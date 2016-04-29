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    Чемпионат мира 2018 Все блоги -

    ЧМ 2018. Отборочный турнир. Европа

    29 апреля 2016
    ЧМ 2018. Отборочный турнир. Европа. Расписание матчей по группам

    Группа А

    6 сентября 2016

    20:45 Беларусь – Франция

    20:45 Болгария – Люксембург

    20:45 Швеция – Нидерланды

    7 октября 2016

    20:45 Франция – Болгария

    20:45 Люксембург – Швеция

    20:45 Нидерланды – БЕЛАРУСЬ

    10 октября 2016

    20:45 Беларусь – Люксембург

    20:45 Нидерланды – Франция

    20:45 Швеция – Болгария

    13 ноября 2016

    18:00 Болгария – Беларусь

    18:00 Люксембург – Нидерланды

    20:45 Франция – Швеция

    25 марта 2017

    18:00 Швеция – Беларусь

    20:45 Болгария – Нидерланды

    20:45 Люксембург – Франция

    9 июня 2017

    20:45 Беларусь – Болгария

    20:45 Нидерланды – Люксембург

    20:45 Швеция – Франция

    31 августа 2017

    20:45 Болгария – Швеция

    20:45 Франция – Нидерланды

    20:45 Люксембург – Беларусь

    3 сентября 2017

    18:00 Беларусь – Швеция

    18:00 Нидерланды – Болгария

    20:45 Франция – Люксембург

    7 октября 2017

    18:00 Швеция – Люксембург

    20:45 Беларусь – Нидерланды

    20:45 Болгария – Франция

    10 октября 2017

    20:45 Франция – БЕЛАРУСЬ

    20:45 Люксембург – Болгария

    20:45 Нидерланды – Швеция

    Группа В

    6 сентября 2016

    20:45 Андорра – Латвия

    20:45 Фарерские острова – Венгрия

    20:45 Швейцария – Португалия

    7 октября 2016

    20:45 Венгрия – Швейцария

    20:45 Латвия – Фарерские острова

    20:45 Португалия – Андорра

    10 октября 2016

    20:45 Андорра – Швейцария

    20:45 Фарерские острова – Португалия

    20:45 Латвия – Венгрия

    13 ноября 2016

    18:00 Андорра – Венгрия

    20:45 Португалия – Латвия

    20:45 Швейцария – Фарерские острова

    25 марта 2017

    18:00 Андорра – Фарерские острова

    18:00 Швейцария – Латвия

    20:45 Португалия – Венгрия

    9 июня 2017

    20:45 Андорра – Венгрия

    20:45 Фарерские острова – Швейцария

    20:45 Латвия – Португалия

    31 августа 2017

    20:45 Венгрия – Латвия

    20:45 Португалия – Фарерские острова

    20:45 Андорра – Швейцария

    3 сентября 2017

    18:00 Фарерские острова – Андорра

    20:45 Венгрия – Португалия

    20:45 Латвия – Швейцария

    7 октября 2017

    18:00 Фарерские острова – Латвия

    20:45 Андорра – Португалия

    20:45 Швейцария – Венгрия

    10 октября 2017

    20:45 Венгрия – Фарерские острова

    20:45 Латвия – Андорра

    20:45 Португалия – Швейцария

    Группа С

    4 сентября 2016

    20:45 Сан-Марино – Азербайджан

    20:45 Чехия – Северная Ирландия

    20:45 Норвегия – Германия

    8 октября 2016

    18:00 Норвегия – Азербайджан

    20:45 Германия – Чехия

    20:45 Северная Ирландия – Сан-Марино

    11 октября 2016

    20:45 Чехия – Азербайджан

    20:45 Германия – Северная Ирландия

    20:45 Норвегия – Сан-Марино

    11 ноября 2016

    20:45 Чехия – Норвегия

    20:45 Северная Ирландия – Азербайджан

    20:45 Сан-Марино – Германия

    26 марта 2017

    18:00 Азербайджан – Германия

    18:00 Сан-Марино – Чехия

    20:45 Северная Ирландия – Норвегия

    10 июня 2017

