José De León - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|José De León
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|José De León
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.07.2024
|1' - 46'
|Доминиканская Республика (мол)
|1:1
|Узбекистан (мол)
|Олимпиада, 3 тур
|27.07.2024
|78' - 90'
|Доминиканская Республика (мол)
|1:3
|Испания (мол)
|Олимпиада, 2 тур
|24.07.2024
|77' - 90'
|Египет (мол)
|0:0
|Доминиканская Республика (мол)
|Олимпиада, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч