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«Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.92

22 апреля 2025 13:49
Аль-Холуд - Аль-Охдуд
23 апр. 2025, среда 19:10 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
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1.75
Х2 — «Аль-Охдуд» не проиграет — коэфф. - 1.75
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23 апреля на стадионе Ar-Rass Stadium состоится матч 29-го тура Саудовской Про-лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Охдудом». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за выживание в высшем дивизионе и находятся по соседству в нижней части турнирной таблицы. Потеря очков может обернуться катастрофой для любой из сторон, поэтому встреча обещает быть жeсткой и напряжeнной.

«Аль-Холуд»

Форма «Аль-Холуда» внушает опасения. Команда проиграла четыре последних матча, пропустив за этот отрезок 11 голов, что делает еe одной из худших по показателю надeжности обороны за последние туры. В среднем коллектив пропускает 2.20 мяча за игру, а забивает лишь 0.80. Главной угрозой в атаке остаeтся Мизьян Маолида – с 14 голами в 29 играх он практически единственный, кто стабильно угрожает воротам соперников.

Оборона «Аль-Холуда» выглядит уязвимо на фоне любого соперника, а психологическая нестабильность после серии неудач добавляет давления. Команда также пропускает в 7 матчах подряд, не имея возможности выстроить эффективную оборонительную структуру.

«Аль-Охдуд»

В отличие от соперника, «Аль-Охдуд» демонстрирует более стабильную игру. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах, забила 4 и пропустила лишь 3 мяча. Особенно стоит отметить прогресс в защите: в среднем всего 0.60 пропущенных голов за игру в пяти последних турах. Это говорит о выстроенной оборонительной линии, способной сдерживать давление даже более результативных соперников.

Атака не самая яркая, но эффективная. Кристиан Бассогог – главный креативный элемент в атаке, и, несмотря на всего 6 голов, именно через него строится большинство атак команды. Также важно, что «Аль-Охдуд» прибавляет по ходу турнира и набирает форму, критически важную на финише сезона.

Факты о командах

«Аль-Холуд»:

  • Проигрывает 4 матча подряд
  • Пропускает в 7 последних играх
  • В среднем 2.20 пропущенных и 0.80 забитых за игру
  • Маолида – 14 голов в 29 матчах

«Аль-Охдуд»:

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • 3 пропущенных и 4 забитых за последние 5 игр
  • Бассогог – 6 голов, основная атакующая угроза

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:2
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Холуд
0 : 1
23.04.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
28.11.2024
Аль-Холуд

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»

Форма и уверенность на стороне гостей. Несмотря на неудачные личные встречи в прошлом, «Аль-Охдуд» сейчас выглядит значительно более организованной и сбалансированной командой. У «Аль-Холуда» проблемы и в атаке, и в обороне, что делает их уязвимыми даже дома. Гости, скорее всего, не проиграют, а с большой долей вероятности могут и победить за счeт организованности и лучшей обороны.

Ставки на матч

  • Х2 – «Аль-Охдуд» не проиграет – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Аль-Холуда» меньше 1.5 – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.92
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.10

1.75
Х2 — «Аль-Охдуд» не проиграет — коэфф. - 1.75
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Автор: Миронов Николай
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Холуд
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