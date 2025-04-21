22 апреля на стадионе King Abdulaziz Sports City Stadium в рамках 29-го тура Саудовской Премьер-лиги состоится матч между «Аль-Вахдой», борющейся за выживание, и амбициозным «Аль-Ахли», идущим в зоне Лиги чемпионов. Обе команды набрали неплохую форму к весеннему отрезку чемпионата, и матч обещает быть результативным.

«Аль-Вахда»

Клуб занимает 15-е место с 26 очками и находится вблизи зоны вылета. Несмотря на турнирное положение, команда демонстрирует уверенный атакующий футбол: 9 голов за 5 последних матчей. При этом пропущено лишь 4 мяча – в среднем по 0.80 за игру. Крэйг Гудвин остаeтся главным оружием команды в атаке, оформив 6 мячей в сезоне.

В последних матчах «Аль-Вахда» стабильно забивает – серия из пяти игр с голами подтверждает это. Команда также выиграла три из пяти последних встреч и выглядит организованно, особенно в переходах из обороны в атаку. Однако с топ-клубами стабильности не хватает, особенно во втором тайме, где часто возникают провалы.

«Аль-Ахли»

Команда с 55 очками уверенно занимает 4-е место, продолжая погоню за лидерами. «Аль-Ахли» – одна из самых результативных команд чемпионата: 12 голов за последние 5 матчей, в среднем 2.40 мяча за игру. Команда не проигрывает в 3 турах подряд, а в 17 матчах кряду стабильно забивает. Пропущено за 5 игр всего 4 мяча, что говорит о сбалансированной игре.

Айвен Тоуни проводит яркий сезон – 25 мячей в 35 матчах. Его связка с полузащитниками позволяет создавать давление с первых минут, а мощная скамейка позволяет поддерживать темп на протяжении всей встречи. Даже на выезде «Аль-Ахли» действует уверенно, не теряя концентрации в концовке.

Факты о командах:

«Аль-Вахда»

15-е место, 26 очков.

Забивает в 5 последних матчах.

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено за матч.

Крэйг Гудвин – 6 голов за сезон.

«Аль-Ахли»

4-е место, 55 очков.

17 матчей подряд с голами.

В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено за игру.

Айвен Тоуни – 25 голов в сезоне.

Личные встречи 0% (0) 25% (1) 75% (3) 4 Забитых мячей 8 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур Аль-Вахда 2 : 3 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур Аль-Ахли 1 : 0 Аль-Вахда Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур Аль-Вахда 1 : 1 Аль-Ахли Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур Аль-Ахли 3 : 1 Аль-Вахда

Прогноз на матч «Аль-Вахда» – «Аль-Ахли»

С учeтом формы обеих команд ожидается результативный матч. «Аль-Вахда» мотивирована необходимостью набирать очки и способна забить даже сильному сопернику. Однако класс «Аль-Ахли» и глубина состава делают гостей фаворитами. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон, где победу скорее одержат гости.

Рекомендации для ставок: