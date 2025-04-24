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«Штутгарт» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

24 апреля 2025 8:11
Штутгарт - Хайденхайм
25 апр. 2025, пятница 21:30 | Германия. Бундеслига, 31 тур
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1.85
Победа «Штутгарта» – 1.85
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25 апреля на стадионе «МХП-Арена» пройдет матч 31-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Хайденхаймом». Обе команды проводят нестабильный отрезок, но при этом сохраняют атакующий потенциал. «Штутгарт» борется за место в середине таблицы, а «Хайденхайм» отчаянно пытается выбраться из зоны вылета. Обе команды будут играть на победу – и это обещает результативную игру.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в последних турах демонстрирует интересный, но нестабильный футбол. Команда уверенно атакует – 12 голов за 5 игр, включая 4 мяча в выездной игре с «Унионом», – однако оборона всe ещe остаeтся слабым местом: 8 пропущенных мячей за тот же период. Особенно стоит отметить Демировича, который с 15 мячами остаeтся лидером нападения.

Несмотря на проблемы в домашних матчах (5 поражений подряд), «Штутгарт» не сдается, а их атакующий стиль гарантирует зрелищность. Команда забивает в 4 последних матчах подряд и имеет отличную серию по голам в играх с «Хайденхаймом».

«Хайденхайм»

Гости находятся в зоне вылета и нуждаются в каждом очке. Однако календарь оставляет мало шансов на спасение, особенно если смотреть на три подряд поражения, в том числе 0:4 от «Баварии». Несмотря на это, «Хайденхайм» продолжает забивать – 3 гола в последних турах – но оборона регулярно даeт сбой (9 пропущенных мячей за 5 игр).

Команда умеет навязывать борьбу, даже более сильным соперникам, и может воспользоваться ошибками в защите хозяев. Особенно опасен Пирингер, забивший 8 мячей в сезоне.

Факты о командах

«Штутгарт»

  • Забивает в 3 последних матчах в Бундеслиге.
  • В последних 5 играх: 12 голов забито, 8 пропущено.
  • Средняя результативность – 2.4 гола за матч.
  • Не проигрывает в 6 из 8 матчей против «Хайденхайма».
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей.

«Хайденхайм»

  • Проигрывает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 играх: 4 гола забито, 9 пропущено.
  • Средняя результативность – 0.8 гола за матч.
  • Забивает в 3 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи
40% (2)
20% (1)
40% (2)
10
Забитых мячей
9
2
В среднем за матч
1.8
4:2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
0 : 1
25.04.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хайденхайм
1 : 3
15.12.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
3 : 3
31.03.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хайденхайм
2 : 0
05.11.2023
Штутгарт
Товарищеские матчи,
Хайденхайм
2 : 4
26.07.2014
Штутгарт

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Хайденхайм»

«Штутгарт» – явный фаворит встречи: команда сильнее в атаке, стабильно забивает и уверенно чувствует себя в очных матчах с «Хайденхаймом». Однако нестабильная оборона может создать определенные сложности, особенно с учетом мотивации гостей набрать очки в борьбе за выживание. Ожидается результативный матч, в котором хозяева склонны взять верх.

Ставки на матч:

  • Победа «Штутгарта» – 1.85
  • Обе команды забьют – Да – 1.75
  • Индивидуальный тотал «Штутгарта» больше 1.5 – 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – 1.80

1.85
Победа «Штутгарта» – 1.85
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Автор: Бестужев Павел
Германия. Бундеслига Хайденхайм Штутгарт
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