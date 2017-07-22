Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Красно-зеленые Все блоги -

    Знаешь ли ты парней из "Казанки"?

    22 июля 2017
    Блог "Красно-зеленые" проверяет вас на знание игроков фарм-клуба "Локомотива".
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      Defensore 23 июля 2017, 22:33

      одного Сычёва и знаю

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11