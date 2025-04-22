23 апреля на стадионе Ar-Rass Stadium состоится матч 29-го тура Саудовской Про-лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Охдудом». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за выживание в высшем дивизионе и находятся по соседству в нижней части турнирной таблицы. Потеря очков может обернуться катастрофой для любой из сторон, поэтому встреча обещает быть жeсткой и напряжeнной.
«Аль-Холуд»
Форма «Аль-Холуда» внушает опасения. Команда проиграла четыре последних матча, пропустив за этот отрезок 11 голов, что делает еe одной из худших по показателю надeжности обороны за последние туры. В среднем коллектив пропускает 2.20 мяча за игру, а забивает лишь 0.80. Главной угрозой в атаке остаeтся Мизьян Маолида – с 14 голами в 29 играх он практически единственный, кто стабильно угрожает воротам соперников.
Оборона «Аль-Холуда» выглядит уязвимо на фоне любого соперника, а психологическая нестабильность после серии неудач добавляет давления. Команда также пропускает в 7 матчах подряд, не имея возможности выстроить эффективную оборонительную структуру.
«Аль-Охдуд»
В отличие от соперника, «Аль-Охдуд» демонстрирует более стабильную игру. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах, забила 4 и пропустила лишь 3 мяча. Особенно стоит отметить прогресс в защите: в среднем всего 0.60 пропущенных голов за игру в пяти последних турах. Это говорит о выстроенной оборонительной линии, способной сдерживать давление даже более результативных соперников.
Атака не самая яркая, но эффективная. Кристиан Бассогог – главный креативный элемент в атаке, и, несмотря на всего 6 голов, именно через него строится большинство атак команды. Также важно, что «Аль-Охдуд» прибавляет по ходу турнира и набирает форму, критически важную на финише сезона.
Факты о командах
«Аль-Холуд»:
- Проигрывает 4 матча подряд
- Пропускает в 7 последних играх
- В среднем 2.20 пропущенных и 0.80 забитых за игру
- Маолида – 14 голов в 29 матчах
«Аль-Охдуд»:
- Не проигрывает в 4 последних матчах
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
- 3 пропущенных и 4 забитых за последние 5 игр
- Бассогог – 6 голов, основная атакующая угроза
Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»
Форма и уверенность на стороне гостей. Несмотря на неудачные личные встречи в прошлом, «Аль-Охдуд» сейчас выглядит значительно более организованной и сбалансированной командой. У «Аль-Холуда» проблемы и в атаке, и в обороне, что делает их уязвимыми даже дома. Гости, скорее всего, не проиграют, а с большой долей вероятности могут и победить за счeт организованности и лучшей обороны.
Ставки на матч
- Х2 – «Аль-Охдуд» не проиграет – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Аль-Холуда» меньше 1.5 – коэффициент 1.65
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.92
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10