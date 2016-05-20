Как сейчас живут экс-игроки Локомотива

Блог MyFootball рассказывает о том, чем сейчас занимаются футболисты Локомотива начала 2000-х

Руслан Нигматуллин живёт активной жизнью, работает комментатором на МатчТВ и также известен как диджей. Насыщенная карьера Руслана Каримовича включила в себя такие клубы как «Верона», ЦСКА Москва, «Салернитана», «Терек» Грозный. В конце 2005 года вратарь заявил о завершении карьеры, занялся бизнесом и пробовал себя в роли спортивного журналиста. В 2008 году решил возобновить игру в футбол на профессиональном уровне, что привело к подписанию контракта с клубом СКА из Ростова. Затем было подписано соглашение с махачкалинским «Анжи»,но Руслан не провел там и одного матча. В марте 2009 защищал ворота «Локомотива-2», передавая опыт молодым и надеясь вернуться в основную команду. Последним коллективом стал израильский «Маккаби Ахи», в котором в ноябре 2009 года Нигматуллин и завершил карьеру уже навсегда. В 2013 открыл школы вратарей в Москве и родной Казани.

Сергей Овчинников в данный момент является тренером вратарей сборной России и московского ЦСКА. Впринципе, его игровая карьера так же как и у Нигматуллина вместила в себя довольно немало команд. В 1997 году, закончив играть за «Локомотив», у него начался португальский период жизни. «Бенфика», «Алверка» и «Порту» - каждая из этих команд как минимум на сезон приютила у себя вратаря сборной России. После этого,в 2002 году состоялось возвращение в стан «железнодорожников». Спустя 3 сезона, в ноябре 2005 года, Овчинников ушел в «Динамо», главным тренером которого стал пригласивший его Юрий Сёмин. Последним официальным матчем в карьере Сергея стал поединок чемпионата России с ФК «Москва». 26 июля 2006 года на 77-й минуте игры произошел эпизод, в котором неправильно принявший решение арбитр чуть не отхватил от разъяренного Овчинникова. Закончилось всё красной карточкой и больше Овчинников так и не сыграл. Затем он начал тренерскую карьеру, поработав в «Локомотиве», киевском «Динамо», «Кубани», брянском «Динамо», минском «Динамо». С декабря 2011 по май 2012 был спортивным директором тольяттинской академии футбола имени Ю.Коноплева. С 14 мая 2012 – тренер вратарей сборной России, а с 7 марта 2014 – вошел в тренерский штаб Леонида Слуцкого в ЦСКА Москва.

Игорь Чугайнов сейчас отдыхает после напряженной работы в саратовском «Соколе», который он вывел в ФНЛ в позапрошлом году. В 2002 из «Локомотива» перешел в элистинский «Уралан», за который отыграл один сезон. Был в заявке на чемпионат мира 2002, но не провел ни одного матча. С 2003 года началась бурная тренерская карьера. 3 последующих года Чугайнов был главным тренером юношеской сборной России. С августа 2006 по декабрь 2007 работал в питерском «Зените» на должности тренера-селекционера, затем был главным тренером дублирующего состава. С 2008 по 2010 год помогал ФК «Химки» на посту сначала наставника дубля, затем главной команды. После этого тренировал московское «Торпедо», угодившее в черную полосу и опустившееся во второй дивизион. Однако Чугайнову удалось вытащить команду обратно в ФНЛ. С июнь 2012 по июнь 2015 тренировал саратовский «Сокол», который,повторюсь, также вывел в ФНЛ.

Игорь Черевченко – главный тренер «Локомотива». Закончив выступления за данную команду, в 2002 году в первой половине чемпионата России поиграл за «Торпедо» Москва, затем съездил на просмотр в немецкий «Энерги» Коттбус, но подписать контракт не получилось. В итоге на правах аренды оформился в «Аланию», но из-за частых травм довольно скоро закончил карьеру. С 2008 по 2015 годы был бессменным помощником часто меняющихся главных тренеров Локо. С июля 2015 его самого назначили главным тренером.

Владимир Маминов относится к достаточно редкому типу игроков, которые всю карьеру провели в одном клубе. В 2008-м году полузащитник завершил карьеру и сосредоточился на тренерской деятельности. С 2009 по 2013 находился в тренерском штабе Локомотива, даже некоторое время возглавлял «железнодорожников». Успел побыть и наставником «Локомотива-Д». С января 2014 входил в тренерский коллектив казанского «Рубина», но не сошелся мнениями с Ринатом Билялетдиновым и довольно скоро покинул команду. Затем целый сезон был на посту главного коуча ФК «Химки», однако задачу по выходу в ФНЛ не выполнил – 4 место в итоговой таблице, и Маминова попросили освободить должность.

Дмитрий Лоськов в 2007-м перешел в «Сатурн», отыграл там 3 сезона и снова вернулся в стан Локо. Так же 3 сезона, периодически выходя на поле, Лоськов помогал команде набирать очки, но в итоге летом 2013 ему было предложено занять должность селекционера или тренера молодежной команды. Дмитрий отказался и стал ждать предложений от других клубов дабы еще поиграть. Но не дождавшись, завершил карьеру. Сейчас Лоськов играет в хоккей, ездит на охоту, воспитывает сына, играющего в школе «Локомотива». Получил тренерскую лицензию категории А и ждёт предложений.

Джеймс Обиора так и не смог заиграть после ухода из Локо. Побыв в арендах в испанском «Кадисе» и французском «Ньоре», нигериец перешел в австрийский «ГАК», затем вернулся в «Ньор», потом год отбегал у себя на родине за «Кадуна Юнайтед» и, в итоге, свой последний сезон в карьере провёл в одном из низших дивизионах Франции, выступая за «Тулон». Обиора хотел пойти учиться на менеджера, дабы открыть свой бизнес и управлять им, но получилось ли – неизвестно.

