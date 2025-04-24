25 апреля на стадионе «МХП-Арена» пройдет матч 31-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Хайденхаймом». Обе команды проводят нестабильный отрезок, но при этом сохраняют атакующий потенциал. «Штутгарт» борется за место в середине таблицы, а «Хайденхайм» отчаянно пытается выбраться из зоны вылета. Обе команды будут играть на победу – и это обещает результативную игру.

«Штутгарт»

«Штутгарт» в последних турах демонстрирует интересный, но нестабильный футбол. Команда уверенно атакует – 12 голов за 5 игр, включая 4 мяча в выездной игре с «Унионом», – однако оборона всe ещe остаeтся слабым местом: 8 пропущенных мячей за тот же период. Особенно стоит отметить Демировича, который с 15 мячами остаeтся лидером нападения.

Несмотря на проблемы в домашних матчах (5 поражений подряд), «Штутгарт» не сдается, а их атакующий стиль гарантирует зрелищность. Команда забивает в 4 последних матчах подряд и имеет отличную серию по голам в играх с «Хайденхаймом».

«Хайденхайм»

Гости находятся в зоне вылета и нуждаются в каждом очке. Однако календарь оставляет мало шансов на спасение, особенно если смотреть на три подряд поражения, в том числе 0:4 от «Баварии». Несмотря на это, «Хайденхайм» продолжает забивать – 3 гола в последних турах – но оборона регулярно даeт сбой (9 пропущенных мячей за 5 игр).

Команда умеет навязывать борьбу, даже более сильным соперникам, и может воспользоваться ошибками в защите хозяев. Особенно опасен Пирингер, забивший 8 мячей в сезоне.

Факты о командах

«Штутгарт»

Забивает в 3 последних матчах в Бундеслиге.

В последних 5 играх: 12 голов забито, 8 пропущено.

Средняя результативность – 2.4 гола за матч.

Не проигрывает в 6 из 8 матчей против «Хайденхайма».

Пропускает в 10 из 12 последних матчей.

«Хайденхайм»

Проигрывает в 3 последних матчах.

В последних 5 играх: 4 гола забито, 9 пропущено.

Средняя результативность – 0.8 гола за матч.

Забивает в 3 последних матчах подряд.

Пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи 40% (2) 20% (1) 40% (2) 10 Забитых мячей 9 2 В среднем за матч 1.8 4:2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 31 тур Штутгарт 0 : 1 Хайденхайм Германия. Бундеслига, 14 тур Хайденхайм 1 : 3 Штутгарт Германия. Бундеслига, 27 тур Штутгарт 3 : 3 Хайденхайм Германия. Бундеслига, 10 тур Хайденхайм 2 : 0 Штутгарт Товарищеские матчи, Хайденхайм 2 : 4 Штутгарт

Прогноз на матч «Штутгарт» – «Хайденхайм»

«Штутгарт» – явный фаворит встречи: команда сильнее в атаке, стабильно забивает и уверенно чувствует себя в очных матчах с «Хайденхаймом». Однако нестабильная оборона может создать определенные сложности, особенно с учетом мотивации гостей набрать очки в борьбе за выживание. Ожидается результативный матч, в котором хозяева склонны взять верх.

Ставки на матч: