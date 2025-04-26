27 апреля на стадионе «Везерштадион» состоится матч 31-го тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Санкт-Паули». Ожидается интересное противостояние, так как обе команды имеют свои цели в турнире. «Вердер» ведет борьбу за верхнюю часть таблицы, а «Санкт-Паули» старается избежать попадания в зону вылета.

«Вердер»

«Вердер» продолжает бороться за еврокубковые места, занимая 8-е место в турнирной таблице с 45 очками. Команда набрала хорошую форму, выиграв 4 последних матча в Бундеслиге. За этот период «Вердер» забил 10 голов, что в среднем составляет 2 гола за матч, и пропустил 5 голов, что демонстрирует стабильность в обороне. Лучший бомбардир команды, Марвин Дукш, с 8 голами в 32 матчах, продолжает вести команду вперед.

Домашняя форма «Вердера» также внушает уверенность: команда не проигрывает в последних 6 домашних матчах и будет стараться продлить свою успешную серию. Их атакующая мощь и хорошая игра в обороне делают «Вердер» фаворитом в предстоящем матче.

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» в этом сезоне находится в середине турнирной таблицы на 14-й строчке с 30 очками. Несмотря на несколько уверенных выступлений, команда имеет нестабильные результаты, что отражается на еe положении в чемпионате. В последних 5 играх «Санкт-Паули» забил 6 голов, но и пропустил 6. Команда демонстрирует среднюю результативность и не имеет ярко выраженных лидеров, что затрудняет еe задачу в предстоящем матче.

Кроме того, «Санкт-Паули» не может похвастаться отличной обороной, пропуская в среднем 1.2 гола за игру. Однако, несмотря на это, они не проигрывают в 3 последних матчах, что демонстрирует их способность бороться за результат, даже против сильных соперников.

Факты о командах

«Вердер»

8-е место, 45 очков.

Победа в 4 последних матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.00 гола за матч.

В последних 6 домашних матчах не проигрывает.

«Санкт-Паули»

14-е место, 30 очков.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч.

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.20 гола за матч.

Не проигрывает в 3 последних матчах.

В последних 8 матчах против «Вердера» забивает в 5.

Личные встречи 100% (4) 0% (0) 0% (0) 10 Забитых мячей 2 2.5 В среднем за матч 0.5 3:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 1:3 Германия. Бундеслига, 14 тур Санкт-Паули 0 : 2 Вердер Германия. Бундеслига, 31 тур Санкт-Паули 1 : 3 Вердер Германия. Бундеслига, 14 тур Вердер 3 : 0 Санкт-Паули Германия. Кубок, 1/16 финала Вердер 2 : 1 Санкт-Паули

Прогноз на матч

«Вердер» выглядит фаворитом в этом матче, особенно на своeм поле. С учетом отличной домашней формы и стабильной атакующей игры, команда должна взять три очка. «Санкт-Паули» будет стараться бороться за результат, но у них есть проблемы как в атаке, так и в обороне, что делает их шанс на победу минимальными.

Вместе с этим, учитывая результаты «Санкт-Паули» в последних играх, можно ожидать, что они смогут забить хотя бы один гол в этом матче. Однако вряд ли они смогут противопоставить что-то серьезное атакующей мощи «Вердера».

Рекомендации для ставок: