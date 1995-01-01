«Спартак» абсолютно логично обыграл ЦСКА. Но счет не главное, главное – эмоции

Колонка Николая Федорова.

Вряд ли у многие считали, что именно «Спартак» будет аутсайдером в этом дерби: ЦСКА выше и в последних матчах точно играет лучше.

Но все произошло абсолютно по-другому.

Во-первых, потому что во втором тайме «Спартак» был сильнее. Если в первой половине ЦСКА атаковал, давил, создавал моменты, то во второй половине встречи с этим все было сложнее. Игра со стороны «Спартака» не стала сильно ярче, но он идеально воспользовался ошибками в обороне ЦСКА и добрался до момента с пенальти. Нарушение на Мозесе? Что же, очень спорный момент, но, кажется, именно в этой ситуации Мендес задел ногу Мозеса.

Во-вторых, Карасев точно пропустил пенальти на Зобнине. Что это, если не фол – не очень ясно. Если бы Карасев назначил пенальти, то счет мог точно стать больше.

В-третьих, «Спартак» подвело отсутствие офсайдной линии. Кажется, там действительно в офсайд забралось колено Игнатова, но детально разобраться нужно – а возможностей не было в силу отсутствия тех самых линий.

«Спартак» победил, но дерби нужно оценивать с другой стороны. Спустя час после игры эмоции не стихают, соцсети все еще обсуждают работу Сергея Карасева. Плюс ажиотаж создало взаимное удаление Роши и Соболева. Во многом это произошло из-за судейской ошибки – почему-то Роша получил свою красную за простой копирайт жеста Соболева. Потом, кстати, возмущался сам Гильермо Абаскаль:

«Соболев будет наказан. Надеюсь, что вы также видели агрессивные действия со стороны Роши на Соболеве. Важно отметить, что в предыдущем матче на стадионе ЦСКА Промес получил карточку. Когда Квинси фолил в эпизоде, там был VAR. Но решение арбитра – это решение арбитра. Был подобный эпизод. Что касается Соболева, то клуб его накажет».

Дерби – кайф! Были голы, но их отодвинули на второй тайм эмоции: из-за ошибок игроков и судей, из-за неточности VAR (или вопросов к его работе), из-за споров самих игроков. Это важнее академичности в такое непростое для российского футбола время.

Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ», телеграм-канал «Спартака»