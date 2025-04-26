27 апреля в рамках 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги на стадионе Tobyl Arena состоится матч между «Кызыл-Жаром» и «Кайсаром». Обе команды борются за улучшение своих позиций в турнирной таблице, но на данный момент находятся в нижней части. «Кызыл-Жар» показывает неплохие результаты, в то время как «Кайсар» сталкивается с трудностями и не может выиграть в последних играх.

«Кызыл-Жар»

После 5 туров «Кызыл-Жар» набрал 5 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 6, что в среднем составляет 1 гол за матч в атаке и 1.2 гола в защите. Несмотря на слабую результативность, «Кызыл-Жар» не проигрывает в последних 3 очных матчах с «Кайсаром», что придаeт им уверенности. Лучший бомбардир команды – Нене Гбамбле, который забил 1 гол в 6 матчах. К тому же «Кызыл-Жар» продемонстрировал хорошую форму в последнем матче, одержав победу над «Атырау» (2:1).

«Кайсар»

«Кайсар» набрал 3 очка после 5 туров и занимает 12-е место. В последних 5 играх команда забила только 3 гола (0.6 гола за матч) и пропустила 9 (1.8 гола за матч). Это указывает на серьeзные проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды – Айбар Жаксылыков, который забил 3 гола в 6 матчах. «Кайсар» не может выиграть в 5 последних матчах, что в сочетании с их уязвимостью в защите делает их аутсайдерами встречи.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за матч и пропускает 1.2 гола.

Не проигрывает в 3 последних очных матчах против «Кайсара».

Лучший бомбардир команды – Нене Гбамбле с 1 голом в 6 матчах.

«Кайсар»

В последних 5 играх забивает 0.6 гола за матч и пропускает 1.8 гола.

Не может выиграть в 5 последних матчах.

Айбар Жаксылыков – лучший бомбардир с 3 голами в 6 матчах.

Личные встречи 64% (7) 18% (2) 18% (2) 18 Забитых мячей 7 1.64 В среднем за матч 0.64 6:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 6:2 Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Кызыл-Жар 6 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Кайсар 0 : 3 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Кызыл-Жар 0 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Кайсар 0 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Кызыл-Жар 2 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Кайсар 1 : 2 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Кайсар 1 : 2 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Кызыл-Жар 0 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 28 тур Кызыл-Жар 1 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Кайсар 2 : 1 Кызыл-Жар Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Кызыл-Жар 0 : 0 Кайсар

Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Кайсар»

«Кызыл-Жар» выглядит фаворитом в этой встрече. Команда продемонстрировала хорошие результаты в последних играх, несмотря на не самую высокую результативность. В отличие от них, «Кайсар» сталкивается с трудностями, не выиграв в последних 5 матчах, и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. «Кызыл-Жар» не проигрывает в 3 последних матчах против «Кайсара», и с учeтом их текущей формы, они, вероятно, смогут взять верх и в этой встрече.

Прогнозируем победу «Кызыл-Жара», с возможной низкой результативностью, учитывая слабую атаку обеих команд. Однако, «Кайсар» может забить хотя бы один гол, если удастся реализовать свои моменты.

Рекомендации для ставок: