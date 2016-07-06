Александр Маньяков: Рад, что Аленичеву дали поработать

На выходных решил созвониться с хорошим знакомым, руководителем агенства Prof-Sport, бывшим спортивным директором тульского «Арсенала» Александром Маньяковым. И Каюмов, например, в «Младу-Болеслав» не переходит...

Известный агент, в прошлом спортивный директор тульского «Арсенала» Александр Маньяков в беседе с «Бомбардиром» обсудил последние трансферные события на российском футбольном рынке.

После Халка в Россию поедут звезды

– Одно из громких событий лета – переход Халка в китайский «Шанхай СИПГ».

– Вспомним, когда он только приходил в «Зенит». Все говорили, что деньги огромные, только зря потратили, лучше бы приобрели двух-трех не менее классных футболистов… Но время показало, что вложение себя полностью оправдало. Например, посмотрим на игру – Халк принес в «Зенит» и наш чемпионат столько эмоций, сколько не приносил, наверное, никто. И все годы игры за петербуржцев он был самым сильным игроком нашей лиги. И мало кто с этим поспорит. Еще один момент – имиджевая составляющая. Своим переходом Халк показал другим звездам, что в Россию можно ехать. И если такой востребованный футболист как бразилец выбрал «Зенит», значит это о чем-то говорит. Возьмем, к примеру, футболиста Х, которым интересуются представители ТОП-15 клубов, в числе которых есть петербургская команда. И теперь лишь сумма чека сможет повлиять на переход. И окажись у «Зенита» выгоднее предложение, игрок запросто выберет этот клуб. Раньше питерцы не были так разрекламированы, как и вся лига. А ведь есть еще и коммерческая составляющая. Представьте, сколько выиграл «Зенит» с переходом бразильца.Это и реклама, и продукция, и новые болельщики, и медийное лицо. А что касается его отъезда, то Максим Митрофанов, генеральный директор клуба, правильно сказал, что не хотелось держать немотивированного футболиста. Зимой другой китайский клуб выходили на бразильца и делал очень хорошее предложение личного контракта. Это кстати было видно весной по игре Халка – игрок хандрил. Ну и даже для такой финансово мощной команды, как «Зенит», деньги, вырученные с продажи Халка, отнюдь не лишние.

– А вслед за нападающим уходит и Аксель Витсель…

– на протяжении всего прошлого сезона переход футболиста муссировался. Но «Зенит» команда топ-уровня и опускать игрока на не устраивающих клуб условиях не будет. Если покупать, то дорого и если продавать, то не дешевле. Клуб последовательно придерживается этой позиции. Бельгиец очень неплохо отыграл на чемпионате Европы, «Зенит» в целом неплохо выступил в Лиге Чемпионов, а Витсель везде играл ключевые роли. Парень себя абсолютно капитализировал и сейчас принесет команде хорошие деньги. Да и то, что он хотел уехать – далеко не секрет.

– У команды появляются деньги, грядут траты. А стал ли чемпионат Европы некой витриной для нашей лиги?

– Безусловно! Любой крупный форум – выставка достижений народного хозяйства. Вот возьмем, к примеру, нашу сборную. Говорили про многих ребят, которые ярко смотрятся в нашем чемпионате, что готовы уехать за рубеж. Но европейские скауты и селекционеры смотрят в первую очередь на участие игроков в крупных турнирах. Это и Еврокубки и чемпионат Европы. Наши на последнем выступили неудачно и, думаю, что разговоров об отъезде кого-либо из сборной в другой чемпионат не ведется. Вспоминая 2008 год, сразу можно отметить, что лидеры той команды покинули Россию, получив предложения от сильных европейских клубов.

– Есть ли вариант, что в нашем чемпионате, например, у Рагнара Сигурдссона появится компания из Исландии?

– Вот про это я не слышал. Поедут ли они к нам? Смотря какие будут предложения, контракты. А так – запросто.

– Как оцените игру на чемпионате вашего клиента – Игоря Смольникова?

– Ожидали большего и я и Игорь. Больше тут сказать нечего.

Дмитрий Ефремов заиграет в «Оренбурге»

– С кем из футболистов сейчас ведется работа?

– Сейчас говорить о каких-либо свершениях рано. Вот, например, вы мне вчера позвонили – я был в Европе, сейчас разговариваем, я еду смотреть товарищескую игру команды ФНЛ. Но могу заявить с уверенностью, что от нашего агентства вы точно услышите интересные новости. Это и переходы россиян в европейские чемпионаты и внутрироссийские трансферы.

– И кто же сейчас может оказаться в Европе?

