BT Group купила права на показ ЛЕ и ЛЧ за £ 1,18 млрд.

UEFA и BT Group подписали соглашения.

Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (UEFA) и телекоммуникационная компания BT Group подписали соглашение на показ еврокубков сумма сделки составила £ 1,18 млрд ($1,47 млрд.). Соглашение вступает в силу с сезона 2018 / 2019 по 2020 / 2021.

Трансляция одного сезона для BT Group будет стоить $481,6 млн. , что является рекордом. Предыдущий рекорд принадлежал компании SKY, сумма этой компании составлял $365,5 млн. за один сезон показа еврокубков.

Напомню, что в феврале 2015 года обе эти компании приобрели право на показы Английской Премьер-Лиги. Сумма составила $8 млрд. соглашение рассчитано на три сезона начиная с 2016 / 2017.