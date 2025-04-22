23 апреля в рамках 19-го тура Второй лиги А на стадионе в Челябинске местная команда примет «Велес». Это противостояние станет ключевым для обеих сторон: хозяева продолжают борьбу за лидерство, тогда как гости стремятся укрепиться в верхней части таблицы и приблизиться к зоне повышения.

«Челябинск»

«Челябинск» лидирует в группе с 35 очками, однако форма команды в последних турах вызывает вопросы. Коллектив выиграл лишь один из пяти последних матчей и отличился всего дважды за этот период. Атака работает слабо – в среднем 0.40 гола за игру, несмотря на стабильность в обороне: 5 пропущенных в 5 встречах. Особенно выражен дефицит креативности на чужой половине поля – игроки часто полагаются на стандартные положения и редкие индивидуальные прорывы.

Впрочем, дома команда действует надeжнее: минимальная победа над «Торпедо Миасс» и нулевая ничья с «Волгарeм» демонстрируют способность держать свои ворота на замке. Но для победы против мотивированного соперника этого может быть недостаточно.

«Велес»

«Велес» идeт шестым, имея 24 очка. Команда уступила в последнем туре «Спартаку Кострома» (0:1), но до этого демонстрировала уверенный атакующий футбол. В последних пяти матчах гости отличились 9 раз – в среднем 1.80 гола за игру. Проблемой остаeтся оборона: 8 пропущенных в 5 встречах, 1.60 в среднем – слабое звено, особенно на выезде.

Тем не менее, выездная форма впечатляет: «Велес» не проиграл в 9 из 11 последних гостевых матчей. Впечатляют победы над «Ленинградцем» и «Кубанью». Команда умеет играть прагматично, адаптируясь к сопернику и цепляясь за результат.

Факты о командах

«Челябинск»:

Средняя результативность – 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает 1.00 гола за игру

Не проигрывает 3 матча подряд дома

«Велес»:

В 5 последних матчах – 9 голов

Пропускает 1.60 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 11 гостевых матчей

Личные встречи 60% (3) 20% (1) 20% (1) 8 Забитых мячей 5 1.6 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:1 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур Челябинск 3 : 1 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур Челябинск 1 : 3 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур Велес 1 : 3 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур Велес 0 : 1 Челябинск Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур Челябинск 0 : 0 Велес

Прогноз на матч «Челябинск» – «Велес»

Игра обещает быть осторожной со стороны хозяев и более дерзкой от гостей. «Челябинск» будет стараться контролировать темп, а «Велес» – использовать слабости в опорной зоне соперника. Учитывая плохую форму хозяев в атаке и надeжность «Велеса» на выезде, вероятность того, что гости забьют и как минимум не проиграют, весьма высока.

Ставки на матч