Легендарный матч ЧМ 2006 Италия – Франция

Накал страстей.Пенальти Зидана.Сейвы Буффона.Провокация и ответный гол Матерацци

Матч начался быстрым голом Зидана с пенальти после не очевидного фола Дзамбротты.После свистка Зидан черпачком отправил мяч в ворота Буффона.1-0 уже на 7-ой минуте матча.

Но ответ не заставил себя ждать.На 19-ой минуте после подачи Андреа Пирло с углового Марко Матерацци красивым ударом голов отправил мяч в сетку.1-1

После гола французы активно атаковали ворота Итальянцев.Но хорош был кипер Итальянцев Джиджи.

Запомнился сейв голкипера после удара Зидана

В овертайме болельщикам было суждено увидеть одну из самых грязных моментов в истории футбола.В одном из эпизодах Зидан головой ударил в грудь Матерацци.Этот момент вошёл в историю

Судья показал красную карточку французу на 109-ой минуте и трёхцветные потеряли лидера за 10 минут до конца матча.

Серию пенальти начали Итальянцы.Пирло забил.Далее последовал гол Сильвена Вильтора.Матерацци вывел Итальянцев вперёд.А после удара Давида Трезеге мяч угодил в перекладину.После голов Де Росси,Абидаля,Дель Пьеро и Саньоля к мячу подошёл Фабио Гроссо.Удар и гол.Скуадра Адзура в 4-ый раз в своей истории завоёвывает кубок ЧМ.

После триумфа 2006 сборная Италии в последующих двух мундиалях не вышла из группы в 2010 заняв четвёртое место вместе с французами а в 2014 третье.На ЧМ 2014 Франция дошла только до 1/4 и проиграла будущим чемпионам Немцам со счётом 1-0.