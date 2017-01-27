Сборная лучших футболистов первого круга

Блог "Домашний Эксперт" предлагает вашему вниманию сборную лучших игроков первого круга. Схема 4-3-3 Поехали! P.S.Рейтинг субъективный

ГОЛКИПЕР: КЕЙЛОР НАВАС





Возраст: 30 лет



Голкипер очень хорошо провёл первую половину сезона.В первой части провёл 19 матчей и пропустил 22 мячей.

У Коста-Риканца на счету 4 сухих матчей.



ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК: ДАНИЭЛЬ КАРВАХАЛЬ





Возраст: 25 лет



Защитник пришёл в Мадридский Реал в 2014 и стал твёрдым основным игроком.В первом же сезоне выиграл Лигу Чемпионов.Но вот в конце первого круга получил травму и пропустит целый месяц.В общей сложности провёл 26 матчей в которых забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК: СЕРХИО РАМОС





Возраст: 30



Капитан и лидер нашей сборной.Человек который спасает Реал в самых сложных ситуациях.Провёл за первый круг 22 матчей в которых забил 9 мячей и отдал одну голевую.



ВТОРОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ: ЛЕОНАРДО БОНУЧЧИ



Возраст: 29



Итальянец после отличного ЕВРО безупречно отыграл первую половину сезона став одним из лидеров Ювентуса.За первую половину Леонардо провёл 23 матчей в которых забил 3 гола и отдал одну голевую.



ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК: МАРСЕЛО





Возраст: 28



Очередной Сливочный игрок в нашем рейтинге.Марсело естественно лучший левый защитник за последние 5-6 лет.За первую половину сезона Бразилец отыграл все 26 матчей в которых забил 2 гола.



ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ТОНИ КРООС





Возраст: 27 лет



Супер сезон проводит немецкий опорник.Один из самых важных игроков Мадридского Реала.Лучший ассистент команды по итогам первого круга.По итогам этой части сезона Тони провёл 28 матчей в которых забил 2 гола и отдал 13 голевых передач.



ПЕРВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ЭДЕН АЗАР





Возраст: 26 лет



После провального сезона в котором Челси занял только десятое место,Азар будто восстал.Под руководством Антонио Конте Бельгиец проводит наверное свой лучший сезон в карьере.Челси по итогам первого круга единолично возглавляет турнирную таблицу.За этот период Эден провёл 25 матчей в которых забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.



ВТОРОЙ ПОЛУЗАЩИТНИК: ЛУКА МОДРИЧ





Возраст: 31 год



Ещё один игрок Королевского клуба в нашей сборной.Не лучший сезон проводит Лука но и не худший.Через Модрича строится игра Реала.За первый круг Хорват провёл 21 матч в которых забил 1 гол и отдал 4 голевых передач.



ПРАВЫЙ ВИНГЕР: ЛИОНЕЛЬ МЕССИ





Возраст: 29 лет



С годами стареет Аргентинец но играет по прежнему отлично.По многим опросам Лионель был лучшим игроком первого круга.Месси наколотил 10 голов в групповом этапе ЛЧ и занимает первое место среди бомбардиров турнира.В общей сложности Лео за первый круг провёл 28 матчей в которых забил 30 мячей и отдал 11 голевых передач.



ЛЕВЫЙ ВИНГЕР: АЛЕКСИС САНЧЕС



Возраст: 28 лет



Чилиец по мнению многих проводит свой лучший сезон в карьере.Алексис изменил свой стиль игры,стал уделять внимание пасам.Один из немногих случии когда футболист и лучший бомбардир команды и лучший ассистент.После первой части сезона Санчес провёл 29 матчей в которых забил 17 голов и отдал 13 голевых.



ФОРВАРД:ПЬЕР ЭМЕРИК ОБАМЕЯНГ





Возраст: 27



Габонец провёл великолепный первый круг став настоящим лидером команды.Перед началом сезона Обамеянг должен был оказаться в Реале,но отказался от перехода в Мадридский клуб.Только вот Боруссия в Бундеслиге играет хуже чем Хоффенхайм.Зато в ЛЧ команда заняла первое место в группе обогнав Реал.По итогма первого круга Габонец провёл 27 матчей в которых забил 22 гола и отдал 5 голевых.



ТРЕНЕР: АНТОНИО КОНТЕ



Возраст: 47 лет



После провального сезона на замен у Жозе пришёл Антонио.Начало сезона Челси провёл не очень хорошо но потом вдруг взорвался и выиграл 13 матчей подряд.Тактика 3-4-3 работает на славу.По итогам первого круга Челси занимает почётное первое место и опережает ближайшего соперника Арсенала на 8 очков.











