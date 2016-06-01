Известные люди, болеющие за «Спартак»

Очень интересная и занимательная информация

Блог от имени Квинси Промеса хочет представить вашему вниманию довольно подробный рассказ с фотографиями о самых известных болельщиках Московского Спартака в России.

А начнём мы, разумеется, с самых главных личностей в прямом смысле этого слова. Президент Российской Федерации – Владимир Владимирович Путин в различных интервью не признавался за кого он болеет из ведущих российских клубов, но несколько раз всё-таки проговаривался. Не исключением стал и этот случай:

Спасибо ему, конечно, за приятные и тёплые слова в адрес нашего любимого клуба. Особенно их приятно слышать от такого высокопоставленного и уважаемого человека.

Но из политиков не только Владимир Владимирович благосклонно относится к «Спартаку». Министр Иностранных Дел – Сергей Лавров во время Минских переговоров был замечен журналистами с его украшенным телефоном.

5 сентября 2014 года на открытии нашей новой арены прозвучал новый гимн «Спартака». Исполнял его Валерий Кипелов, ну а слова и музыку написал известный продюсер Виктор Дробыш, который регулярно присутствует на всех светских тусовках московского клуба.

Не прошли мимо нашего взора и известные актёры. Актер театра и кино, Народный артист РФ – Дмитрий Назаров всегда гордился званием болельщика легендарного клуба, и, даже играя в известном сериале, частно называя Спартаковцев «инвалидами», он действительно серьёзно переживает и любит команду: «Болеть и верить в победу в каждом матче до финального свистка. У меня есть любимое футбольное выражение: «Спартак» дает мне право на надежду. Даже, если мы проигрываем на 90-й минуте – 0:4, всегда досматриваю матч до конца и до последней секунды надеюсь, что наши не только отыграются, но и забьют победный мяч. Нельзя болеть за любимую команду с холодным математическим рассудком. Если человек так поступает, значит, он не болеет. Он – здоровый. А если человек здоров и не болен футболом, значит, ему нечего делать на стадионе. Поэтому давайте по-настоящему болеть за наш «Спартак»!

Актёр театра и кино, певец – Алексей Маклаков постоянно присутствует на всех домашних матчах «Спартака». Он ярый фанат, почётный член УЛЬТРАС «Фратрия». Он признался, что не хочет знать человека с фамилией Д*ю*а и сожалеет, что эту «двухметровую громадину» взяли в Спартаковский самолёт. «Желаю спартаковским болельщикам оставаться такими, какие они есть, — то есть лучшими в России. Спартаковские болельщики всегда переживают за родную команду не только голосом, но всем сердцем и душой».

Хоккеист сборной России – Илья Ковальчук давний друг Дениса Глушакова и по совместительству – болельщик ФК «Спартак». Если играет «Спартак», то на трибуне сидит Илья, а если хоккейная сборная России, то подбадривает наших ребят уже Денис. Илья: «Уже такое было, что они неважно начинали сезон, после чего выкарабкивались. Поэтому я уверен, что спартаковский дух возобладает».

Ведущий различных телешоу Сергей Белоголовцев также не пропускает игр любимой команды: «В тот миг я увидел прежний «Спартак». Забегания, «стеночки» – все, как раньше. Я сидел на трибуне со старшим сыном. Мы переглянулись и в один голос сказали: «Это – «Спартак»! Тот самый «Спартак». На фотографии, правда, он выглядит, как будто смотрит последний матч Зенит – Спартак.

Теперь переходим к музыкантам и певцам. Талантливый пианист Денис Мацуев регелярно навещает наш стадион в свободное время и охотно даёт интервью: «Из родного Иркутска я поехал в Москву только с одной целью: чтобы ходить на матчи любимого «Спартака». Это достойно уважения.

Валерий Сюткин тоже отметился любовью к красно-белым ещё ребёнком: «Еще будучи второклассником, произнёс: «Всё, теперь болею за красно-белых». Помню, была у меня майка с одиннадцатым номером – номером Галимзяна Хусаинова».

Вашему вниманию мимимишная фотография ведущего популярного теле-лото Михаила Борисова.

Ветераны нашей эстрады Александр Градский и Владимир Пресняков-старший болеют и помнят Спартак еще с 60-х и 70-х годов. Александр Борисович, по его собственному признанию, болеет за «Спартак» с четырехлетнего возраста. На стадион он также ходит с давних времен. Однажды ему довелось играть в футбол на палубе парохода в одной команде с Константином Ивановичем Бесковым и Геннадием Логофетом против коллектива матросов. «Бесков стоял по центру и раздавал передачи, я носился как угорелый по всей площадке, а Логофет забивал мячи», – с улыбкой вспоминал об этом веселом матче Градский. {Согласно законодательству, мы должны были закрасить то, что он держит в руках}.

Ну и закончим мы, пожалуй, на весёлой ноте. Боря Моисеев не раз признавлся, что он является поклонником Московского Спартака и даже заявлял о своём желании возгавить клуб. О каком «клубе» идёт речь он не сказал;)