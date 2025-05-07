8 мая на стадионе «Аспмюра» пройдeт ответный полуфинальный матч Лиги Европы между норвежским «Буде-Глимт» и английским «Тоттенхэмом». Первая игра в Лондоне завершилась победой «шпор» со счeтом 3:1, что даeт англичанам комфортное преимущество перед выездом. Однако «Буде-Глимт» известен своей боевой формой дома и постарается создать сенсацию. Матч обещает быть результативным и напряжeнным, так как хозяевам нужно отыгрывать два мяча.

«Буде-Глимт»

Норвежская команда стабильно демонстрирует мощную атаку: 12 голов за последние 5 матчей и серия из 17 матчей подряд с голами подтверждают эту тенденцию. Однако защита остаeтся слабым местом – в тех же 5 матчах пропущено 9 мячей (в среднем 1.80 за игру). Дома коллектив практически всегда показывает атакующую игру и будет вынужден действовать максимально агрессивно, чтобы постараться отыграть гандикап. Лидер атак – Ола Солбаккен (5 голов за турнир) снова будет ключевой фигурой.

«Тоттенхэм»

«Шпоры» находятся в неплохой форме в Лиге Европы, где они не проигрывают уже 4 матча подряд. В последних 5 встречах команда забила 7 голов и пропустила 9 – это указывает на проблемы в обороне (1.80 гола в среднем за матч). Однако атакующая линия остаeтся грозной: Харри Кейн и Хeйбьерг стабильно создают моменты и решают исход матчей. Учитывая результат первой игры, «Тоттенхэм» может сосредоточиться на контратаках и контроле мяча, стараясь не допустить сюрпризов.

Факты о командах:

«Буде-Глимт»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей.

Забивает в среднем 2.40 гола за игру (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 игр).

«Тоттенхэм»

Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру (последние 5 игр).

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 1 Забитых мячей 5 0.5 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Лига Европы, 1/2 финала Буде-Глимт 0 : 2 Тоттенхэм Лига Европы, 1/2 финала Тоттенхэм 3 : 1 Буде-Глимт

Прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»

Сценарий матча предполагает яркую игру с обеих сторон. «Буде-Глимт» обязан атаковать и, вероятно, найдeт шанс поразить ворота соперника. Однако «Тоттенхэм» опытен и грамотно воспользуется свободными зонами при обороне хозяев. Ожидается голевая встреча, но учитывая класс «Тоттенхэма» и их прагматичный стиль на выезде, шансы норвежцев на общий успех минимальны. Скорее всего, матч завершится ничьей, что устроит гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:2 – ничья.

Рекомендованные ставки: