Что может быть общего между винегретом и российским футболом? Приготовим сегодня салат,а тот, кто хоть немного разбирается в футболе должен понять образность материала.

Винегрет русский салат с забугорным названием. Основное место употребления – Россия, за границей он не пользуется популярностью, но некоторые гурманы иногда себя им балуют. Они смотрят кулинарные шоу, либо приезжают в нашу страну и отведывают его в ресторанах.

В основной своей массе рестораны не отличаются интерьером, расположением, да и обслуживающий персонал не всегда вежлив. За редким исключением, попахивает совдепом, а Саранске так вообще похоже на пивняк на открытом воздухе с постоянным клиентом – Витьком, который судя по всему регулярно в жесткой форме налягает на стакан. Характерная черта кафе этого города – искусственные цветы, но они также есть и в Уфе,Перми.

Немного отвлеклись от самого кушанья, перейдем непосредственно к приготовлению. Между прочим, если его сделать не в России, он не будет настоящим салатом,потому что только в нашей стране знают сколько, чего и как положить.

Начнем с основного составляющего блюда – свеклы. Её необходимо разрезать на шестнадцать квадратных кусочков.Не имеет значение размер кубиков, они могут быть как большими, так и маленькими.

Далее положим отварной картошки.В стране наблюдается некий дефицит качественного картофеля, а тот что есть – очень дорог. Без картошки теоретически возможен винегрет, но в стране есть главный салат , а вот уж там без этого овоща – никак. Вроде бы вырастает у нас молодой перспективный картофель, но затем он куда-то пропадает, не умеем его хранить, дозревать. Вот и в этом году на европейскую выставку у нас в багаже самый старый картофель, есть еще восьмидесятых годов посадки.

Ну куда винегрет без лука? Он придает остроту нашему салату. Лук может черного, желтого, серого цвета, главное, чтобы не цвета кубиков свеклы. В последнее время, с луком постоянные проблемы. В России перестали выращивать этот овощ, который бы конкурировал с мировыми аналогами. Дожились, до того, что с Италии в селекционных целях привозили зрелый лук и скрещивали его с нашим. Но результата пока нет, только один лучок из семейства «карасёвых» летом поедет на выставку во Францию.

Добавим в салат морковки, она придает ему сладковатый нежный вкус. По старым рецептам соотношение картошки и морковки не имело значения. Но в последнее время соотношение шесть к пяти в пользу морковки. Повара протестуют, ведь такое соотношение не дает им поле для маневра. По их мнению, все эти ограничения нужно убрать. Для винегрета необходима морковка только привозная, в основном из Бразилии.

Для нашего винегрета нужна фасоль. В России наблюдается тенденция, что фасоли явно не хватает в салате. От этого пропадает эстетический вид салата. Слишком фасоль стала привередливая: не любит холод, жару, дождь, долгую транспортировку, а ещё требуется поливать её пивом в салате. Правда этот вопрос дискуссионный. В данный момент, фасоль замачивают в пиво заранее, до приготовления винегрета.

Какой же русский салат без солености. Эту роль будет выполнять броженный огурец. В принципе для винегрета будет достаточно одного огурчика. В нашем салате он будет самой важной частью, цвет у него, правда, какой-то мутковатый. Можно убрать любой из ингредиентов, но без соленного огурца нельзя, он является доминирующим компонентом. Его выбирают из определенного количества огурцов и он должен походить по вкусу свекле. Это из-за него такое большое количество картошки в салате. Практически все всякого рода недостатки салата– это всё происки огурца.

Как же без соли. Буквально пару лет назад, салат солили через край. Но из-за кризиса, соли много не добавляют в винегрет, в стране её стало не так много. Владельцы кафе стали экономить, ведь стоимость соли увеличилась в два раза. Но не будем об этом, как говориться не сыпь мне соль на рану.

Ну что ж, салат -винегрет получился и готов к употреблению. Кушать его необходимо на улице, если там минус пятнадцать или плюс сорок-значить сейчас самое подходящее время чтобы его съесть.

В конце добавлю. Будем надеяться, что рестораны к 2018 году достроятся, картошка перестанет быть дорогой. Наконец-то получится выращивать российский лук, перестанем покупать гнилую морковку за границей, а только отборную. Фасоли будем больше добавлять в салат, а соленный огурец станет гармонировать с другими ингредиентами и не входить с ними в вкусовой спор. А уж как солить – это вопрос риторический.