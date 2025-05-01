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«Молодечно» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.85

01 мая 2025 9:28
Молодечно - Нафтан
02 мая 2025, пятница 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 7 тур
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1.85
Победа «Нафтана» – коэффициент 1.85
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2 мая на «Городском стадионе» состоится матч 7-го тура чемпионата Беларуси между «Молодечно» и «Нафтаном». Оба коллектива проводят непростой старт сезона, но преследуют разные цели: «Молодечно» пока не набрал ни одного очка, тогда как «Нафтан» пытается закрепиться в середине таблицы. Матч станет проверкой на прочность для хозяев, которые жаждут прервать серию поражений, а гости рассчитывают продлить свою успешную серию против этого соперника.

«Молодечно»

«Молодечно» замыкает таблицу Высшей лиги, проиграв все 6 стартовых матчей сезона. Команда пропускает в каждой игре, при этом в последних 5 турах допустила 16 голов (в среднем 3.20 за матч). Атака испытывает большие трудности – всего 3 гола за 5 матчей (0.60 за игру). Лидер нападения – Дмитрий Вашкевич, на счету которого 2 гола. Серьезные проблемы в обороне и слабая реализация моментов мешают «Молодечно» набирать очки. Дома команда также проигрывает крупно: 0:4 «Витебску», 0:1 «БАТЭ», 0:2 «Колосу».

«Нафтан»

«Нафтан» занимает 11-е место, набрав 7 очков после 6 туров. Команда победила «Сморгонь» (3:1) в последнем туре, прервав серию из 3 поражений. За 5 последних игр «Нафтан» забил 5 мячей (в среднем 1.00 за матч), но и пропустил 11 голов (2.20 за игру). Лидер команды – Артем Драбатович, забивший 1 гол в 9 матчах, играет важную роль в атаке, хотя показатели результативности пока скромные. Команда умеет использовать слабости соперников и часто находит возможности для взятия ворот даже при плохой игре в обороне.

Факты о командах

«Молодечно»

  • Проигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 3.20 гола за игру (последние 5 матчей)

«Нафтан»

  • Побеждает в 5 последних матчах против «Молодечно»
  • Забивает в 5 последних матчах против этого соперника
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Прогноз на матч «Молодечно» – «Нафтан»

Форма «Молодечно» вызывает серьезные опасения: команда проигрывает каждый матч, много пропускает и почти не забивает. «Нафтан», несмотря на слабую оборону, выглядит сильнее и увереннее, особенно в атаке. При текущей форме соперников гости обладают всеми шансами увезти победу. Вероятность обмена голами также велика, учитывая плохую оборону обеих команд. Сценарий с результативной игрой и преимуществом «Нафтана» кажется наиболее вероятным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Нафтана» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Нафтана» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.85
Победа «Нафтана» – коэффициент 1.85
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Нафтан Молодечно
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