Максим Бузникин ныне руководитель селекционной службы ФК «Краснодар». После Локомотива он играл за «Ростов»,"Шинник». Затем пробовал себя в «Балтике»,"Сатурне», ФК «Нижний Новгород». Закончил карьеру будучи футболистом «Локомотива-2».

Наиталантливейший Марат Измайлов сейчас свободный агент. В «послелокомотивный» период карьеры он играл за португальские «Порту» и «Спортинг». Бывший клуб Дмитрия Аленичева дважды отдавал Марата в аренду, сначала в «Габалу», затем в «Краснодар». В июле 2015 года контракт с «Порту» закончился. Сейчас Измайлов тренируется в Португалии и ждёт возможности еще поиграть на профессиональном уровне, причём агент игрока заявил что это вряд ли будет в России.

Лигочемпионский матч с «Арсеналом» 10 декабря 2003 года стал последним для Сергея Игнашевича в футболке «Локомотива». Дальнейшая судьба игрока всем известна – ныне центральный защитник ЦСКА и сборной России.

Человек, чей гол подарил нашей сборной путёвку на Евро-2004, сейчас работает ассистентом главного тренера в пермском «Амкаре». Речь, понятное дело, идёт о Вадиме Евсееве. После Локо он поиграл за «Торпедо», «Сатурн», белорусский «Торпедо – БелАЗ».21 ноября 2011 года завершил карьеру. С декабря того же года был вице-президентом футбольного агенства « Prof-sport Company». Один сезон входил в тренерский штаб ФК «Текстильщик» Иваново. С января 2015 работает в «Амкаре».

28 ноября 2010 года завершил карьеру и Дмитрий Сенников. Сейчас бывший игрой сборной России живет насыщенной послефутбольной жизнью – посещает культурно-массовые мероприятия,воспитывает сына,пытается понемногу заниматься бизнесом, путешествует, читает разную литературу и весело проводит время с друзьями. В недавних интервью Сенников говорил что не против поработать в футбольной сфере, но только не на должности главного тренера.

Дмитрий Хохлов после «Локомотива» 5 лет играл за московское «Динамо». В 2010 году завершил карьеру и с 2011 по 2015 работал в этой команде. При нём динамовская молодежь 2 раза выиграла первенство,после чего Хохлов ушел из стана «Динамо». Последним местом работы Хохлова стала «Кубань», где спустя 3 месяца пребывания на посту главного тренера он был уволен.

Многие помнят и бразильского полузащитника Франсиско Лиму. После Локо он немного поиграл в аренде в чемпионате Катара, затем не сумел заиграть за московское «Динамо», сезон 2007/08 провёл в итальянской «Брешии». В 2008 перешел в клуб МЛС «San Jose Earthquakes». В январе 2009 ушел оттуда и через некоторое время подписал соглашение с командой третьей итальянской лиги «Таранто». В 2010 году вернулся в Бразилию, где и завершил карьеру.

Олег Пашинин в данный момент является тренером «Локомотива», помогая Игорю Черевченко. Тренерская карьера началась в 2009 году. Пашинин имеет опыт работы в «Локомотиве-2», был помощником Красножана в «Тереке», месяц пробыл главным тренером «Химика» из Дзержинска, по личным причинам покинув команду. Затем сезон был ассистентом главного тренера молодежного состава Локо.

Бывший игрок сборной Белоруссии Сергей Гуренко тоже особо серьёзно нигде после «Локомотива» не поиграл. В 2009 году, перебравшись в минское «Динамо», он провёл некоторое количество матчей в качестве игрока, затем став помощником главного тренера. В следующем сезоне Гуренко повысили в звании до главного коуча, но, проработав один сезон, Сергей ушел на аналогичный пост в «Торпедо-БелАЗ». В 2013 был в тренерском штабе Славолюба Муслина в «Краснодаре». В 2014 ненадолго возобновил карьеру и в возрасте 41 года провёл несколько матчей за минский «Партизан» во второй лиге Белоруссии. В этом же году поработал в нальчикском «Спартаке», вскоре откликнулся на предложение того же Муслина помогать в «Амкаре». Вместе со Славолюбом Гуренко проследовал в льежский «Стандарт», где спустя 3 месяца оба покинули команду. Сейчас является главным тренером второй команды минского «Динамо».

Ну и не можем мы не вспомнить Дмитрия Сычёва. С 2013 года начался арендный период карьеры. Сначала минское «Динамо», затем «Волга» Нижний Новгород и казахстанский «Окжетпес». В ноябре прошлого года у Сычева закончился контракт с Локо и сейчас он свободный агент. Для поддержания формы играет за любительский клуб «Атлантис». По словам самого футболиста, предложения от профессиональных клубов поступают, но в итоге контракт пока еще ни с кем не был подписан.

Наверняка все помнят и Джейкоба Лекхето. Ситуации вокруг него были окутаны массой сомнений, домыслов и неподтвержденных данных. После игры за Локо он якобы вернулся на родину из-за тяжелой болезни жены, но другие источники утверждают что футболист не был женат. Однако есть информация, что он жил гражданским браком с женщиной, от которой у него была дочь. Кто-то называет причиной его отъезда не тяжелое состояние жены, а то что Джейкобу поставили диагноз «СПИД». В любом случае, как бы ни обстояли дела на самом деле, сейчас Лекхето нет в живых...