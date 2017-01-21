Замена Златану? Стоит ли Антуану Гризманну покидать Мадрид.

Нападающим сборной Франции интересуется «Манчестер Юнайтед», и кажется футболист не против сменить клубную прописку.

Сейчас Гризманн набирает форму после долгой голевой засухи. В Кубке Испании он забил 3 гола и является одним из лучших бомбардиров турнира. В Ла Лиге Антуан забил за 17 игр забил 7 мячей и отдал 4 голевых. В принципе неплохо. Но всё же чего-то не хватает. Президент «Атлетико» утверждает, что француз не покинет «матрасников». Но так ли это на самом деле? Рассмотрим по порядку некоторые нюансы перехода.

Взаимоотношения с Моуринью.

Здесь возникнуть проблем у Гризманна не должно. Он будет выкладываться на полную как на тренировках, так и на поле. К тому же Жозе явно нуждается в форварде. Конечно Ибрагимович показывает великолепный футбол, но и новый талантливый игрок не помешает. Гризманн будет вписываться в игру команды, помогая в обороне и вовремя открываясь в нападении.

Бюджет «Манчестера Юнайтеда».

Не уверен, что в этом Гризманн отличается от других. С высокой вероятностью деньги его будут интересовать не меньше других плюсов перехода. «МЮ» имеет более, чем предостаточно средств для приобретения игрока и его оплаты. «Атлетико Мадрид» в этом уж точно уступает «красным дьяволам», даже несмотря на то, что находятся в довольно хорошем состоянии.

Трофеи.

Придётся надавить на больное для «матрасников». Проигранная Лига Чемпионов надолго останется в памяти молодого футболиста, т. к. в этот же год он проиграл и Чемпионат Европы. Пока «Атлетико» был без трофеев, «МЮ» смог выиграть Кубок Англии и Суперкубок. В этом сезоне «красные дьяволы» уже вышли в финал Кубка английской лиги. Хотя, как мне кажется, в этом году у «индейцев» есть неплохие шансы выиграть Кубок Испании, всё же «Манчестер Юнайтед» более выгодный для накопления титулов и новых медалей, причём золотых.

Французский приятель.

Как мы с вами прекрасно знаем, Погба – друг Гризманна. Это тоже может сыграть важную роль. История футбола не раз встречала такие случаи, когда один игрок зовёт другого к себе в команду. Месси, например, хотел бы, чтобы Агуэро играл в «Барселоне». И сам Антуан говорил о величии «Манчестера Юнайтеда». С Полем Гризманн может образовать великолепную связку. Вот только представьте, это будет, как Мамаев+Смолов 2015-2016, только в 5-6 раз лучше. Может именно в своём друге и нуждается Поль, чтобы окончательно заиграть?

Будущий прогресс.

Явно АПЛ пойдёт Гризманну на пользу. Как бы только его там не сломали. Если же без шуток, то Антуан точно не перестанет развиваться, и Англия – это хороший способ помочь в этом себе, тем более, когда рядом с тобой есть много опытных футболистов и хороший тренер. Может именно с «МЮ» Гризманн сможет выиграть главный клубный турнир Европы. Золотой мяч, Приз лучшему игроку Европы, а может даже и сам требл!

Всё же точно утверждать уйдёт Гризманн или нет мы не можем. В «МЮ» у Антуана скорее всего всё должно пойти хорошо, но стоит ли ему покидать клуб, который помог ему прогрессировать (стоит упомянуть, что подарил футболу такого футболиста «Реал Сосьедад»). В одном интервью француз сказал:

«Я не люблю вопросы о планах о будущее, потому что игроков вроде Роналду, Месси или Бэйла не спрашивают о том, как они видят себя через год и где они будут играть в этот момент. Я счастлив и наслаждаюсь жизнью в «Атлетико». Я рад играть для наших фанатов вместе со своими одноклубниками и тренером. Стараюсь оправдывать надежду и любовь, которую мне показывают показывают люди в клубе. Хочу забивать голы и радовать окружающих»

Я, как любитель «Атлетико Мадрида«, не хотел бы ухода Гризманна, но всё же я желаю ему великолепной карьеры, прогресса и самого главного – здоровья!