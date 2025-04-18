19 апреля в Саудовской Аравии на стадионе Al Taawoun Club Stadium состоится важнейший матч 28-го тура Высшей лиги. «Аль-Таавун» будет принимать команду «Аль-Вахда Мекка». Оба клуба находятся в разных частях турнирной таблицы, но обоим необходимо зарабатывать очки в борьбе за свои цели.

«Аль-Таавун»

После 27 туров «Аль-Таавун» занимает 8-е место с 38 очками. Команда не показывает стабильных результатов, но она достаточно уверенно выглядит в домашних играх. На своем стадионе они не проигрывают в 5 из 7 последних матчей, что является положительным фактором перед предстоящей встречей. «Аль-Таавун» забивает в среднем 0.80 гола за игру, но при этом пропускает 1.00 гола за матч. В последних играх они не могут похвастаться высокой результативностью, но обладают достаточным потенциалом для того, чтобы одержать победу.

«Аль-Вахда Мекка»

«Аль-Вахда Мекка» на данный момент занимает 17-е место с 23 очками. Команда борется за выживание, и каждый матч для них крайне важен. В последних 5 играх «Аль-Вахда Мекка» забивает в среднем 1.40 гола за матч, что является неплохим показателем для команды, находящейся в нижней части турнирной таблицы. Однако их защита оставляет желать лучшего, так как они пропускают в среднем 2.20 гола за игру. На выезде «Аль-Вахда Мекка» играет нестабильно и страдает от больших потерь в обороне.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за игру, пропускает 1.00 гола

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

В последних 5 играх забивает 4 гола, пропускает 5

В последних 5 играх не проигрывает в 3 матчах

«Аль-Вахда Мекка»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за игру, пропускает 2.20 гола

В последних 5 играх забивает 7 голов, пропускает 11

Не выигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в 21 из 27 последних матчей

Личные встречи 25% (1) 25% (1) 50% (2) 7 Забитых мячей 7 1.75 В среднем за матч 1.75 4:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 3:3 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур Аль-Таавун 0 : 2 Аль-Вахда Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур Аль-Вахда 1 : 0 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур Аль-Вахда 3 : 3 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур Аль-Таавун 4 : 1 Аль-Вахда

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Вахда Мекка»

«Аль-Таавун» выглядит предпочтительнее в этом противостоянии, учитывая их домашнюю форму и большую уверенность в атаке. Они не могут похвастаться лучшими результатами в обороне, но на своем стадионе они будут более мотивированы и способны добыть важные три очка. В то же время, «Аль-Вахда Мекка», находясь в опасной зоне вылета, будет бороться за каждый момент, однако их проблемы в обороне и слабая игра на выезде не дают им особых шансов в этом матче.

С учетом формы команд и уровня их текущей игры, можно ожидать победу «Аль-Таавуна», но вполне вероятно, что матч будет с несколькими голами.

Рекомендованные ставки