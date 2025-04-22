23 апреля на стадионе Ar-Rass Stadium состоится матч 29-го тура Саудовской Про-лиги между «Аль-Холудом» и «Аль-Охдудом». Обе команды ведут ожесточeнную борьбу за выживание в высшем дивизионе и находятся по соседству в нижней части турнирной таблицы. Потеря очков может обернуться катастрофой для любой из сторон, поэтому встреча обещает быть жeсткой и напряжeнной.

«Аль-Холуд»

Форма «Аль-Холуда» внушает опасения. Команда проиграла четыре последних матча, пропустив за этот отрезок 11 голов, что делает еe одной из худших по показателю надeжности обороны за последние туры. В среднем коллектив пропускает 2.20 мяча за игру, а забивает лишь 0.80. Главной угрозой в атаке остаeтся Мизьян Маолида – с 14 голами в 29 играх он практически единственный, кто стабильно угрожает воротам соперников.

Оборона «Аль-Холуда» выглядит уязвимо на фоне любого соперника, а психологическая нестабильность после серии неудач добавляет давления. Команда также пропускает в 7 матчах подряд, не имея возможности выстроить эффективную оборонительную структуру.

«Аль-Охдуд»

В отличие от соперника, «Аль-Охдуд» демонстрирует более стабильную игру. Команда не проигрывает в четырeх последних матчах, забила 4 и пропустила лишь 3 мяча. Особенно стоит отметить прогресс в защите: в среднем всего 0.60 пропущенных голов за игру в пяти последних турах. Это говорит о выстроенной оборонительной линии, способной сдерживать давление даже более результативных соперников.

Атака не самая яркая, но эффективная. Кристиан Бассогог – главный креативный элемент в атаке, и, несмотря на всего 6 голов, именно через него строится большинство атак команды. Также важно, что «Аль-Охдуд» прибавляет по ходу турнира и набирает форму, критически важную на финише сезона.

Факты о командах

«Аль-Холуд»:

Проигрывает 4 матча подряд

Пропускает в 7 последних играх

В среднем 2.20 пропущенных и 0.80 забитых за игру

Маолида – 14 голов в 29 матчах

«Аль-Охдуд»:

Не проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

3 пропущенных и 4 забитых за последние 5 игр

Бассогог – 6 голов, основная атакующая угроза

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 2 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:2 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Аль-Холуд 0 : 1 Аль-Охдуд Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Охдуд 1 : 2 Аль-Холуд

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Охдуд»

Форма и уверенность на стороне гостей. Несмотря на неудачные личные встречи в прошлом, «Аль-Охдуд» сейчас выглядит значительно более организованной и сбалансированной командой. У «Аль-Холуда» проблемы и в атаке, и в обороне, что делает их уязвимыми даже дома. Гости, скорее всего, не проиграют, а с большой долей вероятности могут и победить за счeт организованности и лучшей обороны.

Ставки на матч