ЧМ 2018. Отборочный турнир. Европа

Группа А
6 сентября 2016
20:45 Беларусь – Франция
20:45 Болгария – Люксембург
20:45 Швеция – Нидерланды
7 октября 2016
20:45 Франция – Болгария
20:45 Люксембург – Швеция
20:45 Нидерланды – БЕЛАРУСЬ
10 октября 2016
20:45 Беларусь – Люксембург
20:45 Нидерланды – Франция
20:45 Швеция – Болгария
13 ноября 2016
18:00 Болгария – Беларусь
18:00 Люксембург – Нидерланды
20:45 Франция – Швеция
25 марта 2017
18:00 Швеция – Беларусь
20:45 Болгария – Нидерланды
20:45 Люксембург – Франция
9 июня 2017
20:45 Беларусь – Болгария
20:45 Нидерланды – Люксембург
20:45 Швеция – Франция
31 августа 2017
20:45 Болгария – Швеция
20:45 Франция – Нидерланды
20:45 Люксембург – Беларусь
3 сентября 2017
18:00 Беларусь – Швеция
18:00 Нидерланды – Болгария
20:45 Франция – Люксембург
7 октября 2017
18:00 Швеция – Люксембург
20:45 Беларусь – Нидерланды
20:45 Болгария – Франция
10 октября 2017
20:45 Франция – БЕЛАРУСЬ
20:45 Люксембург – Болгария
20:45 Нидерланды – Швеция
Группа В
6 сентября 2016
20:45 Андорра – Латвия
20:45 Фарерские острова – Венгрия
20:45 Швейцария – Португалия
7 октября 2016
20:45 Венгрия – Швейцария
20:45 Латвия – Фарерские острова
20:45 Португалия – Андорра
10 октября 2016
20:45 Андорра – Швейцария
20:45 Фарерские острова – Португалия
20:45 Латвия – Венгрия
13 ноября 2016
18:00 Андорра – Венгрия
20:45 Португалия – Латвия
20:45 Швейцария – Фарерские острова
25 марта 2017
18:00 Андорра – Фарерские острова
18:00 Швейцария – Латвия
20:45 Португалия – Венгрия
9 июня 2017
20:45 Андорра – Венгрия
20:45 Фарерские острова – Швейцария
20:45 Латвия – Португалия
31 августа 2017
20:45 Венгрия – Латвия
20:45 Португалия – Фарерские острова
20:45 Андорра – Швейцария
3 сентября 2017
18:00 Фарерские острова – Андорра
20:45 Венгрия – Португалия
20:45 Латвия – Швейцария
7 октября 2017
18:00 Фарерские острова – Латвия
20:45 Андорра – Португалия
20:45 Швейцария – Венгрия
10 октября 2017
20:45 Венгрия – Фарерские острова
20:45 Латвия – Андорра
20:45 Португалия – Швейцария
Группа С
4 сентября 2016
20:45 Сан-Марино – Азербайджан
20:45 Чехия – Северная Ирландия
20:45 Норвегия – Германия
8 октября 2016
18:00 Норвегия – Азербайджан
20:45 Германия – Чехия
20:45 Северная Ирландия – Сан-Марино
11 октября 2016
20:45 Чехия – Азербайджан
20:45 Германия – Северная Ирландия
20:45 Норвегия – Сан-Марино
11 ноября 2016
20:45 Чехия – Норвегия
20:45 Северная Ирландия – Азербайджан
20:45 Сан-Марино – Германия
26 марта 2017
18:00 Азербайджан – Германия
18:00 Сан-Марино – Чехия
20:45 Северная Ирландия – Норвегия
10 июня 2017
18:00 Северная Ирландия – Азербайджан
20:45 Германия – Сан-Марино
20:45 Норвегия – Чехия
1 сентября 2017
20:45 Чехия – Германия
20:45 Норвегия – Азербайджан
20:45 Сан-Марино – Северная Ирландия
4 сентября 2017
18:00 Азербайджан — Сан-Марино
20:45 Германия — Норвегия
20:45 Северная Ирландия — Чехия
5 октября
18:00 Азербайджан – Чехия
20:45 Северная Ирландия – Германия
20:45 Сан-Марино – Норвегия
8 октября
20:45 Чехия – Сан-Марино
20:45 Германия – Азербайджан
20:45 Норвегия – Северная Ирландия
Группа D
5 сентября 2016
18:00 Грузия – Австрия
20:45 Сербия – Ирландия
20:45 Уэльс – Молдова
6 октября 2016
20:45 Австрия – Уэльс
20:45 Молдова – Сербия
20:45 Ирландия – Грузия
9 октября 2016
18:00 Уэльс – Грузия
20:45 Молдова – Ирландии
9 ноября 2016
20:45 Сербия – Австрия
18:00 Австрия – Ирландия
18:00 Грузия – Молдова
20:45 Уэльс – Сербия
24 марта 2017
18:00 Грузия – Сербия
20:45 Австрия – Молдова
20:45 Ирландия – Уэльс
11 июня 2017
18:00 Молдова – Грузия
18:00 Ирландия – Австрия
20:45 Сербия – Уэльс
2 сентября 2017
18:00 Грузия – Ирландия
18:00 Сербия – Молдова
20:45 Уэльс – Австрия
5 сентября 2017
20:45 Австрия – Грузия
20:45 Молдова – Уэльс
20:45 Ирландия – Сербия
6 октября 2017
18:00 Грузия – Уэльс
20:45 Австрия – Сербия
20:45 Ирландия – Молдова
9 октября 2017
20:45 Молдова – Австрия
20:45 Сербия – Грузия
20:45 Уэльс – Ирландия
Группа Е
4 сентября 2016
18:00 Дания – Армения
18:00 Казахстан – Польша
20:45 Румыния – Черногория
