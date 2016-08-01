Чемпионат России по футблу

Старт сезона 2016/17

23 июля стартует очередной сезон Росгосстраха Чемпионата России по футболу 2016/17. Новый сезон будет открыт матчем за Суперкубок России, в котором сойдутся ПФК ЦСКА (на правах Чемпиона России 2015/16) и ФК Зенит (действующий обладатель Кубка России). Игра состоится на стадионе “Локомотив” 23 июля в 19:00мск. Именно в субботу со стартовым свистком главного арбитра матча Сергея Карасева будет официально начат новый сезон. Сам Чемпионат России начнется 30 июля в Оренбурге. Как всегда в турнире участвуют 16 команд со всей России. Сейчас вы узнаете все о каждой команде, их трансферах в межсезонье и место, которое займет команда.



Мы начинаем с пермского Амкара.

Клуб под руководством Гаджи Гаджиева входит в сезон с обновленной командой. Команду в межсезонье покинули 4 игрока, но на их смену пришло 3. Среди них много защитников и полузащитников оборонительного типа. Амкар первый восстановительный сбор провел в Перми с 12 по 20 июня, в котором команда входила после отпуска с новыми силами. Клуб проводит третий заключительный сбор в Словении, после которого команда возвращается в Россию. Второй подготовительный сбор игроки Амкара проводили в Австрии с 23 июня до 3 июля. За 10 дней команда успела сыграть 3 товарищеские игры, в которой потерпела поражение от Копенгагена(0:3), сыграть вничью с Академикой Кленчини (1:1) и одержать разгромную победу над бухарестским Динамо(6:0). Первую игру в Чемпионате России пермяки проведут на чужом поле с казанским Рубином 1 августа. Место по окончанию сезона:12.



Второй командой идет махачкалинский Анжи.

В новый сезон команда вошла с новым тренером. Павел Врба – именно так зовут нового наставника Анжи. Чешский специалист присоединился к команде после того, как сборная Чехии завершила свое выступлении на Чемпионате Европы, не сумев выйти из группы. Первый подготовительный сбор команды прошел в Новогорске с 24 июня по 6 июля. За этот время были сыгранны два контрольных матча, в котором махачкалинцы потерпели поражения от Спартака-2(2:3) и Химок(0:2). Второй заключительный сбор команда проводит в Австрии с 9 по 24 июля, во время которого игроки проведут 3 контрольных встречи.

Анжи в межсезонье пополнилось такими игроками, как Александр Беленов и Святослав Георгиевский. Сезон для Анжи начнется игрой с действующим чемпионом ЦСКА 30 июля в Каспийске на “Анжи Арене”

Вероятное место в лиге:11.

Пришло время поговорить о тульском Арсенале.

Команда, только что вернувшаяся в высший дивизион из ФНЛ, готова закрепить за собой место в РФПЛ. Вести к успеху команду будет Сергей Павлов, возглавивший команду 29 февраля 2016 года, сумел поднять команду с середины таблицы на второе место. Но все понимают разницу в уровне ФНЛ и РФПЛ, так что Сергею Александровичу предпринять все возможные усилия, чтобы не покинуть свой пост в середине сезона. Команда из Тулы начала свой первый сбор в Тарасовке, во время которого была контрольная игра со Спартаком, где верх взяли москвичи. С 7 по 14 июля команда проводила сбор в Словении, где команда провела две встречи и сумела в одной из них одержать победу, а в другой сыграть вничью. Свой сезон в Премьер Лиге тульский Арсенал начнет с поединка на “Открытие Арена” против московского Спартака. Предположительное место по окончанию сезона:15.

Пришло время поговорить о Краснодаре.

В этом сезоне клуб из одноименного города будет участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы, заняв 4 место по итогам сезона 2015/16. Свой путь краснодарцы начнут с 3 квалификационного раунда, где сыграют с Биркиркарой (Мальта) или с шотландским Харт оф Мидлотиан. Свою подготовку ФК Краснодар начал на своей учебно-тренировочной базе “Четук”, где команда собралась не в полном составе, так как некоторые игроки были задействованы в своих сборных на Чемпионате Европы. Во время первого сбора команда сыграла 3 товарищеских игры, в которых были одержаны уверенные победы. После нескольких восстановительных тренировок команда в полном составе отправилась на второй сбор в Австрию, за исключением Павла Мамаева, который был отправлен на подготовку к сезону с молодежной командой из-за скандальной вечеринки вместе с Александром Кокориным в Монте-Карло. Во время второго сбора команда провела 6 контрольных встреч, где была одержана одна победа и сыгранно 5 матчей вничью. 21 июля команда прибывает в Краснодар для проведения заключительного сбора команды перед началом Чемпионата России и Лиги Европы. Во время межсезонья команду покинуло на правах аренды 5 человек, которые будут выступать за клубы Футбольной Национальной Лиги. В состав быков новичков не пришло, поэтому команда будет играть в том же составе, в котором провела прошлый сезон. Первая игра для ФК Краснодара станет домашней против Томи. По итогам сезона команда ожидается на 7 месте.

Вот и настала пора поговорить о самарских Крыльях Советов.

Многие считают, что команда из Самары не способна на многие, но это не так. Прошлый сезон является прямым опровержением этого мнения. Именно под руководством Франка Веркаутерена. Бельгийский специалист, когда пришел работать в клуб, рисковал, так как клуб еще в то время играл в ФНЛ. Но после двух удачных сезонов в России бельгийский стал одним из самых востребованных тренеров в Европе. Ему поступало несколько предложений из Английской премьер лиги. В новый сезон команда входит в рамках середняка, который может побороться за место в Лиге Европы. Свою подготовку к сезону самарцы начали у себя на учебно-тренировочной базе в Самаре. Во время этого сбора команда сыграла контрольный матч против саратовского Сокола, где победу с минимальным счетом одержали крылышки. Второй сбор, по традиции, команда провела в Голландии и Бельгии. За это время клуб должен провести 4 встречи с иностранными клубами. Крылья Советов проведут свой первый матч на выезде против грозненского Терека 31 июля. Клуб с амбициозными задачами будет выступать в сезоне 2016/17 и по итогам сезона метит на 8 место.

Прозвучал гудок паровоза и это значит, что пришло время для Локомотива.

В самом начале межсезонья стало известно, что пост президента покидает Ольга Смородская. За время нахождение на посту клуб во главе с Ольгой Юрьевной сумел завоевать бронзовые медали(2013/14), выиграть Кубок России(2014/15) и сыграть в матче за Суперкубок страны, где клуб потерпел поражение от Зенита. За время ее правления клуб сменил 7 тренеров. За 5 лет это большое количество. Новым президентом клуба станет Илья Геркус, который выступит в свою должность 10 августа. Новый сезон начался со смены руководства, но это не означает, что клуб не должен готовиться к новому сезону. Железнодорожники провели свой сбор на базе клуба, где и сыграли два контрольных матча, которые завершились победой Локомотива. После первого сбора было предоставлено пару дней отдыха, после чего команда отправилась в Австрию на 12 дней. После сбора Локомотив возвращается в Москву, где будет готовиться к гостевому матчу первого тура против Зенита, который состоится 30 июля. Железнодорожники станут объектом пристального внимание болельщиков и СМИ в этом сезоне, в котором займут 6 место.