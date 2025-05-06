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Прогноз на точный счет матча «Аль-Ахли» – «Аль-Таавун»: Высшая лига, 7 мая 2025

06 мая 2025 10:01
Аль-Ахли - Аль-Таавун
07 мая 2025, среда 19:25 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
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8.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Ахли»
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7 мая на стадионе Prince Abdullah al-Faisal Stadium состоится матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Ахли» примет «Аль-Таавун». Хозяева продолжают уверенную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, а гости стремятся закрепиться в середине таблицы. Матч обещает быть зрелищным, ведь обе команды исповедуют атакующий стиль и регулярно забивают.

«Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» проводит один из лучших сезонов за последние годы, занимая 5-е место с 58 очками. Команда выиграла 6 последних матчей, включая 3 победы подряд в лиге. Ключевой фактор успеха – мощная атака во главе с Айвеном Тоуни, который уже забил 26 голов в 39 матчах. «Аль-Ахли» забивает в 21 матче подряд, а в последних 5 встречах наколотил 16 голов (среднее 3.20 за игру). Оборона также радует: всего 3 пропущенных за 5 игр (среднее 0.60). Команда уверенно играет дома, одержав 5 побед в последних 6 встречах.

«Аль-Таавун»

«Аль-Таавун» располагается на 8-й строчке с 41 очком и показывает нестабильные результаты. Команда забила 6 голов в последних 5 матчах (среднее 1.20), но при этом пропустила 8 (1.60 за игру). Лидером атаки остаeтся Муса Барроу с 17 мячами в 44 матчах. В 4 последних играх команда пропускает неизменно, что указывает на проблемы в обороне. Однако «Аль-Таавун» редко остаeтся без гола, забивая в 15 из 17 последних матчей.

Факты о командах:

«Аль-Ахли»

  • Побеждает в 6 последних матчах.
  • Забивает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр).

«Аль-Таавун»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних выездных матчей.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 игр).

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
10
Забитых мячей
4
2.5
В среднем за матч
1
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:4
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Ахли
2 : 0
07.05.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Таавун
2 : 4
07.12.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Таавун
0 : 1
09.03.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 2
16.09.2023
Аль-Таавун

Прогноз на матч «Аль-Ахли» – «Аль-Таавун»

«Аль-Ахли» подходит к матчу в отличной форме, обладая сильнейшей атакой и уверенной защитой. «Аль-Таавун» способен забить, но вряд ли сможет сдержать напор хозяев, которые традиционно мощно играют дома. Ожидаем уверенную победу «Аль-Ахли» при результативной игре с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Аль-Ахли».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Аль-Ахли» – коэффициент 8.00
  • Победа «Аль-Ахли» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 2.5 – коэффициент 2.10

8.0
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Ахли»
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Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Ахли
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