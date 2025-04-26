27 апреля 2025 года на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia» состоится матч 34-го тура Италии Серии А, в котором «Комо» примет «Дженоа». Ожидается интересная встреча между двумя командами, набравшими по 39 очков и расположившимися рядом в турнирной таблице. Каждая из команд будет стремиться к победе, чтобы укрепить свои позиции в середине таблицы.
«Комо»
«Комо» в текущем сезоне Серии А находится на 12-м месте с 39 очками. В последние 3 турах команда набрала максимальные 9 очков, что позволило им уверенно закрепиться в середине таблицы. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 4. Это указывает на неплохую форму атакующей линии и стабильность в обороне. Лучший бомбардир «Комо» – Ассане Диао, который забил 8 голов в 15 матчах.
Комо забивает в 10 последних матчах подряд, и в последних играх команды наблюдается высокая результативность. В среднем они забивают 1.80 гола за матч, что является хорошим показателем. Важно отметить, что «Комо» не проигрывает в последних 3 матчах на своем стадионе, и они будут стремиться продлить эту серию в предстоящей игре.
«Дженоа»
«Дженоа» также набрал 39 очков после 33 туров и располагается на 13-м месте. Команда не выигрывает в 8 последних матчах в гостях, что свидетельствует о слабой выездной форме. В последних 5 играх команда забила 3 гола, но и пропустила 4. В атаке «Дженоа» наблюдается дефицит голов, так как в среднем они забивают всего 0.60 гола за матч. Лучший бомбардир команды, Андреа Пинамонти, забил 9 голов в 33 матчах.
Однако оборона команды выглядит достаточно уверенно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Это указывает на относительно крепкую защиту, которая может выдержать давление на выезде, несмотря на невысокую результативность в атаке.
Факты о командах
«Комо»
- В последних 5 играх забивает 1.80 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
- Побеждает в 3 последних матчах.
- Забивает в 10 последних матчах подряд.
- Ассане Диао – лучший бомбардир (8 голов в 15 матчах).
«Дженоа»
- В последних 5 играх забивает 0.60 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
- Не выигрывает в 8 последних выездных матчах.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
- Андреа Пинамонти – лучший бомбардир (9 голов в 33 матчах).
Прогноз на матч «Комо» – «Дженоа»
«Комо» подходит к этой встрече в отличной форме, выиграв 3 последних матча и демонстрируя стабильность в атаке. В то время как «Дженоа» испытывает трудности в выездных матчах, команда продолжает показывать неплохие оборонительные действия, но атакующие проблемы все-таки сказываются. Учитывая текущую форму обеих команд, «Комо» будет фаворитом этого матча, особенно с учетом сильной домашней игры.
Рекомендации:
- Победа «Комо» – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.30
- Индивидуальный тотал «Комо» больше 1.5 – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.50