряд с голами подтверждают эту тенденцию. Однако защита остаeтся слабым местом – в тех же 5 матчах пропущено 9 мячей (в среднем 1.80 за игру). Дома коллектив практически всегда показывает атакующую игру и будет вынужден действовать максимально агрессивно, чтобы постараться отыграть гандикап. Лидер атак – Ола Солбаккен (5 голов за турнир) снова будет ключевой фигурой.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» находятся в неплохой форме в Лиге Европы, где они не проигрывают уже 4 матча подряд. В последних 5 встречах команда забила 7 голов и пропустила 9 – это указывает на проблемы в обороне (1.80 гола в среднем за матч). Однако атакующая линия остаeтся грозной: Харри Кейн и Хeйбьерг стабильно создают моменты и решают исход матчей. Учитывая результат первой игры, «Тоттенхэм» может сосредоточиться на контратаках и контроле мяча, стараясь не допустить сюрпризов.

Факты о командах:

«Буде-Глимт»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.
  • Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 игр).

«Тоттенхэм»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 игр).

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
5
0.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Лига Европы, 1/2 финала
Буде-Глимт
0 : 2
08.05.2025
Тоттенхэм
Лига Европы, 1/2 финала
Тоттенхэм
3 : 1
01.05.2025
Буде-Глимт

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»

Сценарий матча предполагает яркую игру с обеих сторон. «Буде-Глимт» обязан атаковать и, вероятно, найдeт шанс поразить ворота соперника. Однако «Тоттенхэм» опытен и грамотно воспользуется свободными зонами при обороне хозяев. Ожидается голевая встреча, но учитывая класс «Тоттенхэма» и их прагматичный стиль на выезде, шансы норвежцев на общий успех минимальны. Скорее всего, матч завершится ничьей, что устроит гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:2 – ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Буде-Глимт» больше 1.5 – коэффициент 2.40

7.0
Точный счёт 2:2
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Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы Тоттенхэм Буде-Глимт
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