Пушка Роберто Карлоса

Ровно 19 лет назад легендарный бразилец забил свой знаменитый гол в ворота французов. Блог MyFootball вспоминает как это было.

В товарищеском матче Франция – Бразилия, состоявшимся 3 июня 1997 года, бразильский защитник Роберто Карлос прямым ударом со штрафного забил мяч, ставший одним из самым популярных и самых лучших голов в истории футбола. Французским ученым удалось составить уравнение траектории движения мяча и, не смотря на то что этот гол называли «противоречащим законам физики», доказать что за их рамки суть такого полёта не вышла.

Физиков из парижской политехнической школы заинтересовала тайна удара. Во главе с Кристофом Клане, они провели некоторое количество опытов с пластиковым шариком, который перемещался в воде. Целью этого эксперимента было проанализировать эффект от вращения шарика и взаимодействия его со средой.

Итогами опытов стал следующий вывод – в процессе движения вперед резко закрученной сферы, поступательная скорость понижается гораздо быстрее темпа вращения вокруг оси. Получается, что траектория с каждым моментом времени закругляется все сильнее, становясь похожей на спираль. В ситуации с ударом бразильца на мяч действует притяжение Земли, не считая аэродинамических сил. Но, как объяснили французские специалисты, при довольно высокой начальной скорости влияние гравитации можно не учитывать.

Ключевым фактором послужило то, что Роберто Карлос наносил удар далеко от ворот, а именно примерно на расстоянии 35 метров. При похожих крученых ударах дистанция, как правило, меньше, и болельщики видят лишь первоначальную часть спирали.

Мощнейший удар с почтительного расстояния и стал причиной проявления второй части траектории, следующей по всё меньшему и меньшему радиусу. Вот и получается, что резкий поворот мяча в створ был вовсе не чудом.