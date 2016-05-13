Футбол детства

Автор блога MyFootball вспоминает каким был футбол в нашем детстве

Прошло уже достаточно много лет с тех пор как мы начали увлекаться футболом. Мне, автору этой статьи, уже почти 22 года... Иногда на меня нападает ностальгия, воспоминания о тех футбольных чувствах, что я пережил в детстве. Согласитесь, сейчас вся футбольная информация, поступающая в наши головы, воспринимается уже не так как раньше. Причин, конечно, может быть множество... Не думаю, что это связано с каким-то новым другим поколением игроков и тренеров... Футбольные процессы происходят из года в год, при этом они не меняются. Грязные поступки, скандалы, разочарования, травмы... Все они случались, случаются и будут случаться на протяжении всего времени, пока существует футбол.

Вид спорта №1 так прочно вошел в мой жизненный цикл и мне в этом плане подобных, что я даже представить себе не могу, чем бы я увлекался. У всех страсть к футболу зарождается еще в детстве, когда вроде бы простой интерес к довольно просто выглядящей игре перерастает в нечто затягивающее на всю жизнь. Я, да и другие ровесники, по-прежнему живут футболом, но, есть стойкое ощущение, что воспринимается он уже не так как раньше.

Как одна из причин, по моей версии – раньше узнать новость или результат матча – это было не таким элементарным занятием. Помните как мы после школы сломя голову бежали в субботу домой, потому что на Первом канале показывали центральный матч тура чемпионата России? А вспомните с каким ожиданием просматривали мы телевизионную программу в газетах, что разносили по подъездам... Как мы ждали «Обзор тура АПЛ» или прямую трансляцию матча. Как, насмотревшись по телевизору финтов футбольных кумиров тогдашнего поколения, бежали во двор и пытались повторить эти движения. Весь двор был заполнен Бэкхэмами, Роналдо, Фигу, Зиданами... Вспомните, сколько было ребят с футболками Дель Пьеро, Недвед, Индзаги... Как весь двор опустошался в тот вечер, когда играла сборная России... Особенно при Хиддинке. Всю информацию про футбол мы черпали покупая газеты «Советский Спорт Футбол», еженедельник «Футбол», газету «Еврофутбол»...

Ну а купить толстый глянцевый ежемесячный журнал «Еврофутбол» – было вообще особенным событием. Помню как первым делом я листал «ССФ» сразу до конца, чтобы просмотреть результаты игр европейских чемпионатов... А едва купив, сразу переворачивал, чтобы узнать кто на обратной стороне на постере... Причем обычно покупал я газету «ССФ» по пути в школу... Приходил, садился за парту и вместо учебников доставал её и с радостью листал. Другие одноклассники, интересовавшиеся футболом, тут же подбегали и вместе со мной разглядывали содержимое новостного ресурса.

Помню, как жил на даче и по черно-белому телевизору смотрел ЧМ-2006. Помню, как у нас во дворе был ажиотаж кто быстрее купит футболку какой-либо сборной с логотипом мундиаля в Германии. И новенький мяч «Тимгайст». Помните как классно было играть не простым дворовым мячом, а например «Ротейро» или «Февернова»? Я больше чем уверен, что легкая доступность к футбольной информации и поменяла наше восприятие любимой игры. Сейчас можно посмотреть и узнать о футболе всё что захочешь. Видео с тренировок, составы, прямые трансляции любого чемпионата. А раньше я брал у друга записанный на диск матч «Англия – Тринидад и Тобаго» и с удовольствием пересматривал. Ждал того дня, когда в киоске около дома появится свежий номер газеты и журнала. Ждал прямых трансляций матча по телевизору. Как я отвоёвывал свои 2 часа у телека чтобы посмотреть вечером матч сборной России, ибо мои родители к футболу равнодушны. Пропала та «романтика»...

Футбол сейчас .. Вот он, доступен, только открой браузер. Сейчас нынешнее поколение увлекается футболом совсем не так как мы с вами... Нам было вообще без разницы каким мячом играть, в каких бутсах... Какого качества была форма. У нас во дворе некоторые пацаны вообще сами рисовали себе номера на простых футболках. Сейчас детям покупают айфоны, айпады... Я же изо всех сил старался получше закончить четверть, чтобы родители купили мне обещанную в случае хороших оценок форму «Реала». Подводя итоги моим мыслям, позволю себе засомневаться - а у всех ли так было как у меня? Вероятно, что у многих... Да, футбол перестал восприниматься так, как в детстве... Но он по-прежнему любим всеми нами!

Если есть желание, делитесь в комментариях – узнали ли что-то из своего футбольного детства, прочитав статью? И каким оно было у вас?