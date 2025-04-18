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«Хайденхайм» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.60

18 апреля 2025 14:01
Хайденхайм - Бавария
19 апр. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 30 тур
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1.6
Победа «Баварии» – коэффициент 1.60
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19 апреля на «Фойт-Арене» в Бундеслиге «Хайденхайм» примет лидера сезона – «Баварию». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева борются за выживание, а мюнхенцы стремятся сохранить лидерство. Учитывая форму обеих сторон, матч обещает быть результативным: «Бавария» регулярно забивает, но и даeт соперникам шансы.

«Хайденхайм»

Клуб идeт на 16-м месте с 22 очками и не может позволить себе очередную осечку. В предыдущем туре команда проиграла «Айнтрахту» 0:3, до этого уступила «Байеру» и добилась побед над «Хольштайном» и «Вольфсбургом».«Хайденхайм» забивает не так уж мало – 5 мячей в 5 играх, но защита нестабильна: 6 пропущенных за тот же отрезок. Лидер атак – Пирингер, на счету которого 8 голов за сезон. Команда показывает характер, но класс соперника на этот раз куда выше.

«Бавария»

«Бавария» идeт первой, набрав 69 очков, и остаeтся главной силой чемпионата. Команда не проигрывает в 4 турах, но играет слабо в обороне: 9 пропущенных мячей за 5 последних матчей. При этом атакующая линия мощна – 11 голов за тот же отрезок, а Харри Кейн уже наколотил 35 мячей.Мюнхенцы забивают в 12 матчах подряд и в последних турах не только побеждали, но и играли в результативные ничьи. Учитывая плотный график и ротацию, команда может пропустить и в этой встрече.

Факты о командах

«Хайденхайм»

  • Пропускает в 14 из 16 последних матчей
  • В последних 5 матчах: 2 победы, 2 поражения, 1 ничья
  • В среднем 1.00 гола за игру, 1.20 – пропущенных

«Бавария»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Бундеслиги
  • Забивает в 12 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 3 победы, 2 ничьи
  • В среднем 2.20 гола за игру, 1.80 – пропущенных

Личные встречи
20% (1)
0% (0)
80% (4)
11
Забитых мячей
19
2.2
В среднем за матч
3.8
3:2
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  5:4
Германия. Бундеслига, 30 тур
Хайденхайм
0 : 4
19.04.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
4 : 2
07.12.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хайденхайм
3 : 2
06.04.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Бавария
4 : 2
11.11.2023
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/4 финала
Бавария
5 : 4
03.04.2019
Хайденхайм

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Бавария»

Несмотря на явное преимущество в классе, «Бавария» нестабильна в обороне. Даже против аутсайдеров команда допускает ошибки, и «Хайденхайм» может этим воспользоваться. Однако мюнхенцы вряд ли отдадут инициативу – атака у них одна из лучших в Европе.Ожидается победа «Баварии», но не сухая. Обе команды склонны к открытой игре, и тотал больше выглядит наиболее логичным. При этом стоит ожидать уверенной реализации моментов от гостей, но и один гол от хозяев исключать не стоит.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Баварии» – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.0 – коэффициент 1.75

1.6
Победа «Баварии» – коэффициент 1.60
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Бавария Хайденхайм
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