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    Незаслужившие

    15 декабря 2016
    Испанское издание AS опубликовало свою пятерку самых незаслуженных обладателей «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту года.


    Одним из антигероев рейтинга стал знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко, завоевавший награду в 2004 году, сообщает «Сегодня». «Лондонский «Арсенал» во главе с Тьерри Анри выдал яркий сезон с рекордной серией без поражений (49 матчей), завоевав последнее на данный момент чемпионство в Англии, но этого оказалось недостаточно. Шевченко получил «Золотой мяч» благодаря чемпионству «Милана», — аргументировал свое решение AS. Впрочем, они не учли, что в том же году прекрасная игра Шевченко позволила сборной Украины удачно стартовать в отборе на ЧМ-2006, что в итоге позволило ей первой из европейских команд завоевать прямую путевку на мундиаль в Германии.

    В рейтинг попал немец Матиас Заммер (1996)
    Испанцы считают, что немец получил свою награду благодаря отсутствию настоящих звезд на Евро-1996

    Золотой мальчик Англии Майкл Оуэн тоже попал в рейтинг
    Пять трофеев за год в составе «Ливерпуля» Оуэна недостаточно, чтобы опередить Рауля, завоевавшего чемпионство в Испании.

    В 2006 году «Золотой мяч» должен был достаться Джанлуиджи Буффону, а не Каннаваро, утверждает AS.

    А в 2010 на награду больше заслужили чемпионы мира Хави и Иньеста. «Золотой мяч»-2010 стал одним из самых спорных в истории. Помимо двух испанцев на награду также претендовал голландец Уэсли Снайдер. В том году он выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов,господствовал в Италии, а со своей сборной дошел до финала ЧМ-2010.

    Рейтинг: 4 Голосов: 5
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      JacksonMartinez 16 декабря 2016, 14:41

      Эххххх.....

      0
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      Рейтинг: +11

      Thierry_Henry22 16 декабря 2016, 14:39

      Очень много футболистов которые должны были получать

      1
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      Рейтинг: +11

      Sokratis 16 декабря 2016, 14:25

      Анри как минимум 2 должен был получить

      1
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      Рейтинг: +12

      J.Rodriguez 16 декабря 2016, 14:24

      Снейдер феерил в том году

      0
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      Рейтинг: +13

      King_of-Madness 16 декабря 2016, 14:22

      Рауль....

      0
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