8 октября 2016
18:00 Армения – Румыния
18:00 Черногория – Казахстан
20:45 Польша – Дания
11 октября 2016
18:00 Казахстан – Румыния
20:45 Дания – Черногория
20:45 Польша – Армения
11 ноября 2016
18:00 Армения – Черногория
20:45 Дания – Казахстан
20:45 Румыния – Польша
26 марта 2017
18:00 Армения – Казахстан
20:45 Черногория – Польша
20:45 Румыния – Дания
10 июня 2017
18:00 Казахстан – Дания
20:45 Черногория – Армения
20:45 Польша – Румыния
1 сентября 2017
18:00 Казахстан – Черногория
20:45 Дания – Польша
20:45 Румыния – Армения
4 сентября 2017
18:00 Армения – Дания
20:45 Черногория – Румыния
20:45 Польша – Казахстан
5 октября 2017
18:00 Армения – Польша
20:45 Черногория – Дания
20:45 Румыния – Казахстан
8 октября 2017
18:00 Дания – Румыния
18:00 Казахстан – Армения
18:00 Польша – Черногория
Группа F
4 сентября 2016
18:00 Литва – Словения
18:00 Словакия – Англия
20:45 Мальта – Шотландия
8 октября 2016
18:00 Мальта – Англия
20:45 Шотландия – Литва
20:45 Словения – Словакия
11 октября 2016
20:45 Литва – Мальта
20:45 Словакия – Шотландия
20:45 Словения – Англия
11 ноября 2016
20:45 Англия – Шотландия
20:45 Мальта – Словения
20:45 Словакия – Литва
26 марта 2017
18:00 Англия – Литва
20:45 Мальта – Словакия
20:45 Шотландия – Словения
10 июня 2017
18:00 Шотландия – Англия
18:00 Мальта – Словения
20:45 Литва – Словакия
1 сентября 2017
20:45 Литва – Шотландия
20:45 Мальта – Англия
20:45 Словакия – Словения
4 сентября 2017
20:45 Англия – Словакия
20:45 Мальта – Шотландия
20:45 Словения – Литва
5 октября 2017
20:45 Англия – Словения
20:45 Мальта – Литва
20:45 Шотландия – Словакия
8 октября 2017
18:00 Литва – Англия
18:00 Мальта – Словакия
18:00 Словения – Шотландия
Группа G
5 сентября 2016
20:45 Албания – Македония
20:45Израиль – Италия
20:45 Испания – Лихтенштейн
6 октября 2016
20:45 Македония – Израиль
20:45 Италия – Испания
20:45 Албания – Лихтенштейн
9 октября 2016
18:00 Израиль – Лихтенштейн
20:45 Албания – Испания
20:45 Македония – Италия
12 ноября 2016
20:45 Албания – Израиль
20:45 Лихтенштейн – Италия
20:45 Испания – Македония
24 марта 2017
20:45 Италия – Албания
20:45 Лихтенштейн – Македония
20:45 Испания – Израиль
11 июня 2017
20:45 Македония – Испания
20:45 Албания – Израиль
20:45 Италия – Лихтенштейн
2 сентября 2017
18:00 Албания – Лихтенштейн
20:45 Израиль – Македония
20:45 Испания – Италия
5 сентября 2017
20:45 Македония – Албания
20:45 Италия – Израиль
20:45 Лихтенштейн – Испания
6 октября 2017
20:45 Италия – Македония
20:45 Лихтенштейн – Израиль
20:45 Албания – Испания
9 октября 2017
20:45 Албания – Италия
20:45 Македония – Лихтенштейн
20:45 Израиль – Испания
Группа Н
6 сентября 2016
20:45 Босния и Герцеговина – Эстония
20:45 Кипр – Бельгия
7 октября 2016
20:45 Бельгия – Босния и Герцеговина
20:45 Греция – Кипр
10 октября 2016
20:45 Босния и Герцеговина – Кипр
20:45 Эстония – Греция
13 ноября 2016
20:45 Бельгия – Эстония
20:45 Греция – Босния и Герцеговина
25 марта 2017
18:00 Кипр – Эстония
20:45 Бельгия – Греция
9 июня 2017
20:45 Босния и Герцеговина – Греция
20:45 Эстония – Бельгия
31 августа 2017
20:45 Кипр – Босния и Герцеговина
20:45 Греция – Эстония
3 сентября 2017
18:00 Эстония – Кипр
20:45 Греция – Бельгия
7 октября 2017
18:00 Босния и Герцеговина – Бельгия
20:45 Кипр – Греция
10 октября 2017
20:45 Кипр – Бельгия
20:45 Эстония – Босния и Герцеговина
Группа I
5 сентября 2016
20:45 Хорватия – Турция
20:45 Украина – Исландия
6 октября 2016
20:45 Исландия – Финляндия
20:45 Турция – Украина
9 октября 2016
18:00 Финляндия – Хорватия
20:45 Исландия – Турция
12 ноября 2016
18:00 Хорватия – Исландия
20:45 Украина – Финляндия
24 марта 2017
20:45 Хорватия – Украина
20:45 Турция – Финляндия
11 июня 2017
18:00 Финляндия – Украина
20:45 Исландия – Хорватия
2 сентября 2017
18:00 Финляндия – Исландия
20:45 Украина – Турция
5 сентября 2017
20:45 Исландия - Украина
20:45 Турция – Хорватия
6 октября 2017
20:45 Хорватия – Финляндия
20:45 Турция – Исландия
9 октября 2017
20:45 Финляндия – Турция
20:45 Украина – Хорватия