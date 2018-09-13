Новые партнеры ОТП Банка

ОТП Банк подписал соглашения с двумя крупными компаниями – региональной сетью автомагазинов и автосервисов «Гиперавто» и сетью шинных центров, работающих по всей России – «Экспресс Шина».

«Гиперавто» — сеть на Дальнем Востоке, которая включает в себя около 40 магазинов, продающих запчасти, масла, автохимию, автошины, диски, инструменты и аксессуары, а также около 20 автосервисов. Сотрудничество началось весной с выдачи в пилотном режиме кредитов на приобретение автозапчастей в трех торговых точках сети, а с сентября 2018 года было решено подключить к проекту оставшиеся точки по всему Дальнему Востоку. В ближайшее время стартуют продажи кредитов на ремонт автомобилей.

Ещe один новый партнeр банка в сфере POS-кредитования – сеть «Экспресс Шина». Компания ведет свой отсчет с 2006 года, когда в Екатеринбурге был открыт первый шиномонтажный сервис и интернет-магазин. Сегодня «Экспресс Шина» продает свою продукцию более чем в 20 городах России, в общей сложности располагает сетью в 320 торговых точек по стране.

Александр Васильев, заместитель председателя правления ОТП Банка: «Банки уже давно выходят за пределы сегментов, с которых когда-то начиналось POS-кредитование — продаж бытовой техники, электроники, мобильных телефонов. Мы находим для себя множество новых и перспективных ниш, в которых видим большой потенциал. Наш «пилот» с «Гиперавто» за короткий срок показал отличный результат, что дало основания распространить его на всю сеть. В общей сложности за 1 полугодие 2018 года наш портфель кредитов, выданных на ремонт авто и приобретение сопутствующих товаров и запчастей составил 0,5 млрд рублей — прирост к аналогичному периоду прошлого года составил более 50%».