УЕФА выделит миллион евро на развитие футбола в Крыму‍ На фоне жестких санкций в отношении России, крупная европейская структура решила поддержать Крым. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил миллион евро на развитие этого вида спорта

В штаб-квартире УЕФА прошло рабочее совещание исполкома УЕФА, в котором приняли участие также представители Крымского футбольного союза (КФС). В ходе переговоров союз заявил о том, что региону будет выделен 1 млн евро на развитие футбола, сообщает пресс-служба КФС.

«Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму», – отмечается в сообщении.

Кроме того, союз будет способствовать строительству новых спортивных объектов на полуострове. В частности, речь шла о программе УЕФА «Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Также представители союза заявили о готовности УЕФА совместно с КФС осуществлять обучение, повышение квалификации и лицензирование крымских футбольных тренеров и арбитров.

«В дальнейшем специалисты УЕФА планируют посетить полуостров, где на месте смогут оценить ситуацию со спортом номер один в Крыму», – добавили в КФС.