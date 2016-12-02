Первое «Эль Класико» в истории.

Уже завтра на Камп Ноу произойдёт встреча, которую мы так ждём. Предлагаю узнать, как прошла самая первая стычка «Барсы» и «Реала».

Формально клуба «Реал Мадрид» тогда не существовал, а был просто «Мадрид». «Реалом» команда стала именоваться, когда получила королевский статус 29 июня 1920 года. С каталонским клубом всё было почти тоже самое, что и сейчас.

Итак, первое «Эль Класико» состоялось 13 мая 1902 года в полуфинале Мадридского кубка, который иначе называют «Кубок Коронации». К власти пришёл Альфонсо XIII, который и присвоил сливочным королевский статус. Матч посетили 2500 болельщиков, а победу со счётом 3-1 вырвала «Барселона». Правда кубок каталонцы выиграть не смогли, проиграв 2-1 «Бискайи».

Вот немного данных о матче (голы, составы, судья):

Голы: Штайнберг – 1:0; Штайнберг – 2:0; Моррис – 3:1 (пен) – Джонсон – 2:1.



«Барселона»: Луис Пуэльяс, Хосе Льобет, Артур Витти, Боартоломе Террадас, Жорж Майер, Мигель Вальдес, Джон Парсонс, Ханс Гампер, Генри Моррис, Удо Штайнберг, Альфонсо Альбенис.



«Мадрид»: Хуан Севилья, Рафаэль Молера, Марио Хиральт, Хосе Гонгора, Альваро Спотторно, Хосе Паласиос, Артур Джонсон, Хосе Хиральт, Антонио Санчес Нейра, Армальдо Хиральт, Эустакийо Селада.



Судья: Луис Арана.

Вот старые снимки «Эль Класико»( только на первом фото первое в истории противостояние мадридцев и каталонцев):

Прошу прощения за разный размер фотографий!

Вот что написала испанская газета Diario La Correspondencia de España:

Игра была очень быстрой, и доказательством могут служить три гола каталонцев и один точный удар хозяев. В течение матча аплодисменты повторялись несколько раз. «Барселона» действовала организованно и выглядела хорошо. Хозяева тоже продемонстрировали мастерство, учитывая ограниченное время для тренировок.

Вот такую информацию получилось вам предоставить. Думаю, было интересно. Всем хорошего настроения!

Информация взята с сайта: Euro-Football.ru