Редкие кадры жены Дзюбы: футболист запрещает ей вести соцсети

При этом ведет сам.

Артем Дзюба в последний день летнего трансферного окна перешел в «Акрон». 36-летний форвард подписал контракт до конца сезона-2024/25.

Лучший бомбардир РПЛ долго не мог найти клуб, а сразу после подписания заявил: «Соскучился по футболу, не так долго осталось, надо каждым мгновением наслаждаться».

Вместе с Дзюбой в Тольятти переехала и его жена Кристина. Пара познакомилась в 2012 году и сразу же сыграла свадьбу. Сейчас у них трое детей.

В 2015-м Артем и Кристина были близки к разводу из-за измены футболиста – он обнимался и целовался в машине с телеведущей «Матч ТВ» Марией Орзул. Жена в итоге простила Дзюбу, а сам он заявил, что это был «большой урок для него».

Кристина не ведет социальные сети из-за запрета Дзюбы. В шоу «Натальная карта» нападающий сказал следующее: «По мне, это вообще какая-то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру, ты для кого стараешься? Какая цель вот в этом? Выставлять попу, грудь или еще что-то для какой-то там самооценки — это вообще дичь».

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