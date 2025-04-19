Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Туран» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

19 апреля 2025 17:32
Туран - Астана
20 апр. 2025, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
Сделать ставку

20 апреля 2025 года на стадионе Turkistan Arena состоится матч 5-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Туран» примет «Астану». Ожидается, что эта встреча будет яркой, с акцентом на атакующие действия обеих команд, которые в последнее время продемонстрировали неплохие результаты.

«Туран»

После 4 туров «Туран» набрал 6 очков и занимает 6-е место в таблице. Команда начала сезон с переменным успехом, но в последних матчах показывает атакующую игру, забивая в 4 из 4 встреч. В последних 5 играх «Туран» забил 9 голов, но также пропустил 6. Лучший бомбардир команды – Игорь Стасевич (2 гола в 4 матчах). Несмотря на хорошие результаты в атаке, «Туран» имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Команда будет стремиться воспользоваться поддержкой домашних трибун, чтобы закрепиться в верхней части таблицы и продолжить свою хорошую серию забитых мячей.

«Астана»

«Астана» набрала 10 очков после 4 туров и занимает 3-е место в таблице. Команда выглядит уверенно, выиграв 3 последних матча подряд. В последних 5 играх «Астана» забила 9 голов, пропустив лишь 3. Лучший бомбардир команды – Джеффри Чарльз (6 голов в 8 матчах). Астана продемонстрировала отличные результаты как в атаке, так и в обороне, с минимальными пропусками. В последних играх команда стабильно забивает в среднем 1.80 гола за матч.

Однако «Астана» также будет иметь проблемы с выездом на поле «Турана», где команда традиционно не выигрывает в 3 последних встречах. Тем не менее, лидерство в таблице и текущая форма дают «Астане» достаточно уверенности в своих силах.

Факты о командах:

«Туран»

  • 6 очков после 4 туров, 6-е место.
  • В последних 5 играх забил 9 голов и пропустил 6.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не может выиграть в 4 последних матчах.

«Астана»

  • 10 очков после 4 туров, 3-е место.
  • В последних 5 играх забил 9 голов и пропустил 3.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.80 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Побеждает в 3 последних матчах.

Личные встречи
0% (0)
71% (5)
29% (2)
10
Забитых мячей
13
1.43
В среднем за матч
1.86
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  3:3
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Туран
1 : 1
20.04.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Астана
2 : 1
04.08.2024
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Туран
0 : 2
27.04.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Туран
2 : 2
02.10.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Астана
3 : 3
01.05.2022
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Астана
1 : 1
30.10.2021
Туран
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Туран
2 : 2
13.03.2021
Астана
Показать все

Прогноз на матч «Туран» – «Астана»

«Астана» выглядит более сбалансированной командой в атаке и обороне, и с учетом того, что команда продолжает свою победную серию, она будет фаворитом этого матча. Несмотря на это, «Туран» на своем стадионе может оказать сопротивление, особенно с учетом того, что команда забивает в последних матчах.

Предполагаемый исход: Победа «Астана», но матч будет не таким легким, как это может показаться на первый взгляд. «Туран» способен забить хотя бы один мяч.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Астана» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Астана» больше 1.5 – коэффициент 2.10

2.05
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Казахстан. Премьер-лига Астана Туран
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 