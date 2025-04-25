26 апреля 2025 года на стадионе Астана Арена состоится матч Казахстанской Премьер-лиги между «Астаной» и «Атырау». «Астана» продолжает борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, в то время как «Атырау» находится в кризисной форме и борется за выживание.

«Астана»

«Астана» после 5 туров набирает 11 очков и занимает 2 место в чемпионате, продолжая уверенно двигаться в сторону лидирующих позиций. Команда проявляет хорошую форму в атаке и стабильно забивает в каждом из последних матчей, при этом пропускает не более 1 гола за игру в последних 5 играх. Марин Томасов, лучший бомбардир команды, забил 9 голов в 15 матчах, показывая отличные результаты как в домашнем чемпионате, так и в международных играх.

В последних играх «Астана» не проигрывает уже 6 матчей подряд в Премьер-лиге, одерживая 4 победы и 2 ничьи. Команда продемонстрировала отличную командную игру, стабильно создавая голевые моменты, при этом не теряя концентрацию в обороне. «Астана» забивает в среднем 1.80 гола за игру, что делает их фаворитом в предстоящем матче.

«Атырау»

«Атырау» набирает только 3 очка после 5 туров и занимает 13 место в турнирной таблице. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 3.20 гола за игру. В атаке ситуация также не радужная – за последние 5 матчей «Атырау» забил лишь 2 гола. Учитывая эти проблемы, команда потеряла уверенность, проиграв 5 последних матчей подряд.

«Атырау» страдает от серьезного кризиса, что подтверждают результаты их последних матчей: команда пропустила 4 гола в матчах с «Кайратом» и «Актобе», а также проиграла «Кызыл-Жару» с минимальным счетом 1:2. Главный бомбардир Матеус Барбоза забил 2 гола в 7 матчах, но это явно недостаточно, чтобы вывести команду из кризиса.

Факты о командах

«Астана»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Не проигрывает в 6 последних матчах в Премьер-лиге.

Забивает в 6 последних матчах подряд.

«Атырау»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру.

В последних 5 играх пропускает в среднем 3.20 гола за игру.

Проигрывает в 5 последних матчах подряд.

Не забивал в 3 последних матчах.

Личные встречи 66% (19) 17% (5) 17% (5) 63 Забитых мячей 18 2.17 В среднем за матч 0.62 7:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 6:2 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Астана 3 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Атырау 1 : 0 Астана Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Астана 0 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Атырау 0 : 0 Астана Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Астана 5 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Атырау 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Атырау 0 : 2 Астана Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Астана 6 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Атырау 1 : 4 Астана Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Атырау 0 : 3 Астана Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Астана 3 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Атырау 0 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Астана 2 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Атырау 0 : 2 Астана Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Астана 7 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Астана 4 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Атырау 0 : 1 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур Астана 2 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур Атырау 1 : 0 Астана Казахстан. Финальный раунд, 24 тур Астана 4 : 1 Атырау Казахстан. Финальный раунд, 28 тур Атырау 0 : 1 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур Астана 0 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур Атырау 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур Астана 3 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур Атырау 1 : 0 Астана Казахстан. Премьер-лига, 20 тур Астана 1 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Атырау 1 : 2 Астана Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Астана 5 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур Атырау 1 : 0 Астана

Прогноз на матч «Астана» – «Атырау»

«Астана» является явным фаворитом в этом матче. В их распоряжении сильная атака и стабильная оборона, что позволяет им одерживать победы в домашних матчах. «Атырау» же пребывает в тяжелом кризисе, не может одержать победу в последних 5 матчах и сталкивается с большими проблемами как в атаке, так и в обороне. Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать, что «Астана» одержит победу с уверенным счeтом.

«Атырау» крайне маловероятно сможет оказать значительное сопротивление, особенно с учетом их плохой формы в атаке и обороне. Поэтому ставка на победу «Астаны» представляется вполне оправданной.

Рекомендованные ставки: