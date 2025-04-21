22 апреля на стадионе King Abdulaziz Sports City Stadium в рамках 29-го тура Саудовской Премьер-лиги состоится матч между «Аль-Вахдой», борющейся за выживание, и амбициозным «Аль-Ахли», идущим в зоне Лиги чемпионов. Обе команды набрали неплохую форму к весеннему отрезку чемпионата, и матч обещает быть результативным.
«Аль-Вахда»
Клуб занимает 15-е место с 26 очками и находится вблизи зоны вылета. Несмотря на турнирное положение, команда демонстрирует уверенный атакующий футбол: 9 голов за 5 последних матчей. При этом пропущено лишь 4 мяча – в среднем по 0.80 за игру. Крэйг Гудвин остаeтся главным оружием команды в атаке, оформив 6 мячей в сезоне.
В последних матчах «Аль-Вахда» стабильно забивает – серия из пяти игр с голами подтверждает это. Команда также выиграла три из пяти последних встреч и выглядит организованно, особенно в переходах из обороны в атаку. Однако с топ-клубами стабильности не хватает, особенно во втором тайме, где часто возникают провалы.
«Аль-Ахли»
Команда с 55 очками уверенно занимает 4-е место, продолжая погоню за лидерами. «Аль-Ахли» – одна из самых результативных команд чемпионата: 12 голов за последние 5 матчей, в среднем 2.40 мяча за игру. Команда не проигрывает в 3 турах подряд, а в 17 матчах кряду стабильно забивает. Пропущено за 5 игр всего 4 мяча, что говорит о сбалансированной игре.
Айвен Тоуни проводит яркий сезон – 25 мячей в 35 матчах. Его связка с полузащитниками позволяет создавать давление с первых минут, а мощная скамейка позволяет поддерживать темп на протяжении всей встречи. Даже на выезде «Аль-Ахли» действует уверенно, не теряя концентрации в концовке.
Факты о командах:
«Аль-Вахда»
- 15-е место, 26 очков.
- Забивает в 5 последних матчах.
- В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено за матч.
- Крэйг Гудвин – 6 голов за сезон.
«Аль-Ахли»
- 4-е место, 55 очков.
- 17 матчей подряд с голами.
- В среднем: 2.40 забито, 0.80 пропущено за игру.
- Айвен Тоуни – 25 голов в сезоне.
Прогноз на матч «Аль-Вахда» – «Аль-Ахли»
С учeтом формы обеих команд ожидается результативный матч. «Аль-Вахда» мотивирована необходимостью набирать очки и способна забить даже сильному сопернику. Однако класс «Аль-Ахли» и глубина состава делают гостей фаворитами. Ожидается открытая игра с голами с обеих сторон, где победу скорее одержат гости.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Ахли» с форой -1 – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
- Гол Айвена Тоуни – коэффициент 1.75