Незаслужившие

Испанское издание AS опубликовало свою пятерку самых незаслуженных обладателей «Золотого мяча» — награды лучшему футболисту года.



Одним из антигероев рейтинга стал знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко, завоевавший награду в 2004 году, сообщает «Сегодня». «Лондонский «Арсенал» во главе с Тьерри Анри выдал яркий сезон с рекордной серией без поражений (49 матчей), завоевав последнее на данный момент чемпионство в Англии, но этого оказалось недостаточно. Шевченко получил «Золотой мяч» благодаря чемпионству «Милана», — аргументировал свое решение AS. Впрочем, они не учли, что в том же году прекрасная игра Шевченко позволила сборной Украины удачно стартовать в отборе на ЧМ-2006, что в итоге позволило ей первой из европейских команд завоевать прямую путевку на мундиаль в Германии.



В рейтинг попал немец Матиас Заммер (1996)

Испанцы считают, что немец получил свою награду благодаря отсутствию настоящих звезд на Евро-1996



Золотой мальчик Англии Майкл Оуэн тоже попал в рейтинг

Пять трофеев за год в составе «Ливерпуля» Оуэна недостаточно, чтобы опередить Рауля, завоевавшего чемпионство в Испании.



В 2006 году «Золотой мяч» должен был достаться Джанлуиджи Буффону, а не Каннаваро, утверждает AS.



А в 2010 на награду больше заслужили чемпионы мира Хави и Иньеста. «Золотой мяч»-2010 стал одним из самых спорных в истории. Помимо двух испанцев на награду также претендовал голландец Уэсли Снайдер. В том году он выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов,господствовал в Италии, а со своей сборной дошел до финала ЧМ-2010.