    18:00 Северная Ирландия – Азербайджан

    20:45 Германия – Сан-Марино

    20:45 Норвегия – Чехия

    1 сентября 2017

    20:45 Чехия – Германия

    20:45 Норвегия – Азербайджан

    20:45 Сан-Марино – Северная Ирландия

    4 сентября 2017

    18:00 Азербайджан — Сан-Марино

    20:45 Германия — Норвегия

    20:45 Северная Ирландия — Чехия

    5 октября

    18:00 Азербайджан – Чехия

    20:45 Северная Ирландия – Германия

    20:45 Сан-Марино – Норвегия

    8 октября

    20:45 Чехия – Сан-Марино

    20:45 Германия – Азербайджан

    20:45 Норвегия – Северная Ирландия

    Группа D

    5 сентября 2016

    18:00 Грузия – Австрия

    20:45 Сербия – Ирландия

    20:45 Уэльс – Молдова

    6 октября 2016

    20:45 Австрия – Уэльс

    20:45 Молдова – Сербия

    20:45 Ирландия – Грузия

    9 октября 2016

    18:00 Уэльс – Грузия

    20:45 Молдова – Ирландии

    9 ноября 2016

    20:45 Сербия – Австрия

    18:00 Австрия – Ирландия

    18:00 Грузия – Молдова

    20:45 Уэльс – Сербия

    24 марта 2017

    18:00 Грузия – Сербия

    20:45 Австрия – Молдова

    20:45 Ирландия – Уэльс

    11 июня 2017

    18:00 Молдова – Грузия

    18:00 Ирландия – Австрия

    20:45 Сербия – Уэльс

    2 сентября 2017

    18:00 Грузия – Ирландия

    18:00 Сербия – Молдова

    20:45 Уэльс – Австрия

    5 сентября 2017

    20:45 Австрия – Грузия

    20:45 Молдова – Уэльс

    20:45 Ирландия – Сербия

    6 октября 2017

    18:00 Грузия – Уэльс

    20:45 Австрия – Сербия

    20:45 Ирландия – Молдова

    9 октября 2017

    20:45 Молдова – Австрия

    20:45 Сербия – Грузия

    20:45 Уэльс – Ирландия

    Группа Е

    4 сентября 2016

    18:00 Дания – Армения

    18:00 Казахстан – Польша

    20:45 Румыния – Черногория

    8 октября 2016

    18:00 Армения – Румыния

    18:00 Черногория – Казахстан

    20:45 Польша – Дания

    11 октября 2016

    18:00 Казахстан – Румыния

    20:45 Дания – Черногория

    20:45 Польша – Армения

    11 ноября 2016

    18:00 Армения – Черногория

    20:45 Дания – Казахстан

    20:45 Румыния – Польша

    26 марта 2017

    18:00 Армения – Казахстан

    20:45 Черногория – Польша

    20:45 Румыния – Дания

    10 июня 2017

    18:00 Казахстан – Дания

    20:45 Черногория – Армения

    20:45 Польша – Румыния

    1 сентября 2017

    18:00 Казахстан – Черногория

    20:45 Дания – Польша

    20:45 Румыния – Армения

    4 сентября 2017

    18:00 Армения – Дания

    20:45 Черногория – Румыния

    20:45 Польша – Казахстан

    5 октября 2017

    18:00 Армения – Польша

    20:45 Черногория – Дания

    20:45 Румыния – Казахстан

    8 октября 2017

    18:00 Дания – Румыния

    18:00 Казахстан – Армения

    18:00 Польша – Черногория

    Группа F

    4 сентября 2016

    18:00 Литва – Словения

    18:00 Словакия – Англия

    20:45 Мальта – Шотландия

    8 октября 2016

    18:00 Мальта – Англия

    20:45 Шотландия – Литва

    20:45 Словения – Словакия

    11 октября 2016

    20:45 Литва – Мальта

    20:45 Словакия – Шотландия

    20:45 Словения – Англия

    11 ноября 2016

    20:45 Англия – Шотландия

    20:45 Мальта – Словения

    20:45 Словакия – Литва

    26 марта 2017

    18:00 Англия – Литва

    20:45 Мальта – Словакия

    20:45 Шотландия – Словения

    10 июня 2017

    18:00 Шотландия – Англия

