2 мая на «Городском стадионе» состоится матч 7-го тура чемпионата Беларуси между «Молодечно» и «Нафтаном». Оба коллектива проводят непростой старт сезона, но преследуют разные цели: «Молодечно» пока не набрал ни одного очка, тогда как «Нафтан» пытается закрепиться в середине таблицы. Матч станет проверкой на прочность для хозяев, которые жаждут прервать серию поражений, а гости рассчитывают продлить свою успешную серию против этого соперника.

«Молодечно»

«Молодечно» замыкает таблицу Высшей лиги, проиграв все 6 стартовых матчей сезона. Команда пропускает в каждой игре, при этом в последних 5 турах допустила 16 голов (в среднем 3.20 за матч). Атака испытывает большие трудности – всего 3 гола за 5 матчей (0.60 за игру). Лидер нападения – Дмитрий Вашкевич, на счету которого 2 гола. Серьезные проблемы в обороне и слабая реализация моментов мешают «Молодечно» набирать очки. Дома команда также проигрывает крупно: 0:4 «Витебску», 0:1 «БАТЭ», 0:2 «Колосу».

«Нафтан»

«Нафтан» занимает 11-е место, набрав 7 очков после 6 туров. Команда победила «Сморгонь» (3:1) в последнем туре, прервав серию из 3 поражений. За 5 последних игр «Нафтан» забил 5 мячей (в среднем 1.00 за матч), но и пропустил 11 голов (2.20 за игру). Лидер команды – Артем Драбатович, забивший 1 гол в 9 матчах, играет важную роль в атаке, хотя показатели результативности пока скромные. Команда умеет использовать слабости соперников и часто находит возможности для взятия ворот даже при плохой игре в обороне.

Факты о командах

«Молодечно»

Проигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 9 последних матчах

Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Нафтан»

Побеждает в 5 последних матчах против «Молодечно»

Забивает в 5 последних матчах против этого соперника

Пропускает в 7 последних матчах

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Молодечно» – «Нафтан»

Форма «Молодечно» вызывает серьезные опасения: команда проигрывает каждый матч, много пропускает и почти не забивает. «Нафтан», несмотря на слабую оборону, выглядит сильнее и увереннее, особенно в атаке. При текущей форме соперников гости обладают всеми шансами увезти победу. Вероятность обмена голами также велика, учитывая плохую оборону обеих команд. Сценарий с результативной игрой и преимуществом «Нафтана» кажется наиболее вероятным.

Рекомендованные ставки