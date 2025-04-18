«Лечче» – «Комо»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.50

19 апреля на стадионе «виа дель Маре» Лечче (17-е место, 26 очков) сыграет с Комо (13-е место, 36 очков). Хозяева не выигрывают девять туров подряд и пропускают в каждом из последних семи матчей. Комо же демонстрирует стабильность: не проигрывает три тура подряд и забивает в девяти матчах подряд. Этот матч станет для Лечче шансом прервать серию неудач, а для Комо – укрепить позиции в таблице.
«Лечче»
Команда идет 17-й в таблице, набрав 26 очков, и не может победить девять туров подряд. В пяти последних матчах забито 5 голов (в среднем 1.0 за игру) и пропущено 9 (1.8 в среднем).
Лучший бомбардир Никола Крстович (11 голов в 33 матчах) остается надежным, но коллектив в целом демонстрирует слабую игру. Оборона пропускает в каждом из последних семи матчей, что усугубляет их проблемы.
«Комо»
Гости занимают 13-е место, набрав 36 очков, и демонстрируют устойчивость: не проигрывают три тура подряд. В пяти последних матчах забито 7 голов (в среднем 1.4 за игру) и пропущено 5 (1.0 в среднем).
Лучший игрок Патрик Кутроне (7 голов в 29 матчах) остается ключевым, но атака нестабильна. Однако Комо забивает в девяти матчах подряд, что указывает на их атакующие амбиции.
Факты о командах
«Лечче»
- Не выигрывает девять матчей подряд.
- Забивает в пяти из последних шести очных матчей с Комо.
- В среднем пропускает 1.8 гола за игру за последние 5 матчей.
«Комо»
- Не проигрывает три тура подряд.
- Забивает в девяти последних матчах подряд.
- В среднем пропускает 1 гол за игру за последние 5 матчей.
Прогноз на матч
«Лечче» в кризисе: девять матчей без побед и слабая оборона (1.8 гола за игру за пять туров). Однако дома они не проигрывают пять из шести последних очных матчей с Комо. «Комо» же демонстрирует стабильность: три победы подряд и забивает в девяти матчах подряд. Их оборона надежна (1 гол за игру за пять матчей), но против сильных соперников (Ювентус, Милан) пропускает чаще.
Вероятный исход: победа Комо благодаря их текущей форме и атакующей стабильности. Лечче, несмотря на домашние победы в очных встречах, сейчас слишком слабы для сопротивления.
Рекомендованные ставки
- Победа «Комо» – коэф. 2.50
- Обе забьют – Да – коэф. 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэф. 2.10
- Индивидуальный тотал «Комо» больше 1.5 – коэф. 2.05