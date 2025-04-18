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«Лечче» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.50

19 апреля 2025 16:00
Лечче - Комо
19 апр. 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 33 тур
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2.5
Победа «Комо» – коэф. 2.50
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19 апреля на стадионе «виа дель Маре» Лечче (17-е место, 26 очков) сыграет с Комо (13-е место, 36 очков). Хозяева не выигрывают девять туров подряд и пропускают в каждом из последних семи матчей. Комо же демонстрирует стабильность: не проигрывает три тура подряд и забивает в девяти матчах подряд. Этот матч станет для Лечче шансом прервать серию неудач, а для Комо – укрепить позиции в таблице.

«Лечче»

Команда идет 17-й в таблице, набрав 26 очков, и не может победить девять туров подряд. В пяти последних матчах забито 5 голов (в среднем 1.0 за игру) и пропущено 9 (1.8 в среднем).

Лучший бомбардир Никола Крстович (11 голов в 33 матчах) остается надежным, но коллектив в целом демонстрирует слабую игру. Оборона пропускает в каждом из последних семи матчей, что усугубляет их проблемы.

«Комо»

Гости занимают 13-е место, набрав 36 очков, и демонстрируют устойчивость: не проигрывают три тура подряд. В пяти последних матчах забито 7 голов (в среднем 1.4 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).

Лучший игрок Патрик Кутроне (7 голов в 29 матчах) остается ключевым, но атака нестабильна. Однако Комо забивает в девяти матчах подряд, что указывает на их атакующие амбиции.

Факты о командах

«Лечче»

  • Не выигрывает девять матчей подряд.
  • Забивает в пяти из последних шести очных матчей с Комо.
  • В среднем пропускает 1.8 гола за игру за последние 5 матчей.

«Комо»

  • Не проигрывает три тура подряд.
  • Забивает в девяти последних матчах подряд.
  • В среднем пропускает 1 гол за игру за последние 5 матчей.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
1
Забитых мячей
2
0.5
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:0
Италия. Серия А, 18 тур
Комо
2 : 0
30.12.2024
Лечче
Италия. Кубок, 1/32 финала
Лечче
1 : 0
13.08.2023
Комо

Прогноз на матч

«Лечче» в кризисе: девять матчей без побед и слабая оборона (1.8 гола за игру за пять туров). Однако дома они не проигрывают пять из шести последних очных матчей с Комо. «Комо» же демонстрирует стабильность: три победы подряд и забивает в девяти матчах подряд. Их оборона надежна (1 гол за игру за пять матчей), но против сильных соперников (Ювентус, Милан) пропускает чаще.

Вероятный исход: победа Комо благодаря их текущей форме и атакующей стабильности. Лечче, несмотря на домашние победы в очных встречах, сейчас слишком слабы для сопротивления.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Комо» – коэф. 2.50
  • Обе забьют – Да – коэф. 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.10
  • Индивидуальный тотал «Комо» больше 1.5 – коэф. 2.05

2.5
Победа «Комо» – коэф. 2.50
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Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Комо Лечче
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