Эхо делового мира

Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Эхо делового мира
Публикации на правовые и финансовые темы
Подписаться
1
Эхо мира
46
5
×
Удалить
Отмена
19 апреля 2019
Дыхание весны под звуки Nissan Qashqai: в АвтоСпецЦентр презентовали версию бестселлера
Дыхание весны под звуки мотора нового Nissan Qashqai: В АвтоСпецЦентр Nissan презентовали новую версию народного бестселлера
14
5
10 апреля 2019
Хоум Кредит расширил число партнеров с возможностью биометрической идентификации клиентов
Банк Хоум Кредит расширил число магазинов-партнеров, в которых можно оформить POS-кредит с использованием биометрической идентификации. Оформить кредиты в этих магазинах могут не только клиенты банка, но и любые покупатели, сдавшие биометрические дан
4
5
9 апреля 2019
OFFICEPARTY в Банки.ру: «Ренессанс Кредит» встретился с пользователями портала
Представители «Ренессанс Кредит» пообщались с клиентами в офисе финансового маркетплейса Банки.ру. Мероприятие прошло 4 апреля и собрало немало участников
5
5
3 апреля 2019
«Ренессанс Кредит» обновил фирменный стиль
«Ренессанс Кредит» объявляет о смене фирменного стиля. Банк представляет новую визуальную концепцию, которая объединяет принципы оформления ключевых элементов бренда в разных каналах коммуникации и задает более дружелюбный тон взаимодействия с потреб
27
5
28 марта 2019
Банк Хоум Кредит – партнер акции «Час Земли» в России
Банк Хоум Кредит стал партнером акции «Час Земли», которую проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Минприроды России и Правительства Москвы. В этом году «Час Земли» пройдет в России в одиннадцатый раз
3
5
27 марта 2019
«Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных и рентабельных банков по итогам 2018г.
«Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных и рентабельных банков по итогам 2018 года
8
5
22 марта 2019
«Ренессанс Кредит» предложил специальные условия при размещении средств до конца марта
«Ренессанс Кредит» запустил акцию, в рамках которой до конца марта в любом отделении или через дистанционные сервисы можно открыть рублевый вклад «Ренессанс Специальный». Срок размещения средств – на 400 или 550 дней. Процентная ставка составит 8,25%
5
5
21 марта 2019
«Зетта Страхование» выступает страховым партнeром Международного Турнира Дальнобойщиков
Соглашение о партнeрстве между ООО «Зетта Страхование» и Международным Турниром Дальнобойщиков подписано 18 марта 2019 года в Москве
5
5
20 марта 2019
«Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный»
«Ренессанс Кредит» с 16 марта 2019 года повысил ставки по вкладу «Ренессанс Доходный» в рублях. Теперь данный депозит на 6 и 9 месяцев можно открыть в отделении по ставке 7,25% годовых, а в интернет– или мобильном банке – по ставке 7,50%
4
5
18 марта 2019
«Ренессанс Кредит» провел практический семинар для студентов МГУ
Эксперты «Ренессанс Кредит» провели практический семинар для студентов 3 курса Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова
5
5
7 марта 2019
«ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ» ВЫЯСНИЛА, ЧТО МУЖЧИНЫ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ, А ЖЕНЩИНЫ ДОРОЖЕ
В канун любимых зимне-весенних «гендерных» праздников специалисты «Зетта Страхование» проанализировали половозрастную структуру клиентов-автомобилистов. Подавляющее большинство страхователей – мужчины, но женщины склонны меньше экономить на страховка
8
5
3 марта 2019
Резолюция Международного съезда общественности «Разрушение Музея имени Н.К. Рериха»
24 марта 2018 года в Москве состоялся Международный съезд общественности «Разрушение общественного Музея имени Н.К. Рериха в свете проблем сохранения культуры России в XXI веке»
14
5
Предыдущая
1
2
3
4
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение