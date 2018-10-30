ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ ФК «СПАРТАК» МОСКВА:
29.11. 18:50. Стадион «Спартак». Лига Европы, 5 тур. Группа G. «Спартак» (Москва, Россия) – «Рапид» (Вена, Австрия) 1:2
02.12. 19:00. Стадион «Открытие Арена». Чемпионат России, 16 тур. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 2:0
Только «Спартак»!!! Только победа!!!
ОЛЕГ КОНОНОВ – ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ФК «СПАРТАК» МОСКВА. Соглашение подписано до 2020 года
Пресс-конференция Олега Кононова:
«Лжецов в клубе нет». Пресс-конференция Олега Кононова и руководства «Спартака»
ЦИТАТЫ ОЛЕГА КОНОНОВА:
в интервью официальному сайту клуба
в интервью официальному сайту клуба
Вымпелы ФК «Спартак» Москва
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Мостовой: «Вернется ли Аленичев в «Спартак»? Нет – не позовут»
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Арустамян: «Будущее Кононова и Карпина зависит не от меня, а от Федуна»
«Оренбург»: «Глушаков? Хотим видеть в составе лучших футболистов»
Станислав Черчесов: «В «Спартак» надо приходить, чтобы выигрывать еврокубки»
Рауль Рианчо в интервью RT: «Я здесь, потому что со мной захотели работать футболисты»
ТОП-10 камбэков ФК «Спартак» Москва
ЖЕРЕБЬЕВКА ОТБОРА ЕВРО-2020
ГРУППА I: Бельгия, РОССИЯ, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино
МАТЧИ СБ. РОССИИ:
15.11. 22:45. Стадион «Ред Булл Арена». Товарищеский матч. Германия – Россия 3:0
ЛИГА НАЦИЙ УЕФА, СЕЗОН 2018/19
20.11. 22:45. Стадион «Френдс Арена». Лига В. Группа 2, 6 тур. Швеция – Россия 2:0
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ФК «СПАРТАК» МОСКВА:
05.12. 19:30. Стадион «Открытие Арена». Кубок России, 1/4 финала. Первый матч. «Спартак» Москва – «Урал» Екатеринбург
08.12. 20:00. Стадион «Анжи Арена». Чемпионат России, 17 тур. «Анжи» (Махачкала) – «Спартак» (Москва)
13.12. 20:55. Стадион «Эль Мадригал». Лига Европы, 6 тур. Группа G. «Вильярреал» (Испания) – «Спартак» (Москва, Россия)
МАТЧИ ФК «СПАРТАК-2» МОСКВА:
24.11. 14:00. Стадион академии «Спартака». ФНЛ, 24 тур. «Спартак-2» (Москва) – «Химки» 0:1
«В такой команде, как «Спартак» нельзя отбывать номер, как бы ни были благосклонны болельщики. Здесь если играть, то играть хорошо. Я играть хотел в «Спартаке», а не числиться.» Фeдор Черенков
Гимн ФК «Спартак» Москва
10 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О МОСКОВСКОМ «СПАРТАКЕ»
1. «Спартак» – народная команда
Ещe с советских времeн было распространено такое клише красно-белых. Результаты опросов, ежегодно проводимого социологами, подтверждают это общественное мнение: московский «Спартак» лидирует по популярности среди отечественных футбольных клубов уже на протяжении нескольких десятилетий.
2. Ладно, а почему «Спартак» – мясо?
История такого прозвища берет свое начало еще с 1920-х годов. В ту пору команда выступала под менее гордым названием – «Пищевик» и поддерживалась кооперативами мясников. И хотя такое «мясное» прозвище было популярным в народе, но спартаковцам, как и болельщикам, это совершенно не нравилось, Уже потом, к 1990 году, отношение к «мясу» стало меняться, а в 2002 году юный Дмитрий Сычев после гола сорвал с себя футболку и показал всем надпись: «Кто мы? Мясо!», нанесенную на его белую майку.
3. 36 трофеев
Московский «Спартак» – самый титулованный клуб России: за всю всю историю спартаковцы выиграли аж 36 трофеев. Красно-белые еще и установили рекорды по количеству побед в чемпионате России и кубке СССР. Москвичам есть чем гордиться.
