27 апреля 2025 года состоится матч 10-го тура Вторая лига А, в котором «Машук-КМВ» на своем стадионе примет «Торпедо». Обе команды находятся в поисках стабилизации и успеха, так как их текущая форма оставляет желать лучшего.

«Машук-КМВ»

«Машук-КМВ» набрал 10 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч, но также пропускает в среднем 1.00 гола. Несмотря на то что команда не может выиграть в 4 последних матчах, она продолжает показывать стойкость и сдержанность в обороне. В домашних матчах «Машук-КМВ» стабильно не проигрывает в последних 5 встречах, что дает им небольшое преимущество в предстоящем поединке. Однако атакующие действия оставляют желать лучшего, и команда нуждается в улучшении реализации своих моментов.

«Торпедо»

«Торпедо» в текущем сезоне имеет серьезные проблемы, не выигрывая в последних 13 матчах. В последних 5 играх команда забивает в среднем 0.40 гола за матч и пропускает 0.80 гола. Хотя оборона выглядит чуть более стабильной, атакующие действия оставляют команды на низких позициях. «Торпедо» занимает 10-е место с 4 очками после 9 матчей. Проблемы в атаке явно сказываются на результатах, и команда испытывает трудности с созданием моментов, что делает их матч с «Машук-КМВ» еще более сложным.

Факты о командах

«Машук-КМВ»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за матч, пропускает 1.00 гола.

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

Пропускает в 4 последних матчах.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

«Торпедо»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за матч, пропускает 0.80 гола.

Не выигрывает в 13 последних матчах.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

Забивает в 7 из 9 последних матчей.

Личные встречи 0% (0) 60% (3) 40% (2) 3 Забитых мячей 5 0.6 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур Торпедо Миасс 0 : 0 Машук-КМВ Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур Машук-КМВ 1 : 1 Торпедо Миасс Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур Торпедо Миасс 1 : 0 Машук-КМВ Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур Торпедо Миасс 0 : 0 Машук-КМВ Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур Машук-КМВ 2 : 3 Торпедо Миасс

Прогноз на матч «Машук-КМВ» – «Торпедо»

Предстоящая встреча имеет явное преимущество для «Машук-КМВ», которая стабильно показывает хорошие результаты в домашних матчах. Однако, учитывая проблемы обеих команд с атакой и проблемы с результативностью у «Торпедо», можно ожидать, что матч не будет слишком результативным. «Машук-КМВ» должен воспользоваться слабой атакой соперника и взять важные три очка на домашнем стадионе.

Ожидается, что обе команды смогут забить, но на фоне лучших оборонительных действий «Машук-КМВ» в домашних играх, они, вероятно, одержат победу.

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