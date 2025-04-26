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«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.15

26 апреля 2025 14:55
Кызыл-Жар - Кайсар
27 апр. 2025, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
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2.15
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.15
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27 апреля в рамках 6-го тура Казахстанской Премьер-лиги на стадионе Tobyl Arena состоится матч между «Кызыл-Жаром» и «Кайсаром». Обе команды борются за улучшение своих позиций в турнирной таблице, но на данный момент находятся в нижней части. «Кызыл-Жар» показывает неплохие результаты, в то время как «Кайсар» сталкивается с трудностями и не может выиграть в последних играх.

«Кызыл-Жар»

После 5 туров «Кызыл-Жар» набрал 5 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 5 голов и пропустила 6, что в среднем составляет 1 гол за матч в атаке и 1.2 гола в защите. Несмотря на слабую результативность, «Кызыл-Жар» не проигрывает в последних 3 очных матчах с «Кайсаром», что придаeт им уверенности. Лучший бомбардир команды – Нене Гбамбле, который забил 1 гол в 6 матчах. К тому же «Кызыл-Жар» продемонстрировал хорошую форму в последнем матче, одержав победу над «Атырау» (2:1).

«Кайсар»

«Кайсар» набрал 3 очка после 5 туров и занимает 12-е место. В последних 5 играх команда забила только 3 гола (0.6 гола за матч) и пропустила 9 (1.8 гола за матч). Это указывает на серьeзные проблемы как в атаке, так и в обороне. Лучший бомбардир команды – Айбар Жаксылыков, который забил 3 гола в 6 матчах. «Кайсар» не может выиграть в 5 последних матчах, что в сочетании с их уязвимостью в защите делает их аутсайдерами встречи.

Факты о командах

«Кызыл-Жар»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.0 гола за матч и пропускает 1.2 гола.
  • Не проигрывает в 3 последних очных матчах против «Кайсара».
  • Лучший бомбардир команды – Нене Гбамбле с 1 голом в 6 матчах.

«Кайсар»

  • В последних 5 играх забивает 0.6 гола за матч и пропускает 1.8 гола.
  • Не может выиграть в 5 последних матчах.
  • Айбар Жаксылыков – лучший бомбардир с 3 голами в 6 матчах.

Личные встречи
64% (7)
18% (2)
18% (2)
18
Забитых мячей
7
1.64
В среднем за матч
0.64
6:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  6:2
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кызыл-Жар
6 : 2
02.11.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 3
06.03.2024
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
29.10.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
0 : 1
05.03.2023
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кызыл-Жар
2 : 0
11.09.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кайсар
1 : 2
29.04.2021
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайсар
1 : 2
27.11.2020
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
28.09.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кызыл-Жар
1 : 0
30.09.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
2 : 1
28.07.2018
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
13.05.2018
Кайсар
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Прогноз на матч «Кызыл-Жар» – «Кайсар»

«Кызыл-Жар» выглядит фаворитом в этой встрече. Команда продемонстрировала хорошие результаты в последних играх, несмотря на не самую высокую результативность. В отличие от них, «Кайсар» сталкивается с трудностями, не выиграв в последних 5 матчах, и имеет проблемы как в атаке, так и в обороне. «Кызыл-Жар» не проигрывает в 3 последних матчах против «Кайсара», и с учeтом их текущей формы, они, вероятно, смогут взять верх и в этой встрече.

Прогнозируем победу «Кызыл-Жара», с возможной низкой результативностью, учитывая слабую атаку обеих команд. Однако, «Кайсар» может забить хотя бы один гол, если удастся реализовать свои моменты.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Кызыл-Жар» – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.15
  • Оба забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Кызыл-Жар» больше 1.5 – коэффициент 2.30

2.15
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.15
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Кызыл-Жар
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