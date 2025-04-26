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«Комо» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.17

26 апреля 2025 8:33
Комо - Дженоа
27 апр. 2025, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 34 тур
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2.17
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.17
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27 апреля 2025 года на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia» состоится матч 34-го тура Италии Серии А, в котором «Комо» примет «Дженоа». Ожидается интересная встреча между двумя командами, набравшими по 39 очков и расположившимися рядом в турнирной таблице. Каждая из команд будет стремиться к победе, чтобы укрепить свои позиции в середине таблицы.

«Комо»

«Комо» в текущем сезоне Серии А находится на 12-м месте с 39 очками. В последние 3 турах команда набрала максимальные 9 очков, что позволило им уверенно закрепиться в середине таблицы. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 4. Это указывает на неплохую форму атакующей линии и стабильность в обороне. Лучший бомбардир «Комо» – Ассане Диао, который забил 8 голов в 15 матчах.

Комо забивает в 10 последних матчах подряд, и в последних играх команды наблюдается высокая результативность. В среднем они забивают 1.80 гола за матч, что является хорошим показателем. Важно отметить, что «Комо» не проигрывает в последних 3 матчах на своем стадионе, и они будут стремиться продлить эту серию в предстоящей игре.

«Дженоа»

«Дженоа» также набрал 39 очков после 33 туров и располагается на 13-м месте. Команда не выигрывает в 8 последних матчах в гостях, что свидетельствует о слабой выездной форме. В последних 5 играх команда забила 3 гола, но и пропустила 4. В атаке «Дженоа» наблюдается дефицит голов, так как в среднем они забивают всего 0.60 гола за матч. Лучший бомбардир команды, Андреа Пинамонти, забил 9 голов в 33 матчах.

Однако оборона команды выглядит достаточно уверенно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Это указывает на относительно крепкую защиту, которая может выдержать давление на выезде, несмотря на невысокую результативность в атаке.

Факты о командах

«Комо»

  • В последних 5 играх забивает 1.80 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Забивает в 10 последних матчах подряд.
  • Ассане Диао – лучший бомбардир (8 голов в 15 матчах).

«Дженоа»

  • В последних 5 играх забивает 0.60 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
  • Не выигрывает в 8 последних выездных матчах.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Андреа Пинамонти – лучший бомбардир (9 голов в 33 матчах).

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1 : 1
07.11.2024
Комо

Прогноз на матч «Комо» – «Дженоа»

«Комо» подходит к этой встрече в отличной форме, выиграв 3 последних матча и демонстрируя стабильность в атаке. В то время как «Дженоа» испытывает трудности в выездных матчах, команда продолжает показывать неплохие оборонительные действия, но атакующие проблемы все-таки сказываются. Учитывая текущую форму обеих команд, «Комо» будет фаворитом этого матча, особенно с учетом сильной домашней игры.

Рекомендации:

  • Победа «Комо» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Комо» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50

2.17
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.17
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Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Дженоа Комо
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