– Один мой клиент находится в расположении команды-участницы будущей Лиги Европы. Ведем переговоры по контракту. Это Дмитрий Каюмов из «Спартака-2», который сейчас находится в Чехии в расположении «Млады-Болеслав». Понятно, что в России были предложения более привлекательные в финансовом плане, но Дима хочет себя попробовать в Европе. Бытует мнение, что чешский чемпионат не очень сильный. Но можем вспомнить игру «Виктории» из Плзени, участвующая в Лиге Чемпионов и «Спарта» в этом году наделала шуму в Европе. И наши игроки там выступают. Например, Караваев Вячеслав и Дмитрий Ефремов, отыгравшие отличный сезон. Сейчас последний проходит просмотр в «Оренбурге». Я сам видел его на сборе команды – очень здорово выглядит. И в новом сезоне он должен стать футболистом о котором говорят, уходя из разряда подающих надежды.

– Год назад, после вылета «Арсенала» из РФПЛ, вы покинули Тулу. Клуб вернулся…

– Очень рад за команду. Тула – замечательный город, достойный того, чтобы в нем была команда Премьер-Лиги.

– Наверняка помните инцидент, произошедший между болельщиками «Спартака» и Дмитрием Аленичевым, вошедшим в раздевалку поздравить клуб с выходом в РФПЛ?

– Это ведь еще и было после матча со «Спартаком-2». Дмитрий Анатольевич – очень воспитанный человек, для которого работа в Туле стала не только работой. Это опыт, который научил многому. Он прошел с «Арсеналом» от начала до конца. От КФК до РФПЛ. И, конечно, его связывают с командой только положительные эмоции. Это нормальный поступок воспитанного человека. Хотя и фанатов можно понять, но не стоило так реагировать. В Туле он набивал шишки, набирался опыта. Сейчас руководит своим любимым клубом, полностью отдается.

Ионов найдет место в основе ЦСКА

– Перейдем к любимому клубу. «Спартак» знаменит тем, что увольняет тренеров, если результат не радует руководство даже в первый сезон его работы. Аленичев остался. Что это за шаг?

– Наверное, виднее самому руководству. Но я очень рад тому, что Дмитрию Анатольевичу остался во главе «Спартака». И, надеюсь, что в новом сезоне он добьется тог результата, которого ждут болельщики. И пусть это будет не первое место, на которое претендуют в первую очередь «Зенит» и ЦСКА. А ведь еще ставят высокие задачи «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар».

– «Спартак» пополнили россияне – Роман Зобнин и Андрей Ещенко. Состав крепнет?

- Считаю, что да. Ещенко – объемный крайний защитник с опытом игры, профессионал. А Зобнин мне всегда нравился. Считаю его сильным футболистом, что он доказывал весь минувший сезон.

– Один из самых громких свершившихся трансферов – переход экс-зенитовца и экс-динамовца в ЦСКА. Надет ли Алексей Ионов место в составе?

– Он ведь крайний полузащитник. А кто кроме Тошича играет на этой позиции в ЦСКА? Ведь не от хорошей жизни туда ставили Алана Дзагоева. А Муса, скорее всего, уйдет. Думаю, место в составе найдет. Тем более, что обойма в целом у армейцев не такая большая.

– И еще один громкий трансфер. Хотя громким он был бы лет пять назад. Роман Павлюченко стал игроком «Урала».

– Дай Бог, чтобы это был не последний сезон Романа. Я всегда желаю, чтобы спортсмены как можно дольше занимались своей деятельностью на высоком уровне. А что касается трансфера – «Урал», как команда амбициозная, желает усиливаться, необходимо найти игрока на позицию форварда. И получилось так, что Павлюченко освободился после «Кубани». Совсем неплохой вариант. Надеюсь, Павлюченко будет мотивирован и будет гореть желанием показать себя. А в его мастерстве никто не сомневается.

– Хотелось бы завершить разговор темой о тренере сборной. Леонид Слуцкий заявил, что никогда не вернется в национальную команду. СМИ выбирают Курбана Бердыева, который продлил контракт с «Ростовом». Совмещение – это выход?

– Считаю, что это достаточно тяжело психологически для любого человека. И мое мнение – тренер сборной не должен быть занят работой в клубе, уделяя внимание только сборной. И Курбан Бердыев не может быть исключением. Он один из сильнейших специалистов. есть и другой достойный кандидат – Станислав Саламович Черчесов. Но против Курбана Бекиевича я ничего не имею, зная его работу, отношение к мелочам. он достоин стать тренером сборной.