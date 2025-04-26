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«Интер» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.97

26 апреля 2025 9:08
Интер - Рома
27 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 34 тур
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1.97
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.97
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27 апреля 2025 года на стадионе «Сан-Сиро» состоится матч 34-го тура Серии А, в котором «Интер» примет «Рому». Ожидается напряженная встреча, так как «Интер» продолжает борьбу за чемпионство, а «Рома» стремится укрепить свои позиции в топ-6, чтобы попасть в еврокубки.

«Интер»

«Интер» после 33 туров набрал 71 очко и занимает 1-е место в таблице. Команда Антонио Конте продемонстрировала отличную форму в атаке, забив 72 гола (лучший показатель в турнире). Однако в последних 5 играх команда пропустила 8 голов, что указывает на проблемы в обороне. Интер все же остается одним из самых сильных клубов Серии А, выигрывая 21 матч из 33 и имея лучшую разницу мячей в лиге (+40). Лучший бомбардир команды – Лаутаро Мартинес, который забил 21 гол в 45 матчах.

Несмотря на проблемы в обороне, Интер не проигрывает в 11 из последних 13 матчей на «Сан-Сиро», что даeт им дополнительные шансы в предстоящей игре.

«Рома»

«Рома» с 57 очками находится на 7-м месте в турнирной таблице и продолжает бороться за попадание в зону еврокубков. Команда Жозе Моуринью не проигрывает в последних 17 матчах и показывает отличные оборонительные результаты, пропустив всего 2 гола в последних 5 играх. В атаке «Рома» забивает в среднем 1 гол за матч, и лучшим бомбардиром является Артем Довбик, который забил 16 голов в 42 матчах.

Не проигрывая в 17 матчах подряд, «Рома» доказала свою стабильность, однако игра против такого сильного соперника, как «Интер», будет для них серьезным испытанием.

Факты о командах

«Интер»

  • Интер забивает в среднем 1.40 гола за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч.
  • Лучший бомбардир – Лаутаро Мартинес (21 гол в 45 матчах).
  • Не проигрывает в 11 из последних 13 домашних матчей.

«Рома»

  • Рома забивает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч.
  • Лучший бомбардир – Артем Довбик (16 голов в 42 матчах).
  • Не проигрывает в 17 последних матчах.

Прогноз на матч «Интер» – «Рома»

«Интер» является фаворитом матча, особенно на своем стадионе, где они не проигрывают в 11 из последних 13 игр. Команда продолжает бороться за чемпионство, и высокая результативность в атаке, а также сильная игра в атаке, делают их претендентами на победу. Тем не менее, проблемы в обороне, которые проявились в последних играх, могут дать шанс «Роме», которая стабильна в защите и не проигрывает в последних 17 матчах.

«Рома» будет стремиться использовать свою крепкую оборону, чтобы забить на контратаках. Хотя их атакующий потенциал не такой мощный, как у «Интера», «Рома» вполне способна забить.

На основании текущей формы и статистики, наиболее вероятный исход – победа «Интера», но вероятность того, что обе команды забьют, тоже высока.

Рекомендации:

  • Победа «Интера» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.97

1.97
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.97
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Рома Интер
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