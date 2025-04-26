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«Машук-КМВ» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

26 апреля 2025 9:56
Машук-КМВ - Торпедо Миасс
27 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
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2.1
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
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27 апреля 2025 года состоится матч 10-го тура Вторая лига А, в котором «Машук-КМВ» на своем стадионе примет «Торпедо». Обе команды находятся в поисках стабилизации и успеха, так как их текущая форма оставляет желать лучшего.

«Машук-КМВ»

«Машук-КМВ» набрал 10 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч, но также пропускает в среднем 1.00 гола. Несмотря на то что команда не может выиграть в 4 последних матчах, она продолжает показывать стойкость и сдержанность в обороне. В домашних матчах «Машук-КМВ» стабильно не проигрывает в последних 5 встречах, что дает им небольшое преимущество в предстоящем поединке. Однако атакующие действия оставляют желать лучшего, и команда нуждается в улучшении реализации своих моментов.

«Торпедо»

«Торпедо» в текущем сезоне имеет серьезные проблемы, не выигрывая в последних 13 матчах. В последних 5 играх команда забивает в среднем 0.40 гола за матч и пропускает 0.80 гола. Хотя оборона выглядит чуть более стабильной, атакующие действия оставляют команды на низких позициях. «Торпедо» занимает 10-е место с 4 очками после 9 матчей. Проблемы в атаке явно сказываются на результатах, и команда испытывает трудности с созданием моментов, что делает их матч с «Машук-КМВ» еще более сложным.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропускает 1.00 гола.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей.

«Торпедо»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
  • Не выигрывает в 13 последних матчах.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи
0% (0)
60% (3)
40% (2)
3
Забитых мячей
5
0.6
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
09.03.2025
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Машук-КМВ
1 : 1
02.11.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
07.09.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
28.04.2024
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
2 : 3
18.03.2024
Торпедо Миасс

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Торпедо»

Предстоящая встреча имеет явное преимущество для «Машук-КМВ», которая стабильно показывает хорошие результаты в домашних матчах. Однако, учитывая проблемы обеих команд с атакой и проблемы с результативностью у «Торпедо», можно ожидать, что матч не будет слишком результативным. «Машук-КМВ» должен воспользоваться слабой атакой соперника и взять важные три очка на домашнем стадионе.

Ожидается, что обе команды смогут забить, но на фоне лучших оборонительных действий «Машук-КМВ» в домашних играх, они, вероятно, одержат победу.

Рекомендации:

  • Победа «Машук-КМВ» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Машук-КМВ» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

2.1
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Торпедо Миасс Машук-КМВ
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