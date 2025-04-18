«Лечче» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.50

19 апреля на стадионе «виа дель Маре» Лечче (17-е место, 26 очков) сыграет с Комо (13-е место, 36 очков). Хозяева не выигрывают девять туров подряд и пропускают в каждом из последних семи матчей. Комо же демонстрирует стабильность: не проигрывает три тура подряд и забивает в девяти матчах подряд. Этот матч станет для Лечче шансом прервать серию неудач, а для Комо – укрепить позиции в таблице.

«Лечче»

Команда идет 17-й в таблице, набрав 26 очков, и не может победить девять туров подряд. В пяти последних матчах забито 5 голов (в среднем 1.0 за игру) и пропущено 9 (1.8 в среднем).

Лучший бомбардир Никола Крстович (11 голов в 33 матчах) остается надежным, но коллектив в целом демонстрирует слабую игру. Оборона пропускает в каждом из последних семи матчей, что усугубляет их проблемы.

«Комо»

Гости занимают 13-е место, набрав 36 очков, и демонстрируют устойчивость: не проигрывают три тура подряд. В пяти последних матчах забито 7 голов (в среднем 1.4 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).

Лучший игрок Патрик Кутроне (7 голов в 29 матчах) остается ключевым, но атака нестабильна. Однако Комо забивает в девяти матчах подряд, что указывает на их атакующие амбиции.

Факты о командах

Не выигрывает девять матчей подряд.

Забивает в пяти из последних шести очных матчей с Комо.

В среднем пропускает 1.8 гола за игру за последние 5 матчей.

«Комо»

Не проигрывает три тура подряд.

Забивает в девяти последних матчах подряд.

В среднем пропускает 1 гол за игру за последние 5 матчей.

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 1 Забитых мячей 2 0.5 В среднем за матч 1 1:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:0 Италия. Серия А, 18 тур Комо 2 : 0 Лечче Италия. Кубок, 1/32 финала Лечче 1 : 0 Комо

Прогноз на матч

«Лечче» в кризисе: девять матчей без побед и слабая оборона (1.8 гола за игру за пять туров). Однако дома они не проигрывают пять из шести последних очных матчей с Комо. «Комо» же демонстрирует стабильность: три победы подряд и забивает в девяти матчах подряд. Их оборона надежна (1 гол за игру за пять матчей), но против сильных соперников (Ювентус, Милан) пропускает чаще.

Вероятный исход: победа Комо благодаря их текущей форме и атакующей стабильности. Лечче, несмотря на домашние победы в очных встречах, сейчас слишком слабы для сопротивления.

Рекомендованные ставки