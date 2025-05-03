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Прогноз на точный счет матча «Полесье» – «Александрия»: Премьер-лига Украины, 4 мая 2025

03 мая 2025 11:18
Полесье - Александрия
04 мая 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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6.5
Точный счёт 0:1 в пользу «Александрии»
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4 мая на стадионе «Tsentralnyi Stadion» состоится ключевой матч 27-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Полесье» примет «Александрию». Это противостояние особенно интересно, так как обе команды борются за места в верхней части турнирной таблицы. «Полесье» стремится закрепиться в зоне еврокубков, а «Александрия» идeт на втором месте и пытается догнать лидера. Ожидается напряжeнная борьба с упором на оборону, ведь обе команды славятся организованной игрой в защите.

«Полесье»

«Полесье» проводит стабильный сезон, уверенно занимая четвeртое место. Команда не проигрывает в пяти последних матчах и демонстрирует уверенную игру в защите. В последних пяти встречах «Полесье» забило 5 голов, в среднем 1.00 гола за игру, а пропустило лишь 4 мяча (0.80 в среднем). Лидером атаки остаeтся Алексей Гуцуляк, забивший 12 мячей в сезоне. Команда регулярно находит свои моменты у ворот соперников и отличается надeжной игрой дома. В последних матчах «Полесье» стабильно забивает, но часто останавливается на одном голе за игру.

«Александрия»

«Александрия» уверенно идeт на втором месте, не проигрывая семь матчей подряд в чемпионате. В последних пяти играх команда забила 6 голов (1.20 в среднем за игру) и пропустила всего 3 мяча (0.60 в среднем), показывая один из лучших показателей обороны в лиге. Лидером нападения является Александр Филиппов с 10 мячами в 24 матчах. Команда умеет выигрывать важные матчи, грамотно выстраивая игру от обороны и ловя соперников на ошибках. «Александрия» традиционно надeжно играет в гостях, что подтверждают победы над «Ворсклой» и «Ингульцом» на выезде.

Факты о командах:

«Полесье»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Александрия»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Личные встречи
25% (1)
0% (0)
75% (3)
5
Забитых мячей
5
1.25
В среднем за матч
1.25
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Полесье
1 : 2
04.05.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Александрия
1 : 0
03.11.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Полесье
1 : 2
09.03.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Александрия
0 : 3
26.08.2023
Полесье

Прогноз на матч «Полесье» – «Александрия»

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, демонстрируя надeжную игру в защите и стабильную результативность. «Полесье» делает ставку на плотную оборону и компактную игру на своeм поле, тогда как «Александрия» сильна тактически и умеет использовать свои моменты. Вероятно, игра получится упорной, с минимальным числом голевых моментов и осторожным футболом. Исходя из статистики, чуть более весомым фаворитом выглядит «Александрия» за счeт большего опыта и сбалансированной игры.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Александрия».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Александрии» – коэффициент 6.50
  • Победа «Александрия» – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Александрия» больше 0.5 – коэффициент 1.75

6.5
Точный счёт 0:1 в пользу «Александрии»
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Александрия Полесье
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