Достижения:
Чемпионат СССР: чемпион (12)
Кубок СССР: обладатель (10), рекорд
Чемпионат России: чемпион (10), рекорд
Кубок России: обладатель (3)
Суперкубок России: обладатель (1)
Неофициальные титулы:
Кубок Федерации футбола: обладатель (1)
Кубок Содружества: обладатель (6)
Трофеи ФК «Спартак» Москва
4. «Дубль» за «дублем»
За всю свою историю спартаковцы смогли шесть раз сделать золотые «дубли», победив и в чемпионате, и в кубке СССР. Кстати, «Спартак» является единственной советской командой, которая два раза подряд выиграла такой «дубль» – один раз в сезоне 1938-го года, другой – 1939-го.
5. Лучшая академия
Академия «Спартака» была признана лучшей в Москве в 2014 году. И хотя многие футболисты не продолжают карьеру в основной команде «Спартака», но определенно показывают хорошие результаты в других клубах.
6. Главное московское «дерби»
Именно за таким названием закрепилось одно из самых принципиальных «дерби» между «Спартаком» Москва и ЦСКА Москва, причем не только в российском футболе, но и во всей Европе.
7. Жизнь без стадиона
Это, наверное, будет странно, но на протяжении многих лет у московского «Спартака» не было собственного стадиона. Им приходилось играть домашние матчи на стадионе «Локомотив», в «Лужниках». Наконец, в 2014 году был построен стадион «Открытие Арена», который и стал домашним стадионом для спартаковцев.
Скульптура гладиатора перед входом на стадион «Открытие Арена»
Памятник братьям Старостиным, установленный у северной трибуны стадиона «Открытие Арена»
8. Дружба красно-белых с... красно-белыми
Открытие спартаковского стадиона сопровождалось матчем «Спартак» Москва – Црвена Звезда» Белград, Сербия (1:1). Фанаты этих двух клубов уже на протяжении многих лет дружат друг с другом. История берет свое начало еще с 1999 года. Тогда, в Белграде, спартаковцы приехали играть с «Партизаном». Фанаты «Спартака» на следующий день решили посмотреть игру «Црвены Звезды» и, увидев знакомыедля себя цвета (у данной команды также красно-белая форма), приняли их за «своих». С того момента фанаты поддерживают своих «собратьев» по цветам уже много лет.
9. Артем Ребров
В детстве, какое-то время играл в волейбол, но поняв, что это не для него, ушел в футбол. Играл, в основном, на позиции правого защитника. Правда, после травмы, по предложению тренера, занял место в рамке ворот.
10. «Спящий гигант»
Именно такое прозвище дал Роману Павлюченко Гус Хиддинк, считавший, что тот не использует в полную силу свой талант. Играя за московский «Спартак», Роман умудрился дважды попасть в список 33-х лучших футболистов России как лучший бомбардир.
АРХИВ ФК «СПАРТАК» МОСКВА
Великолепный стих В. Покровского. Написанный рукой незабвенного Николая Петровича Старостина
Оригинальные открытки ФК «Спартак» Москва
«Спартак» Москва. 1940 год
Пропуск Сергея Родионова в спартаковский манеж в 1976 году
Кубок УЕФА 1983/1984. 7 декабря. Стадион «Лужники».Четвертьфинал, ответный матч «Спартак» Москва» – Спарта» Роттердам 2:0
Кубок Европейских Чемпионов 1990/1991. Четвертьфинал, ответный матч. «Реал» Мадрид» – «Спартак» Москва 1:3
30 сентября 1998 года. Лига Чемпионов. Групповой этап, 2 тур. Группа С. «Спартак»Москва – «Реал» Мадрид 2:1
Лучшие игроки клуба:
Федор Черенков (слева) рекордсмен по количеству сыгранных матчей (494). Никита Симонян (справа) рекордсмен по забитым мячам (160)
Рекордсмены клуба по количеству сыгранных матчей (ТОП-10):
Федор Черенков – 494
Егор Титов – 442
Ринат Дасаев – 425
Геннадий Логофет – 417
Галимзян Хусаинов – 407
Игорь Нетто – 403
Сергей Родионов – 384
Юрий Гаврилов – 347
Сергей Шавло – 315
Евгений Ловчев – 305
Лучшие бомбардиры в истории клуба (ТОП-10):
Никита Симонян – 160
Сергей Родионов – 153
Галимзян Хусаинов – 129
Федор Черенков – 121
Юрий Гаврилов – 115
Егор Титов – 106
Андрей Тихонов – 90
Анатолий Ильин – 88
Роман Павлюченко – 87
Сергей Сальников – 79
По материалам: vivaronews, досье архивов, twitter и официальный сайт клуба ФК «Спартак» Москва