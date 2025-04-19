20 апреля 2025 года на стадионе Turkistan Arena состоится матч 5-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Туран» примет «Астану». Ожидается, что эта встреча будет яркой, с акцентом на атакующие действия обеих команд, которые в последнее время продемонстрировали неплохие результаты.

«Туран»

После 4 туров «Туран» набрал 6 очков и занимает 6-е место в таблице. Команда начала сезон с переменным успехом, но в последних матчах показывает атакующую игру, забивая в 4 из 4 встреч. В последних 5 играх «Туран» забил 9 голов, но также пропустил 6. Лучший бомбардир команды – Игорь Стасевич (2 гола в 4 матчах). Несмотря на хорошие результаты в атаке, «Туран» имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Команда будет стремиться воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы закрепиться в верхней части таблицы и продолжить свою хорошую серию забитых мячей.

«Астана»

«Астана» набрала 10 очков после 4 туров и занимает 3-е место в таблице. Команда выглядит уверенно, выиграв 3 последних матча подряд. В последних 5 играх «Астана» забила 9 голов, пропустив лишь 3. Лучший бомбардир команды – Джеффри Чарльз (6 голов в 8 матчах). Астана продемонстрировала отличные результаты как в атаке, так и в обороне, с минимальными пропусками. В последних играх команда стабильно забивает в среднем 1.80 гола за матч.

Однако «Астана» также будет иметь проблемы с выездом на поле «Турана», где команда традиционно не выигрывает в 3 последних встречах. Тем не менее, лидерство в таблице и текущая форма дают «Астане» достаточно уверенности в своих силах.

Факты о командах:

«Туран»

6 очков после 4 туров, 6-е место.

В последних 5 играх забил 9 голов и пропустил 6.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Не может выиграть в 4 последних матчах.

«Астана»

10 очков после 4 туров, 3-е место.

В последних 5 играх забил 9 голов и пропустил 3.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Побеждает в 3 последних матчах.

Личные встречи 0% (0) 71% (5) 29% (2) 10 Забитых мячей 13 1.43 В среднем за матч 1.86 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 3:3 Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Туран 1 : 1 Астана Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Астана 2 : 1 Туран Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Туран 0 : 2 Астана Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Туран 2 : 2 Астана Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Астана 3 : 3 Туран Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Астана 1 : 1 Туран Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Туран 2 : 2 Астана

Прогноз на матч «Туран» – «Астана»

«Астана» выглядит более сбалансированной командой в атаке и обороне, и с учетом того, что команда продолжает свою победную серию, она будет фаворитом этого матча. Несмотря на это, «Туран» на своем стадионе может оказать сопротивление, особенно с учетом того, что команда забивает в последних матчах.

Предполагаемый исход: Победа «Астана», но матч будет не таким легким, как это может показаться на первый взгляд. «Туран» способен забить хотя бы один мяч.

Рекомендации по ставкам: