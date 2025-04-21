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«Аль-Вахда» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 22 апреля 2025 с коэффициентом 1.95

21 апреля 2025 8:53
Аль-Вахда - Аль-Ахли
22 апр. 2025, вторник 19:20 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
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1.95
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
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22 апреля на стадионе King Abdulaziz Sports City Stadium в рамках 29-го тура Саудовской Премьер-лиги состоится матч между «Аль-Вахдой», борющейся за выживание, и амбициозным «Аль-Ахли», идущим в зоне Лиги чемпионов. Обе команды набрали неплохую форму к весеннему отрезку чемпионата, и матч обещает быть результативным.

«Аль-Вахда»

Клуб занимает 15-е место с 26 очками и находится вблизи зоны вылета. Несмотря на турнирное положение, команда демонстрирует уверенный атакующий футбол: 9 голов за 5 последних матчей. При этом пропущено лишь 4 мяча – в среднем по 0.80 за игру. Крэйг Гудвин остаeтся главным оружием команды в атаке, оформив 6 мячей в сезоне.

В последних матчах «Аль-Вахда» стабильно забивает – серия из пяти игр с голами подтверждает это. Команда также выиграла три из пяти последних встреч и выглядит организованно, особенно в переходах из обороны в атаку. Однако с топ-клубами стабильности не хватает, особенно во втором тайме, где часто возникают провалы.

«Аль-Ахли»

Команда с 55 очками уверенно занимает 4-е место, продолжая погоню за лидерами. «Аль-Ахли» – одна из самых результативных команд чемпионата: 12 голов за последние 5 матчей, в среднем 2.40 мяча за игру. Команда не проигрывает в 3 турах подряд, а в 17 матчах кряду стабильно забивает. Пропущено за 5 игр всего 4 мяча, что говорит о сбалансированной игре.

Айвен Тоуни проводит яркий сезон – 25 мячей в 35 матчах. Его связка с полузащитниками позволяет создавать давление с первых минут, а мощная скамейка позволяет поддерживать темп на протяжении всей встречи. Даже на выезде «Аль-Ахли» действует уверенно, не теряя концентрации в концовке.

Факты о командах:

«Аль-Вахда»

  • 15-е место, 26 очков.
  • Забивает в 5 последних матчах.
  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено за матч.
  • Крэйг Гудвин – 6 голов за сезон.

«Аль-Ахли»

  • 4-е место, 55 очков.
  • 17 матчей подряд с голами.
  • В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено за игру.
  • Айвен Тоуни – 25 голов в сезоне.

Личные встречи
0% (0)
25% (1)
75% (3)
4
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Вахда
2 : 3
22.04.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Ахли
1 : 0
29.11.2024
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Вахда
1 : 1
05.04.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Ахли
3 : 1
21.10.2023
Аль-Вахда

Прогноз на матч «Аль-Вахда» – «Аль-Ахли»

С учeтом формы обеих команд ожидается результативный матч. «Аль-Вахда» мотивирована необходимостью набирать очки и способна забить даже сильному сопернику. Однако класс «Аль-Ахли» и глубина состава делают гостей фаворитами. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон, где победу скорее одержат гости.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Аль-Ахли» с форой -1 – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Гол Айвена Тоуни – коэффициент 1.75

1.95
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
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Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Аль-Вахда
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