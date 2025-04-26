27 апреля 2025 года на стадионе «Stadio Giuseppe Sinigaglia» состоится матч 34-го тура Италии Серии А, в котором «Комо» примет «Дженоа». Ожидается интересная встреча между двумя командами, набравшими по 39 очков и расположившимися рядом в турнирной таблице. Каждая из команд будет стремиться к победе, чтобы укрепить свои позиции в середине таблицы.

«Комо»

«Комо» в текущем сезоне Серии А находится на 12-м месте с 39 очками. В последние 3 турах команда набрала максимальные 9 очков, что позволило им уверенно закрепиться в середине таблицы. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 4. Это указывает на неплохую форму атакующей линии и стабильность в обороне. Лучший бомбардир «Комо» – Ассане Диао, который забил 8 голов в 15 матчах.

Комо забивает в 10 последних матчах подряд, и в последних играх команды наблюдается высокая результативность. В среднем они забивают 1.80 гола за матч, что является хорошим показателем. Важно отметить, что «Комо» не проигрывает в последних 3 матчах на своем стадионе, и они будут стремиться продлить эту серию в предстоящей игре.

«Дженоа»

«Дженоа» также набрал 39 очков после 33 туров и располагается на 13-м месте. Команда не выигрывает в 8 последних матчах в гостях, что свидетельствует о слабой выездной форме. В последних 5 играх команда забила 3 гола, но и пропустила 4. В атаке «Дженоа» наблюдается дефицит голов, так как в среднем они забивают всего 0.60 гола за матч. Лучший бомбардир команды, Андреа Пинамонти, забил 9 голов в 33 матчах.

Однако оборона команды выглядит достаточно уверенно, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. Это указывает на относительно крепкую защиту, которая может выдержать давление на выезде, несмотря на невысокую результативность в атаке.

Факты о командах

«Комо»

В последних 5 играх забивает 1.80 гола за матч, пропускает 0.80 гола.

Побеждает в 3 последних матчах.

Забивает в 10 последних матчах подряд.

Ассане Диао – лучший бомбардир (8 голов в 15 матчах).

«Дженоа»

В последних 5 играх забивает 0.60 гола за матч, пропускает 0.80 гола.

Не выигрывает в 8 последних выездных матчах.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Андреа Пинамонти – лучший бомбардир (9 голов в 33 матчах).

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 12 тур Дженоа 1 : 1 Комо

Прогноз на матч «Комо» – «Дженоа»

«Комо» подходит к этой встрече в отличной форме, выиграв 3 последних матча и демонстрируя стабильность в атаке. В то время как «Дженоа» испытывает трудности в выездных матчах, команда продолжает показывать неплохие оборонительные действия, но атакующие проблемы все-таки сказываются. Учитывая текущую форму обеих команд, «Комо» будет фаворитом этого матча, особенно с учетом сильной домашней игры.

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