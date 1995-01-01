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    Редкие кадры жены Дзюбы: футболист запрещает ей вести соцсети

    Сегодня, 08:17
    При этом ведет сам.

    Артем Дзюба в последний день летнего трансферного окна перешел в «Акрон». 36-летний форвард подписал контракт до конца сезона-2024/25.

    Лучший бомбардир РПЛ долго не мог найти клуб, а сразу после подписания заявил: «Соскучился по футболу, не так долго осталось, надо каждым мгновением наслаждаться».

    Вместе с Дзюбой в Тольятти переехала и его жена Кристина. Пара познакомилась в 2012 году и сразу же сыграла свадьбу. Сейчас у них трое детей.

    В 2015-м Артем и Кристина были близки к разводу из-за измены футболиста – он обнимался и целовался в машине с телеведущей «Матч ТВ» Марией Орзул. Жена в итоге простила Дзюбу, а сам он заявил, что это был «большой урок для него».

    Кристина не ведет социальные сети из-за запрета Дзюбы. В шоу «Натальная карта» нападающий сказал следующее: «По мне, это вообще какая-то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру, ты для кого стараешься? Какая цель вот в этом? Выставлять попу, грудь или еще что-то для какой-то там самооценки — это вообще дичь».

    Кристина Дзюба

    Кристина Дзюба

    Кристина Дзюба

    Артeм и Кристина Дзюба

    Кристина Дзюба

    Семья Дзюба

    Кристина Дзюба

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    Комментарии (7)
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    acor94
    1728885105
    Дзюба нормального человека.
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    fakeid
    1728885170
    а могла бы подать на развод, алименты, миллионы, суды, путь барановской, всплыла бы с гордоном на ток-шоу, вещала бы, как её угнетали (соцсети запрещал вести!), как терпела измены и фанаток дзюбы, которые караулили под окнами. дала бы интервью собчак, которое разбили бы на 30 эпизодов и публиковали бы здесь каждый отрывок отдельной новостью, каждую из которых помещали бы в главные. желтушникам обидно, что ничего этого не случилось, а какой бы был контент)
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    Александр.Т.
    1728885214
    Я рабстве девчулька)))
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    FRZZ
    1728886559
    Похожа на нормальную девушку.
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    Бригадный
    1728886911
    А ведь симпатичная хозяйка у Дзюбы. Весьма. На фоне хозяек дураков Писи и Карпа особенно выигрышно смотрится.
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    Каратель помойников
    1728887475
    По мне, это вообще какая-то ерунда полная. Какая необходимость показывать себя миру, ты для кого стараешься? Какая цель вот в этом? Выставлять попу, грудь или еще что-то для какой-то там самооценки — это вообще дичь».- то ли дело дзюбить не камеру или азмунку шпилить в раздевалке,это не дичь-это верх морали и нравственности
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