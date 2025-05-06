7 мая на стадионе Prince Abdullah al-Faisal Stadium состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Таавун». Хозяева продолжают уверенную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, а гости стремятся закрепиться в середине таблицы. Матч обещает быть зрелищным, ведь обе команды исповедуют атакующий стиль и регулярно забивают.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» проводит один из лучших сезонов за последние годы, занимая 5-е место с 58 очками. Команда выиграла 6 последних матчей, включая 3 победы подряд в лиге. Ключевой фактор успеха – мощная атака во главе с Айвеном Тоуни, который уже забил 26 голов в 39 матчах. «Аль-Ахли» забивает в 21 матче подряд, а в последних 5 встречах наколотил 16 голов (среднее 3.20 за игру). Оборона также радует: всего 3 пропущенных за 5 игр (среднее 0.60). Команда уверенно играет дома, одержав 5 побед в последних 6 встречах.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» располагается на 8-й строчке с 41 очком и показывает нестабильные результаты. Команда забила 6 голов в последних 5 матчах (среднее 1.20), но при этом пропустила 8 (1.60 за игру). Лидером атаки остаeтся Муса Барроу с 17 мячами в 44 матчах. В 4 последних играх команда пропускает неизменно, что указывает на проблемы в обороне. Однако «Аль-Таавун» редко остаeтся без гола, забивая в 15 из 17 последних матчей.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

Побеждает в 6 последних матчах.

Забивает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр).

«Аль-Таавун»

Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

Личные встречи 100% (4) 0% (0) 0% (0) 10 Забитых мячей 4 2.5 В среднем за матч 1 4:2 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:4 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур Аль-Ахли 2 : 0 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур Аль-Таавун 2 : 4 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур Аль-Таавун 0 : 1 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур Аль-Ахли 3 : 2 Аль-Таавун

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Таавун»

«Аль-Ахли» подходит к матчу в отличной форме, обладая сильнейшей атакой и уверенной защитой. «Аль-Таавун» способен забить, но вряд ли сможет сдержать напор хозяев, которые традиционно мощно играют дома. Ожидаем уверенную победу «Аль-Ахли» при результативной игре с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки: