Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    ..::ТрансФорматор::.. Все блоги -

    BT Group купила права на показ ЛЕ и ЛЧ за £ 1,18 млрд.

    6 марта 2017
    UEFA и BT Group подписали соглашения.

    Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (UEFA) и телекоммуникационная компания BT Group подписали соглашение на показ еврокубков сумма сделки составила £ 1,18 млрд ($1,47 млрд.). Соглашение вступает в силу с сезона 2018 / 2019 по 2020 / 2021.

    Трансляция одного сезона для BT Group будет стоить $481,6 млн. , что является рекордом. Предыдущий рекорд принадлежал компании SKY, сумма этой компании составлял $365,5 млн. за один сезон показа еврокубков.

    Напомню, что в феврале 2015 года обе эти компании приобрели право на показы Английской Премьер-Лиги. Сумма составила $8 млрд. соглашение рассчитано на три сезона начиная с 2016 / 2017.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11