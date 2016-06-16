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MyFootball
« Футбол был в его крови, но вот на его ноги это не распространилось»
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10 июня 2016
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Блог MyFootball начинает вести дневник стартующего сегодня турнира.
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10 июня 2016
Франция – Румыния: сенсации не будет
Прогноз на первый матч Евро-2016 от блога «MyFootball». Сдюжат ли румыны против мощных хозяев турнира?
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