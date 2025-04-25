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«Астана» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10

25 апреля 2025 15:02
Астана - Атырау
26 апр. 2025, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
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2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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26 апреля 2025 года на стадионе Астана Арена состоится матч Казахстанской Премьер-лиги между «Астаной» и «Атырау». «Астана» продолжает борьбу за верхние строчки турнирной таблицы, в то время как «Атырау» находится в кризисной форме и борется за выживание.

«Астана»

«Астана» после 5 туров набирает 11 очков и занимает 2 место в чемпионате, продолжая уверенно двигаться в сторону лидирующих позиций. Команда проявляет хорошую форму в атаке и стабильно забивает в каждом из последних матчей, при этом пропускает не более 1 гола за игру в последних 5 играх. Марин Томасов, лучший бомбардир команды, забил 9 голов в 15 матчах, показывая отличные результаты как в домашнем чемпионате, так и в международных играх.

В последних играх «Астана» не проигрывает уже 6 матчей подряд в Премьер-лиге, одерживая 4 победы и 2 ничьи. Команда продемонстрировала отличную командную игру, стабильно создавая голевые моменты, при этом не теряя концентрацию в обороне. «Астана» забивает в среднем 1.80 гола за игру, что делает их фаворитом в предстоящем матче.

«Атырау»

«Атырау» набирает только 3 очка после 5 туров и занимает 13 место в турнирной таблице. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 3.20 гола за игру. В атаке ситуация также не радужная – за последние 5 матчей «Атырау» забил лишь 2 гола. Учитывая эти проблемы, команда потеряла уверенность, проиграв 5 последних матчей подряд.

«Атырау» страдает от серьезного кризиса, что подтверждают результаты их последних матчей: команда пропустила 4 гола в матчах с «Кайратом» и «Актобе», а также проиграла «Кызыл-Жару» с минимальным счетом 1:2. Главный бомбардир Матеус Барбоза забил 2 гола в 7 матчах, но это явно недостаточно, чтобы вывести команду из кризиса.

Факты о командах

«Астана»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Не проигрывает в 6 последних матчах в Премьер-лиге.
  • Забивает в 6 последних матчах подряд.

«Атырау»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.40 гола за игру.
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 3.20 гола за игру.
  • Проигрывает в 5 последних матчах подряд.
  • Не забивал в 3 последних матчах.

Личные встречи
66% (19)
17% (5)
17% (5)
63
Забитых мячей
18
2.17
В среднем за матч
0.62
7:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана
3 : 2
30.10.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
1 : 0
18.05.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Астана
0 : 0
22.07.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Атырау
0 : 0
28.05.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Астана
5 : 1
23.10.2022
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
1 : 1
21.05.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Атырау
0 : 2
18.06.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Астана
6 : 2
10.04.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Атырау
1 : 4
25.09.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Атырау
0 : 3
01.05.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Астана
3 : 1
03.04.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Атырау
0 : 1
26.09.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
2 : 0
28.07.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Атырау
0 : 2
13.05.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Астана
7 : 0
09.09.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Астана
4 : 0
03.06.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
0 : 1
08.04.2017
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Астана
2 : 1
16.07.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Атырау
1 : 0
15.05.2016
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 24 тур
Астана
4 : 1
28.10.2015
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 28 тур
Атырау
0 : 1
04.10.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Астана
0 : 0
29.05.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Атырау
1 : 1
21.03.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Астана
3 : 0
27.07.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Атырау
1 : 0
10.05.2014
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Астана
1 : 2
21.07.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Атырау
1 : 2
11.05.2013
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Астана
5 : 0
19.08.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Атырау
1 : 0
29.04.2012
Астана
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Прогноз на матч «Астана» – «Атырау»

«Астана» является явным фаворитом в этом матче. В их распоряжении сильная атака и стабильная оборона, что позволяет им одерживать победы в домашних матчах. «Атырау» же пребывает в тяжелом кризисе, не может одержать победу в последних 5 матчах и сталкивается с большими проблемами как в атаке, так и в обороне. Учитывая текущую форму обеих команд, можно ожидать, что «Астана» одержит победу с уверенным счeтом.

«Атырау» крайне маловероятно сможет оказать значительное сопротивление, особенно с учетом их плохой формы в атаке и обороне. Поэтому ставка на победу «Астаны» представляется вполне оправданной.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Астана» – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Астана» больше 1.5 – коэффициент 1.95

2.1
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
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Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Атырау Астана
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