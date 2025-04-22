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«Челябинск» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.92

22 апреля 2025 12:18
Челябинск - Велес
23 апр. 2025, среда 16:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
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1.92
Победа «Велеса» с форой (0) – коэфф. - 1.92
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23 апреля в рамках 19-го тура Второй лиги А на стадионе в Челябинске местная команда примет «Велес». Это противостояние станет ключевым для обеих сторон: хозяева продолжают борьбу за лидерство, тогда как гости стремятся укрепиться в верхней части таблицы и приблизиться к зоне повышения.

«Челябинск»

«Челябинск» лидирует в группе с 35 очками, однако форма команды в последних турах вызывает вопросы. Коллектив выиграл лишь один из пяти последних матчей и отличился всего дважды за этот период. Атака работает слабо – в среднем 0.40 гола за игру, несмотря на стабильность в обороне: 5 пропущенных в 5 встречах. Особенно выражен дефицит креативности на чужой половине поля – игроки часто полагаются на стандартные положения и редкие индивидуальные прорывы.

Впрочем, дома команда действует надeжнее: минимальная победа над «Торпедо Миасс» и нулевая ничья с «Волгарeм» демонстрируют способность держать свои ворота на замке. Но для победы против мотивированного соперника этого может быть недостаточно.

«Велес»

«Велес» идeт шестым, имея 24 очка. Команда уступила в последнем туре «Спартаку Кострома» (0:1), но до этого демонстрировала уверенный атакующий футбол. В последних пяти матчах гости отличились 9 раз – в среднем 1.80 гола за игру. Проблемой остаeтся оборона: 8 пропущенных в 5 встречах, 1.60 в среднем – слабое звено, особенно на выезде.

Тем не менее, выездная форма впечатляет: «Велес» не проиграл в 9 из 11 последних гостевых матчей. Впечатляют победы над «Ленинградцем» и «Кубанью». Команда умеет играть прагматично, адаптируясь к сопернику и цепляясь за результат.

Факты о командах

«Челябинск»:

  • Средняя результативность – 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает 1.00 гола за игру
  • Не проигрывает 3 матча подряд дома

«Велес»:

  • В 5 последних матчах – 9 голов
  • Пропускает 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 из 11 гостевых матчей

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
8
Забитых мячей
5
1.6
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Челябинск
3 : 1
23.04.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Челябинск
1 : 3
10.11.2024
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Велес
1 : 3
15.09.2024
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
0 : 1
26.05.2024
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
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14.04.2024
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Прогноз на матч «Челябинск» – «Велес»

Игра обещает быть осторожной со стороны хозяев и более дерзкой от гостей. «Челябинск» будет стараться контролировать темп, а «Велес» – использовать слабости в опорной зоне соперника. Учитывая плохую форму хозяев в атаке и надeжность «Велеса» на выезде, вероятность того, что гости забьют и как минимум не проиграют, весьма высока.

Ставки на матч

  • Победа «Велеса» с форой (0) – коэффициент 1.92
  • Индивидуальный тотал «Велеса» больше 1 – коэффициент 1.95
  • Оба забьют – да – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.88

1.92
Победа «Велеса» с форой (0) – коэфф. - 1.92
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Велес Челябинск
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