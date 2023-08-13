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Расписание матчей
Италия. Кубок
Лечче - Комо
Лечче - Комо: обзор матча 13 августа 2023
Лечче
13.08.2023, воскресенье, 22:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
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21.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
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Лечче
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Лечче
1 : 2
01.11.2026
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5 : 1
29.10.2026
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Италия. Серия А, 8 тур
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0 : 2
25.10.2026
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Италия. Серия А, 13 тур
Комо
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1 : 0
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АЕК
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2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
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04.11.2026
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