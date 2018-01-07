В 2017 они выиграли бронзу Чемпионата мира, бронзу Чемпионата Европы и громили греков 10:0

Мир масс-медиа живет по своим законам и понятное дело, что выпускает в информационное пространство именно то, что гарантирует наибольший отклик, как можно у большего количества потребителей информации. Именно поэтому, народ больше интересуют чрезвыча

1.Сборная команда России по футболу ампутантов.

В небольшом г. Рива (Турция проходил Чемпионат Европы среди ампутантов, где приняли участие 12 команд, в том числе сборная России. Наша сборная приехала на данный турнир в ранге действующего обладателя Кубка Европы 2016 года и чемпиона мира 2014 года, но с кадровыми проблемами, о чем говорил главный тренер команды Руслан Гирзишев: «Мы сейчас выступаем в несколько ослабленном составе, несколько игроков травмированы, поэтому наша задача – занять первое или второе место. Мы провели очень хороший подготовительный сбор на тренировочной базе «Ока» в Алексине (Тульская область), поэтому ставим перед командой максимальные задачи».

Соперниками на групповой стадии были англичане, ирландцы и греки. Наши ребята достойно отыграли все матчи группового этапа. Одержали две победы над греками (10:0) и ирландцами (2:0), проиграли лишь будущим серебряным призерам сборной Англии с минимальным счетом (0:1).

Кстати стоит заметить, что англичане все матчи групповой стадии выиграли с аналогичным счетом, поэтому у наших ребят были хорошие шансы превзойти англичан, но, к сожалению, удача была не на нашей стороне.

Затем состоялся четвертьфинал, где мы тоже проиграли, по сути, в равной игре будущему чемпиону турнира сборной Турции (2:1). Для сравнения результаты сборной Турции в матчах с другими сборными: Турция-Германия (7:0), Турция-Испания (4:0), Турция-Грузия (9:0), Турция – Польша (2:0), Турция – Англия (2:0).

2. Сборная команда России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом.

На Чемпионат мира, который проходил в Аргентине наша команда приезжает с самой титулованной сборной: на нашем счету: 2 золота Паралимпийских игр и 3 золотые награды мирового первенства, включая предыдущий чемпионат мира 2015 года. Состав команды был более чем проверенный, а главный тренер Автандил Барамидзе обозначил главное: «Задача перед нами стоит только одна – занять первое место и сохранить звание сильнейшей команды мира».

На групповой стадии Иран обыгран (6:2), Португалия (3:0), грозная Аргентина повержена (5:1). В финальных стадиях нами были смяты Ирландцы (5:0), а затем последовало болезненное поражение от будущих чемпионов турнира Украины в серии пенальти после того, как в основное время матч закончился со счетом (2:2). Кстати финал встречи состоялся между Украиной и Ираном, последних наша сборная громила на групповой стадии (6:2), что, на мой взгляд, показывает истинную силу наших ребят.

В матче за третье место наша команда уверенно обыграла Англию (2:0) и завоевала бронзовые медали. А следующие слова главного тренера А. Барамидзе еще раз подчеркивают, насколько хорошо у нас обстоят дела в этих видах спорта: « Я 23 года работаю в футболе со сборной России. И за это время мы в основное время матчей потерпели только четыре поражения. Я не знаю, это хорошо или плохо, но мы являемся той командой, которая за такой большой срок проиграла всего лишь четыре игры».

3. Сборная команды России среди бездомных.

Чемпионат мира среди бездомных ставит своей задачей развитие массового футбола, а также работу с бездомными и изгоями общества (социально исключенными) со всего мира. Организаторы полагают, что таким образом общество начинает видеть в бездомных таких же людей и становится более гуманным по отношению к ним. Наша команда участвует в подобном роде турнирах с 2003 года и лучшим нашим результатом была победа в Чемпионате Мира 2006, во всех остальных турнирах мы были регулярными участниками финальных стадий.

Тренирует наши команды Александр Хачиян, который и получил награду лучшего тренера турнира.

На турнир было заявлено более 70 команд, гонка за титул была разделена на два групповых этапа и финальный.

Как и в предыдущих двух случаях, на первой групповой стадии нам не было равных среди команд Бельгии, Уэльса, Коста-Рики и Северной Ирландии. Вторую группу мы также безоговорочно выигрываем у Норвегии, Болгарии, Украины, Чили, Италии. Потом четвертьфинал, где мы снова громим Ирландцев, но уже не северных (6:2). А в четвертьфинале снова драматично по серии пенальти проигрываем будущим чемпионам Бразилии, после того как основное время матча заканчивается (4:4). А в матче за третье место разобрались со сборной Чили (6:3).

По итогам турнира наша команда стала второй по результативности, забив за 10 матчей 96 голов, первыми стали битые нами Ирландцы с результатом в 101 мяч.

Как видите дорогие читатели, если наши сборные кому-либо и проигрывают, то только лишь будущим чемпионам. Вот такой был футбольный год в другом мире, где нет баснословных денег, глянцевых обложек и людей из телевизора.