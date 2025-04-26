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«Вердер» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

26 апреля 2025 11:06
Вердер - Санкт-Паули
27 апр. 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
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1.9
Победа «Вердера» – коэффициент 1.90
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27 апреля на стадионе «Везерштадион» состоится матч 31-го тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Санкт-Паули». Ожидается интересное противостояние, так как обе команды имеют свои цели в турнире. «Вердер» ведет борьбу за верхнюю часть таблицы, а «Санкт-Паули» старается избежать попадания в зону вылета.

«Вердер»

«Вердер» продолжает бороться за еврокубковые места, занимая 8-е место в турнирной таблице с 45 очками. Команда набрала хорошую форму, выиграв 4 последних матча в Бундеслиге. За этот период «Вердер» забил 10 голов, что в среднем составляет 2 гола за матч, и пропустил 5 голов, что демонстрирует стабильность в обороне. Лучший бомбардир команды, Марвин Дукш, с 8 голами в 32 матчах, продолжает вести команду вперед.

Домашняя форма «Вердера» также внушает уверенность: команда не проигрывает в последних 6 домашних матчах и будет стараться продлить свою успешную серию. Их атакующая мощь и хорошая игра в обороне делают «Вердер» фаворитом в предстоящем матче.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» в этом сезоне находится в середине турнирной таблицы на 14-й строчке с 30 очками. Несмотря на несколько уверенных выступлений, команда имеет нестабильные результаты, что отражается на еe положении в чемпионате. В последних 5 играх «Санкт-Паули» забил 6 голов, но и пропустил 6. Команда демонстрирует среднюю результативность и не имеет ярко выраженных лидеров, что затрудняет еe задачу в предстоящем матче.

Кроме того, «Санкт-Паули» не может похвастаться отличной обороной, пропуская в среднем 1.2 гола за игру. Однако, несмотря на это, они не проигрывают в 3 последних матчах, что демонстрирует их способность бороться за результат, даже против сильных соперников.

Факты о командах

«Вердер»

  • 8-е место, 45 очков.
  • Победа в 4 последних матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за матч.
  • В последних 6 домашних матчах не проигрывает.

«Санкт-Паули»

  • 14-е место, 30 очков.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за матч.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • В последних 8 матчах против «Вердера» забивает в 5.

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
10
Забитых мячей
2
2.5
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Германия. Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
0 : 2
14.12.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 31 тур
Санкт-Паули
1 : 3
23.04.2011
Вердер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
3 : 0
28.11.2010
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вердер
2 : 1
23.09.2009
Санкт-Паули

Прогноз на матч

«Вердер» выглядит фаворитом в этом матче, особенно на своeм поле. С учетом отличной домашней формы и стабильной атакующей игры, команда должна взять три очка. «Санкт-Паули» будет стараться бороться за результат, но у них есть проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их шанс на победу минимальными.

Вместе с этим, учитывая результаты «Санкт-Паули» в последних играх, можно ожидать, что они смогут забить хотя бы один гол в этом матче. Однако вряд ли они смогут противопоставить что-то серьезное атакующей мощи «Вердера».

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Вердера» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Вердера» больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.9
Победа «Вердера» – коэффициент 1.90
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Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Вердер
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