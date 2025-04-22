23 апреля в рамках 19-го тура Второй лиги А на стадионе в Челябинске местная команда примет «Велес». Это противостояние станет ключевым для обеих сторон: хозяева продолжают борьбу за лидерство, тогда как гости стремятся укрепиться в верхней части таблицы и приблизиться к зоне повышения.
«Челябинск»
«Челябинск» лидирует в группе с 35 очками, однако форма команды в последних турах вызывает вопросы. Коллектив выиграл лишь один из пяти последних матчей и отличился всего дважды за этот период. Атака работает слабо – в среднем 0.40 гола за игру, несмотря на стабильность в обороне: 5 пропущенных в 5 встречах. Особенно выражен дефицит креативности на чужой половине поля – игроки часто полагаются на стандартные положения и редкие индивидуальные прорывы.
Впрочем, дома команда действует надeжнее: минимальная победа над «Торпедо Миасс» и нулевая ничья с «Волгарeм» демонстрируют способность держать свои ворота на замке. Но для победы против мотивированного соперника этого может быть недостаточно.
«Велес»
«Велес» идeт шестым, имея 24 очка. Команда уступила в последнем туре «Спартаку Кострома» (0:1), но до этого демонстрировала уверенный атакующий футбол. В последних пяти матчах гости отличились 9 раз – в среднем 1.80 гола за игру. Проблемой остаeтся оборона: 8 пропущенных в 5 встречах, 1.60 в среднем – слабое звено, особенно на выезде.
Тем не менее, выездная форма впечатляет: «Велес» не проиграл в 9 из 11 последних гостевых матчей. Впечатляют победы над «Ленинградцем» и «Кубанью». Команда умеет играть прагматично, адаптируясь к сопернику и цепляясь за результат.
Факты о командах
«Челябинск»:
- Средняя результативность – 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает 1.00 гола за игру
- Не проигрывает 3 матча подряд дома
«Велес»:
- В 5 последних матчах – 9 голов
- Пропускает 1.60 гола за игру
- Не проигрывает в 9 из 11 гостевых матчей
Прогноз на матч «Челябинск» – «Велес»
Игра обещает быть осторожной со стороны хозяев и более дерзкой от гостей. «Челябинск» будет стараться контролировать темп, а «Велес» – использовать слабости в опорной зоне соперника. Учитывая плохую форму хозяев в атаке и надeжность «Велеса» на выезде, вероятность того, что гости забьют и как минимум не проиграют, весьма высока.
Ставки на матч
- Победа «Велеса» с форой (0) – коэффициент 1.92
- Индивидуальный тотал «Велеса» больше 1 – коэффициент 1.95
- Оба забьют – да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.88