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«Аль-Таавун» – «Аль-Вахда Мекка»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.1

18 апреля 2025 13:00
Аль-Таавун - Аль-Вахда
19 апр. 2025, суббота 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
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2.1
Победа «Аль-Таавун» – коэффициент 2.10
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19 апреля в Саудовской Аравии на стадионе Al Taawoun Club Stadium состоится важнейший матч 28-го тура Высшей лиги. «Аль-Таавун» будет принимать команду «Аль-Вахда Мекка». Оба клуба находятся в разных частях турнирной таблицы, но обоим необходимо зарабатывать очки в борьбе за свои цели.

«Аль-Таавун»

После 27 туров «Аль-Таавун» занимает 8-е место с 38 очками. Команда не показывает стабильных результатов, но она достаточно уверенно выглядит в домашних играх. На своем стадионе они не проигрывают в 5 из 7 последних матчей, что является положительным фактором перед предстоящей встречей. «Аль-Таавун» забивает в среднем 0.80 гола за игру, но при этом пропускает 1.00 гола за матч. В последних играх они не могут похвастаться высокой результативностью, но обладают достаточным потенциалом для того, чтобы одержать победу.

«Аль-Вахда Мекка»

«Аль-Вахда Мекка» на данный момент занимает 17-е место с 23 очками. Команда борется за выживание, и каждый матч для них крайне важен. В последних 5 играх «Аль-Вахда Мекка» забивает в среднем 1.40 гола за матч, что является неплохим показателем для команды, находящейся в нижней части турнирной таблицы. Однако их защита оставляет желать лучшего, так как они пропускают в среднем 2.20 гола за игру. На выезде «Аль-Вахда Мекка» играет нестабильно и страдает от больших потерь в обороне.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру, пропускает 1.00 гола
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забивает 4 гола, пропускает 5
  • В последних 5 играх не проигрывает в 3 матчах

«Аль-Вахда Мекка»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру, пропускает 2.20 гола
  • В последних 5 играх забивает 7 голов, пропускает 11
  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в 21 из 27 последних матчей

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
7
Забитых мячей
7
1.75
В среднем за матч
1.75
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Таавун
0 : 2
19.04.2025
Аль-Вахда
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Вахда
1 : 0
23.11.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Вахда
3 : 3
29.02.2024
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун
4 : 1
02.09.2023
Аль-Вахда

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Вахда Мекка»

«Аль-Таавун» выглядит предпочтительнее в этом противостоянии, учитывая их домашнюю форму и большую уверенность в атаке. Они не могут похвастаться лучшими результатами в обороне, но на своем стадионе они будут более мотивированы и способны добыть важные три очка. В то же время, «Аль-Вахда Мекка», находясь в опасной зоне вылета, будет бороться за каждый момент, однако их проблемы в обороне и слабая игра на выезде не дают им особых шансов в этом матче.

С учетом формы команд и уровня их текущей игры, можно ожидать победу «Аль-Таавуна», но вполне вероятно, что матч будет с несколькими голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Таавун» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.30
  • Индивидуальный тотал «Аль-Таавун» больше 1.5 – коэффициент 1.90

2.1
Победа «Аль-Таавун» – коэффициент 2.10
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Автор: Бестужев Павел
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Вахда Аль-Таавун
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