    18:00 Мальта – Словения

    20:45 Литва – Словакия

    1 сентября 2017

    20:45 Литва – Шотландия

    20:45 Мальта – Англия

    20:45 Словакия – Словения

    4 сентября 2017

    20:45 Англия – Словакия

    20:45 Мальта – Шотландия

    20:45 Словения – Литва

    5 октября 2017

    20:45 Англия – Словения

    20:45 Мальта – Литва

    20:45 Шотландия – Словакия

    8 октября 2017

    18:00 Литва – Англия

    18:00 Мальта – Словакия

    18:00 Словения – Шотландия

    Группа G

    5 сентября 2016

    20:45 Албания – Македония

    20:45Израиль – Италия

    20:45 Испания – Лихтенштейн

    6 октября 2016

    20:45 Македония – Израиль

    20:45 Италия – Испания

    20:45 Албания – Лихтенштейн

    9 октября 2016

    18:00 Израиль – Лихтенштейн

    20:45 Албания – Испания

    20:45 Македония – Италия

    12 ноября 2016

    20:45 Албания – Израиль

    20:45 Лихтенштейн – Италия

    20:45 Испания – Македония

    24 марта 2017

    20:45 Италия – Албания

    20:45 Лихтенштейн – Македония

    20:45 Испания – Израиль

    11 июня 2017

    20:45 Македония – Испания

    20:45 Албания – Израиль

    20:45 Италия – Лихтенштейн

    2 сентября 2017

    18:00 Албания – Лихтенштейн

    20:45 Израиль – Македония

    20:45 Испания – Италия

    5 сентября 2017

    20:45 Македония – Албания

    20:45 Италия – Израиль

    20:45 Лихтенштейн – Испания

    6 октября 2017

    20:45 Италия – Македония

    20:45 Лихтенштейн – Израиль

    20:45 Албания – Испания

    9 октября 2017

    20:45 Албания – Италия

    20:45 Македония – Лихтенштейн

    20:45 Израиль – Испания

    Группа Н

    6 сентября 2016

    20:45 Босния и Герцеговина – Эстония

    20:45 Кипр – Бельгия

    7 октября 2016

    20:45 Бельгия – Босния и Герцеговина

    20:45 Греция – Кипр

    10 октября 2016

    20:45 Босния и Герцеговина – Кипр

    20:45 Эстония – Греция

    13 ноября 2016

    20:45 Бельгия – Эстония

    20:45 Греция – Босния и Герцеговина

    25 марта 2017

    18:00 Кипр – Эстония

    20:45 Бельгия – Греция

    9 июня 2017

    20:45 Босния и Герцеговина – Греция

    20:45 Эстония – Бельгия

    31 августа 2017

    20:45 Кипр – Босния и Герцеговина

    20:45 Греция – Эстония

    3 сентября 2017

    18:00 Эстония – Кипр

    20:45 Греция – Бельгия

    7 октября 2017

    18:00 Босния и Герцеговина – Бельгия

    20:45 Кипр – Греция

    10 октября 2017

    20:45 Кипр – Бельгия

    20:45 Эстония – Босния и Герцеговина

    Группа I

    5 сентября 2016

    20:45 Хорватия – Турция

    20:45 Украина – Исландия

    6 октября 2016

    20:45 Исландия – Финляндия

    20:45 Турция – Украина

    9 октября 2016

    18:00 Финляндия – Хорватия

    20:45 Исландия – Турция

    12 ноября 2016

    18:00 Хорватия – Исландия

    20:45 Украина – Финляндия

    24 марта 2017

    20:45 Хорватия – Украина

    20:45 Турция – Финляндия

    11 июня 2017

    18:00 Финляндия – Украина

    20:45 Исландия – Хорватия

    2 сентября 2017

    18:00 Финляндия – Исландия

    20:45 Украина – Турция

    5 сентября 2017

    20:45 Исландия - Украина

    20:45 Турция – Хорватия

    6 октября 2017

    20:45 Хорватия – Финляндия

    20:45 Турция – Исландия

    9 октября 2017

    20:45 Финляндия – Турция

    20:45 Украина – Хорватия

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