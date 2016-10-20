Редко бывает, когда игрок выступающий за «Уфу» более интересен, нежели во времена своей карьеры в «ЦСКА». Виктор Васин как раз такой случай...

Виктор Васин является воспитанником Питерской школы «Смена», но широкую известность получил играя за «Спартак», но не Московский, а из Нальчика. За него он отыграл 25 игр в премьер-лиге и забил 1 гол.

После аренды в 2009 году, в команду »Нижний Новгород», Виктор стал привлекаться в главную сборную страны.Вот как, простой парень из ФНЛ оказался нужен главной сборной.

После таких успехов, Васина позвал в «ЦСКА» Леонид Слуцкий. Но так и не успев сыграть за новый клуб, Виктор получил серьезную травму. И оказался вне футбола на год.Только через год Васин приступил к тренировкам в новой для себя команде.

Так и не став в «ЦСКА» своим, Виктор был продан в Мордовию.

В Саранске ему удалось перезапустить свою карьеру. Виктору нужно было доказывать, что его не случайно приглашали в сборную.За «Мордовию» он провел 30 игр, и забил 2 мяча.

После таких успехов, Виктор заслужил приглашения в команду Премьер-лиги. Виктор Гончаренко позвал его к себе, в «Уфу.»

Теперь Васин наконец-то получает удовольствие, от игры в футбол. И он вновь в поле зрения главного тренера сборной Станислава Черчесова. Его уже называют заменой Василию Березуцкому. В «ЦСКА» выиграть конкуренцию не получилось. Теперь Васин получает второй шанс, стать новым Березуцким.