20 апреля 2025 года на стадионе Turkistan Arena состоится матч 5-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Туран» примет «Астану». Ожидается, что эта встреча будет яркой, с акцентом на атакующие действия обеих команд, которые в последнее время продемонстрировали неплохие результаты.
«Туран»
После 4 туров «Туран» набрал 6 очков и занимает 6-е место в таблице. Команда начала сезон с переменным успехом, но в последних матчах показывает атакующую игру, забивая в 4 из 4 встреч. В последних 5 играх «Туран» забил 9 голов, но также пропустил 6. Лучший бомбардир команды – Игорь Стасевич (2 гола в 4 матчах). Несмотря на хорошие результаты в атаке, «Туран» имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
Команда будет стремиться воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы закрепиться в верхней части таблицы и продолжить свою хорошую серию забитых мячей.
«Астана»
«Астана» набрала 10 очков после 4 туров и занимает 3-е место в таблице. Команда выглядит уверенно, выиграв 3 последних матча подряд. В последних 5 играх «Астана» забила 9 голов, пропустив лишь 3. Лучший бомбардир команды – Джеффри Чарльз (6 голов в 8 матчах). Астана продемонстрировала отличные результаты как в атаке, так и в обороне, с минимальными пропусками. В последних играх команда стабильно забивает в среднем 1.80 гола за матч.
Однако «Астана» также будет иметь проблемы с выездом на поле «Турана», где команда традиционно не выигрывает в 3 последних встречах. Тем не менее, лидерство в таблице и текущая форма дают «Астане» достаточно уверенности в своих силах.
Факты о командах:
«Туран»
- 6 очков после 4 туров, 6-е место.
- В последних 5 играх забил 9 голов и пропустил 6.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
- Не может выиграть в 4 последних матчах.
«Астана»
- 10 очков после 4 туров, 3-е место.
- В последних 5 играх забил 9 голов и пропустил 3.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.
- Побеждает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч «Туран» – «Астана»
«Астана» выглядит более сбалансированной командой в атаке и обороне, и с учетом того, что команда продолжает свою победную серию, она будет фаворитом этого матча. Несмотря на это, «Туран» на своем стадионе может оказать сопротивление, особенно с учетом того, что команда забивает в последних матчах.
Предполагаемый исход: Победа «Астана», но матч будет не таким легким, как это может показаться на первый взгляд. «Туран» способен забить хотя бы один мяч.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Астана» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.20
- Индивидуальный тотал «Астана» больше 1.5 – коэффициент 2.10