«Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.60

19 апреля на «Фойт-Арене» в Бундеслиге «Хайденхайм» примет лидера сезона – «Баварию». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева борются за выживание, а мюнхенцы стремятся сохранить лидерство. Учитывая форму обеих сторон, матч обещает быть результативным: «Бавария» регулярно забивает, но и даeт соперникам шансы.

«Хайденхайм»

Клуб идeт на 16-м месте с 22 очками и не может позволить себе очередную осечку. В предыдущем туре команда проиграла «Айнтрахту» 0:3, до этого уступила «Байеру» и добилась побед над «Хольштайном» и «Вольфсбургом».«Хайденхайм» забивает не так уж мало – 5 мячей в 5 играх, но защита нестабильна: 6 пропущенных за тот же отрезок. Лидер атак – Пирингер, на счету которого 8 голов за сезон. Команда показывает характер, но класс соперника на этот раз куда выше.

«Бавария»

«Бавария» идeт первой, набрав 69 очков, и остаeтся главной силой чемпионата. Команда не проигрывает в 4 турах, но играет слабо в обороне: 9 пропущенных мячей за 5 последних матчей. При этом атакующая линия мощна – 11 голов за тот же отрезок, а Харри Кейн уже наколотил 35 мячей.Мюнхенцы забивают в 12 матчах подряд и в последних турах не только побеждали, но и играли в результативные ничьи. Учитывая плотный график и ротацию, команда может пропустить и в этой встрече.

Факты о командах

«Хайденхайм»

Пропускает в 14 из 16 последних матчей

В последних 5 матчах: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья

В среднем 1.00 гола за игру, 1.20 – пропущенных

Не проигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 12 матчах подряд

В последних 5 матчах: 3 победы, 2 ничьи

В среднем 2.20 гола за игру, 1.80 – пропущенных

Личные встречи 20% (1) 0% (0) 80% (4) 11 Забитых мячей 19 2.2 В среднем за матч 3.8 3:2 Крупнейшая победа 5:4 Самый результативный матч: 5:4 Германия. Бундеслига, 30 тур Хайденхайм 0 : 4 Бавария Германия. Бундеслига, 13 тур Бавария 4 : 2 Хайденхайм Германия. Бундеслига, 28 тур Хайденхайм 3 : 2 Бавария Германия. Бундеслига, 11 тур Бавария 4 : 2 Хайденхайм Германия. Кубок, 1/4 финала Бавария 5 : 4 Хайденхайм

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Бавария»

Несмотря на явное преимущество в классе, «Бавария» нестабильна в обороне. Даже против аутсайдеров команда допускает ошибки, и «Хайденхайм» может этим воспользоваться. Однако мюнхенцы вряд ли отдадут инициативу – атака у них одна из лучших в Европе.Ожидается победа «Баварии», но не сухая. Обе команды склонны к открытой игре, и тотал больше выглядит наиболее логичным. При этом стоит ожидать уверенной реализации моментов от гостей, но и один гол от хозяев исключать не стоит.

Рекомендованные ставки