Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России











ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ ФК «СПАРТАК» МОСКВА:



29.11. 18:50. Стадион «Спартак». Лига Европы, 5 тур. Группа G. «Спартак» (Москва, Россия) – «Рапид» (Вена, Австрия) 1:2















02.12. 19:00. Стадион «Открытие Арена». Чемпионат России, 16 тур. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 2:0







Только «Спартак»!!! Только победа!!!











ОЛЕГ КОНОНОВ – ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «СПАРТАК» МОСКВА. Соглашение подписано до 2020 года



Пресс-конференция Олега Кононова:



«Лжецов в клубе нет». Пресс-конференция Олега Кононова и руководства «Спартака»







ЦИТАТЫ ОЛЕГА КОНОНОВА:





в интервью официальному сайту клуба





в интервью официальному сайту клуба













Вымпелы ФК «Спартак» Москва







ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ



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ТОП-10 камбэков ФК «Спартак» Москва





ЖЕРЕБЬЕВКА ОТБОРА ЕВРО-2020







ГРУППА I: Бельгия, РОССИЯ, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино



МАТЧИ СБ. РОССИИ:



15.11. 22:45. Стадион «Ред Булл Арена». Товарищеский матч. Германия – Россия 3:0







ЛИГА НАЦИЙ УЕФА, СЕЗОН 2018/19







20.11. 22:45. Стадион «Френдс Арена». Лига В. Группа 2, 6 тур. Швеция – Россия 2:0







БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ФК «СПАРТАК» МОСКВА:







05.12. 19:30. Стадион «Открытие Арена». Кубок России, 1/4 финала. Первый матч. «Спартак» Москва – «Урал» Екатеринбург











08.12. 20:00. Стадион «Анжи Арена». Чемпионат России, 17 тур. «Анжи» (Махачкала) – «Спартак» (Москва)











13.12. 20:55. Стадион «Эль Мадригал». Лига Европы, 6 тур. Группа G. «Вильярреал» (Испания) – «Спартак» (Москва, Россия)







МАТЧИ ФК «СПАРТАК-2» МОСКВА:



24.11. 14:00. Стадион академии «Спартака». ФНЛ, 24 тур. «Спартак-2» (Москва) – «Химки» 0:1









«В такой команде, как «Спартак» нельзя отбывать номер, как бы ни были благосклонны болельщики. Здесь если играть, то играть хорошо. Я играть хотел в «Спартаке», а не числиться.» Фeдор Черенков



Гимн ФК «Спартак» Москва







10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О МОСКОВСКОМ «СПАРТАКЕ»







1. «Спартак» – народная команда



Ещe с советских времeн было распространено такое клише красно-белых. Результаты опросов, ежегодно проводимого социологами, подтверждают это общественное мнение: московский «Спартак» лидирует по популярности среди отечественных футбольных клубов уже на протяжении нескольких десятилетий.



2. Ладно, а почему «Спартак» – мясо?



История такого прозвища берет свое начало еще с 1920-х годов. В ту пору команда выступала под менее гордым названием – «Пищевик» и поддерживалась кооперативами мясников. И хотя такое «мясное» прозвище было популярным в народе, но спартаковцам, как и болельщикам, это совершенно не нравилось, Уже потом, к 1990 году, отношение к «мясу» стало меняться, а в 2002 году юный Дмитрий Сычев после гола сорвал с себя футболку и показал всем надпись: «Кто мы? Мясо!», нанесенную на его белую майку.



3. 36 трофеев



Московский «Спартак» – самый титулованный клуб России: за всю всю историю спартаковцы выиграли аж 36 трофеев. Красно-белые еще и установили рекорды по количеству побед в чемпионате России и кубке СССР. Москвичам есть чем гордиться.



Достижения:



Чемпионат СССР: чемпион (12)

Кубок СССР: обладатель (10), рекорд



Чемпионат России: чемпион (10), рекорд

Кубок России: обладатель (3)

Суперкубок России: обладатель (1)



Неофициальные титулы:



Кубок Федерации футбола: обладатель (1)

Кубок Содружества: обладатель (6)



Трофеи ФК «Спартак» Москва

