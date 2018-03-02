Футбол = Театр?

Ещe несколько мыслей о современном футболе.

Я являюсь поклонником футбола 90-х годов. И я считаю именно его настоящим, игрой мужиков. И это не только потому что «раньше была трава зеленее, или небо голубее», а потому что футбол был честнее. В футболе была одна цель — победить соперника в игре, а не переиграть его за счет грязных приемов. И я не идиализирую, да, конечно и в 90-е и в более ранние годы в футболе хваталоэпизодов с нечестной игрой, но они не имели столь массового явления, как сегодня.

В первую очередь весь предыдущим монолог касается симуляций в футболе. У меня просто в голове не укладывается. КАК?!!! КАК?!!! Вы же взрослые мужики!!! Для кого-то вы являетесь кумирами и примером, кто-то хочет равняться на вас, а вы вытворяете такое. Нужно просто понимать, что если из-за вашей симуляции кого-то удалят или назначат какой-то важный штрафной или пенальти, то это не означает, что вы растете как игрок, что это заствит вами восхищаться ещe больше. Как раз наоборот, вас будут ненавидеть, к вам будут относиться с предвзятостью. И все из-за одного единственного эпизода в карьере. Вспомните Ривалдо, он, конечно, фантастически умный и уникальный игрок, но многие ли сразу вспомнят, что он когда-то был лучшим игроком мира, а вот его симуляцию на ЧМ-2002 вспомнят гараздо больше. И тут даже дело не втом, что ты теряешь лицо как футболист, ты теряешь лицо как человек. Ты можешь призывать к честной игре, но одна твоя симуляция ставит крест на правдивости произнесенных вами слов. И вот ещe один вопрос: А самим симулянтам не противно вести себя так? Мне даже как-то неловко называть таких футболистов мужиками после таких «миниатюр». Нужно все таки уважать друг друга, ведь вы делаете одно и тоже дело.

А вам уже тоже надоело смотреть на «изображающих жертву» футболистов в каждом матче? С этим нужно что-то делать...Причем этим должна серьезно заниматься организация ФИФА и дисциплинарные комитеты каждой отдельной страны. Почему за естественное движение локтем в прыжке (ну просто физиологически по другому не получается, не верите попробуйте), могут дать красную карточку, а за симуляцию — максимум предупреждение? Почему они рассматривают эпизоды с грубой игрой или недисциплинированным поведение игроков (плевки, драки и т.д.) и за это раздают дисквалификации. Почему бы так же не делать и с симуляциями? Предлагаю наказывать симулянтов в зависимости от степени их «артистизма». То есть если это незначительное злоупотребление — то получи штраф, за систематические «театральные постановки» – дисквалификация на матч, а если вдруг эта симуляция повлекла за собой серьезные последствия, которые повлияли на развитие матча (удаление оппонента, пенальти, массовая драка и т. п.) – то тут нужны и меры посерьезнее — дисквалификация на 3-5 матчей или на какой-то срок отлучать от футбола. Поверьте, пусть не сразу, но это принесет свои плоды.

При всем при этом я ни в коем случае не призываю к жесткой и грубой игре. Я призываю к тому, чтобы мужики оставались мужиками. Это спорт, это борьба и поэтому тычки, мелкие удары, столкновения это неотъемлимая часть игры. Конечно все ужесточения правил по борьбе с грубой игрой дает свои результаты, но и с проблемой симуляций надо бороться так же серьезно.

Во-вторых стали раздражать постоянные перепалки игроков и судей.Причем раздражает как сам факт, так и поводы из-за которых все эти дискуссии происходят. Они же стали происхидь почти в каждом моменте, когда судья свистит. Почему уже каждый игрок считает своим долгом учить судей, как им следует выполнять свою работу. Извините, вы делаете свою работу, они свою. Судейская бригада на данный момент состоит из 6 человек (включая резервного судью) и уж поверьте, они пытаются достойно выполнять свою миссию. Пусть не идеально, пусть с ошибками, но без этого тоже никуда — все мы люди и все ошибаемся. К судьям и так приковано много внимания, и давление на них гараздо большее, чем даже на игроков. А если на него начинают давить ещe и игроки на поле, постоянно высказывая недовольство даже в очевидных моментах, то он может просто потерять нити игры и начать эту игру разваливать. И будет делать это неосознано, а из-за того, что просто начал больше нервничать. Я думаю, что если на вас будет давить 22 человека, вы тоже не останетесь хладнокровным. Я лично хочу смотреть футбол, а не «театр одного актера», который как раз этой игре мешает. Судья — люди, судьи ошибаются, но большинство этих ошибок вызвано поведением и провакациями игроков, которые участвуют в матче. Меньше разговоров – больше футбола!

Можно конечно ещe долго рассуждать о проблемах футбола, о его несовершенстве, но это была, есть и будет самой завораживающей игрой в мире всега. Любите футбол :-)