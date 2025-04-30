1 мая на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится первый полуфинал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Буде-Глимтом». Хозяева пытаются спасти сезон через еврокубки, тогда как норвежцы уже превзошли ожидания, но останавливаться не собираются.
«Тоттенхэм»
Английский клуб неважно выступает в Премьер-лиге, проиграв три матча подряд с общим счeтом 4:11. Однако в Лиге Европы дела идут стабильнее – команда не проигрывает три матча подряд, в каждом забивая. При этом «Тоттенхэм» редко играет на ноль: пропущено в 12 из 14 последних встреч. Главные надежды болельщиков связаны с Харри Кейном и Джеймсом Мэддисоном, способными в одиночку решать исход матчей.
Домашнее поле даeт «шпорам» преимущество, но проблемная оборона – очевидный риск. Пропускать команда продолжает стабильно, даже от соперников уровнем ниже, что особенно опасно в матчах на выбывание.
«Буде-Глимт»
Норвежская команда впечатляет: 9 матчей без поражений, 16 игр подряд с голами, и победа над «Лацио» в четвертьфинале. Коллектив активно атакует – 13 голов в пяти последних встречах, включая внутренние турниры. Лидеры атаки – Пеллегрино и Грeнбаек, отлично чувствуют себя на контратаках, что может стать решающим фактором против уязвимой обороны англичан.
Однако защита тоже не идеальна: 6 пропущенных мячей за 5 матчей. Тем не менее, норвежцы демонстрируют зрелую игру, не тушуются на чужом поле и уверенно чувствуют себя под давлением.
Факты о командах:
«Тоттенхэм»
- Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы
- В 6 последних матчах всегда забивает
- Пропускает в 12 из 14 последних матчей
- В среднем: 1.20 гола забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)
«Буде-Глимт»
- Не проигрывает в 9 последних матчах
- 16 матчей подряд с забитыми мячами
- В среднем: 2.60 гола забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Выбил «Лацио» в четвертьфинале
Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»
«Тоттенхэм» будет активен дома, но «Буде-Глимт» не станет отсиживаться в обороне. Обе команды уязвимы сзади, но обладают серьeзным атакующим потенциалом. Логичный прогноз – обмен голами и высокая результативность.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Буде-Глимт» больше 1 – коэффициент 2.05