Суперэкспресс: играем коэффициент 9,19

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«Ливерпуль» — «Рома»

Обе команды приятно удивили своих болельщиков в 1/4 финала Лиги чемпионов, где и «Ливерпуль» и «Рома» с разной степенью шли андердогами в противостояниях с «Манчестером Сити» и «Барселоной». Но в итоге «мерсисайдцы» в обеих встречах прихлопнули «горожан», доводя общее количество побед над коллективом Гвардиолы до рекордных 3 за один сезон. Ну, а сумасшедший камбэк «Ромы», в который не верили, пожалуй, даже самые ярые и оптимистичные поклонники римского клуба, безусловно, составит одну из самых ярких страниц в новейшей истории Лиги чемпионов наравне с прошлогодним чудом на «Камп Ноу».

Казалось бы, здесь напрашивается ставка «обе забьют», но учитывая последние домашние результаты «Ливерпуля» («мерсисайдцы» не пропускают дома вот уже 5 матчей кряду), не хотелось бы торопиться с выбором.

Сложно спорить с тем, что «Ливерпуль» фаворит этой встречи. Тройка нападения Фирмино-Салах-Мане своей огневой мощью наводит ужас на своих оппонентов. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов эти парни положили уже 26 мячей! Просто запредельные показатели!

Думаю, неплохой вариант на эту игру «П1 и ТБ (2,5)». «Ливерпуль», безусловно, не остановится и на 2 забитых мячах. На «Энфилде» банда Клоппа играет с постоянным давлением на оборону соперника – здесь достаточно вспомнить недавнюю схватку с «Манчестером Сити». Да, и гол «Ромы» вполне может случиться, учитывая великолепную форму Джеко.

Заявка «Ливерпуля»: Лорис Кариус, Деян Ловрен, Верджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Роберто Фирмино, Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Садио Мане, Трент Александр-Арнольд, Алекс Окслейд-Чемберлен, Мохамед Салах, Симон Миньоле, Альберто Морено, Джозеф Гомес, Рагнар Клаван, Джордан Хендерсон, Данни Ингз, Доминик Соланке, Бен Вудберн.

Заявка «Ромы»: Алиссон, Александар Коларов, Костас Манолас, Федерико Фасио, Хуан Жезус, Кевин Стротман, Раджа Найнгголан, Алессандро Флоренци, Даниэле Де Росси, Эдин Джеко, Патрик Шик, Андреа Романьоли, Лукаш Скорупский, Бруно Перес, Лука Пеллегрини, Элио Капрадосси, Диего Перотти, Лоренцо Пеллегрини, Герсон, Максим Гоналон, Дженгиз Ундер, Стефан Эль-Шаарави.

«Бавария» — «Реал Мадрид»

Здесь сразу вспоминается прошлогоднее противостояние этих команд. Тогда соперники обменялись гостевыми победами в основное время, и ответный поединок на «Сантьяго Бернабеу» свернулся в дополнительное время, ознаменовавшееся дублем Роналду и голом Асенсио. После матча еще долго обсуждалось скандальное удаление Артуро Видаля на 84-й минуте, которое, по сути, и решило судьбу противостояния. Безусловно, воспоминания о той встрече и обидном вылете из Лиги чемпионов станут дополнительной мотивацией для «Баварии» в предстоящей игре.

С одной стороны, запредельное желание мюнхенской команды расквитаться за прошлогоднюю обиду и ответный матч «Реала» против «Ювентуса», делают ее фаворитом первой встречи. Плюс ко всему «Бавария» играет дома. С другой, вспоминается унылая безголевая ничья немецкого клуба в ответном матче с «Севильей».

Конечно, ждать голевой засухи в предстоящем поединке крайне сложно, учитывая великолепную форму атаки и «Баварии» и «Реала». Плюс ко всему игру в обороне обоих соперников не представляется возможным назвать элитарной. «Сливочные» и вовсе пропустили в 9 из последних 11 матчей! Исходя из всего вышесказанного, считаю вполне оправданным поставить на «обе забьют и ТБ (2,5)».

Заявка «Баварии»: Свен Ульрайх, Том Штарке, Йозуа Киммих, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Рафинья, Давид Алаба, Хуан Бернат, Хамес Родригес, Хави Мартинес, Арьен Роббен, Тиаго Алькантара, Франк Рибери, Корентен Толиссо, Себастьян Руди, Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Сандро Вагнер.

Заявка «Реала»: Кейлор Навас, Кико Касилья, Люка Зидан, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Тео Эрнандес, Акраф Хакими, Хесус Вальехо, Иско, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Матео Ковачич, Гарет Бэйл, Дани Себальос, Маркос Льоренте, Криштиану Роналду, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Карим Бензема, Борха Майораль.

«Марсель» — «Ред Булл»

«Ред Булл», безусловно, заслуживает звания одного из главных открытий этого розыгрыша Лиги Европы. На пути к полуфиналу Лиги Европы «быки» в ярчайшем стиле друг за другом убрали с дороги «Реал Сосьедад», дортмундскую «Боруссию» и «Лацио». И это несмотря на то, что в каждом из этих противостояний австрийский клуб считался в разной степени андердогом.

«Марсель» в свою очередь разобрался с «Брагой», «Атлетиком» из Бильбао и «Лейпцигом». Стоит отметить, что на родном «Велодроме» «провансальцы» чувствуют себя очень комфортно. Здесь, по сути, решился исход противостояния с «Брагой» (3:0), получил 3 мяча «Атлетик» (3:1) и было сломлено сопротивление «Лейпцига» после гостевого поражения 0:1. Исходя из этого, «Марселю» довольно уверенно можно дать статус фаворита первой встречи. От своего поля «бело-голубые» сильно зависят в этом розыгрыше Лиги Европы.

Думаю, «Марсель» победит, но обязательно пропустит. «Ред Булл» феноменально играет в атаке для команды, которую вряд ли кто-то представлял и в 1/8 финала. И 12 забитых мячей в рамках плей-офф Лиги Европы яркое тому доказательство. По моему мнению, коэффициент 2,82 достаточный аргумент для того, чтобы немного рискнуть.

Заявка «Марселя»: Йоанн Пеле, Флорьян Эскале, Адиль Рами, Роланду да Фонсека, Жордан Амави,Аймен Абденнур, Луис Густаво, Морган Сансон, Лукас Окампос, Максим Лопес, Андре Замбо Ангуисса, Буна Сарр, Флорьян Товен, Димитри Пайет, Грегори Сертич, Валер Жермен, Клинтон Н’Жье, Костас Митроглу.

Заявка «Ред Булла»: Александр Вальке, Цицан Станкович, Андреас Ульмер, Дуе Чалета-Цар, Штефан Лайнер, Андре Рамальо, Марин Понграчич, Жером Онжен, Патрик Фаркас, Диади Самассеку, Валон Бериша, Амаду Айдара, Хавер Шлагер, Ханнес Вольф, Рейнольд Ябо, Кристоф Ляйтгеб, Энок Мвепу, Мунас Даббур, Фредрик Гульбраннсен, Хи Чан Вонг, Такуми Минамино, Дака Пэтсон.

Экспресс:кэф-9,19

1. «Ливерпуль» – «Рома»-Ставка: 24.04.2018 21:45 МСК

П1 и ТБ (2,5)-кф-1,81

2. «Бавария» – «Реал Мадрид»:25.04.2018 21:45 МСК

-Ставка: обе забьют и ТБ (2,5)-кф-1,80

3. «Марсель» – «Ред Булл»-Ставка:26.04.2018 22:05 МСК

П1 и обе забьют-кф-2,82